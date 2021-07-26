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Лимаренко оценил идею ввести свободный таможенный режим на Курилах
Лимаренко оценил идею ввести свободный таможенный режим на Курилах - РИА Новости, 26.07.2021
Лимаренко оценил идею ввести свободный таможенный режим на Курилах
Режим свободной таможенной территории на Курильских островах, предложенный премьер-министром Михаилом Мишустиным, поможет развитию рыбопереработки и туризма,... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T14:37
2021-07-26T14:37
россия
михаил мишустин
валерий лимаренко
курильские острова
сахалинская область
экономика
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 июл – РИА Новости. Режим свободной таможенной территории на Курильских островах, предложенный премьер-министром Михаилом Мишустиным, поможет развитию рыбопереработки и туризма, заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко журналистам в понедельник.Премьер министр РФ Михаил Мишустин в ходе поездки на остров Итуруп заявил, что в настоящее время обсуждается возможность введения на Курилах режима свободной таможенной территории.В частности, по его словам, если выйдет этот закон, то "можно удвоить, утроить объемы переработки рыбы, можно сделать серьезный шаг в развитии туризма"."Я не исключаю, что какие-то проекты по цифровизации будут использованы, чтобы инвесторы быстрее пришли, чтобы создать условия и как можно быстрее они реализовали свои проекты", - сказал Лимаренко, отметив, что власти будут активно работать с правительством, департаментами, которые будут разрабатывать этот документ.
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россия, михаил мишустин, валерий лимаренко, курильские острова, сахалинская область, экономика
14:37 26.07.2021
 
Лимаренко оценил идею ввести свободный таможенный режим на Курилах

Губернатор Лимаренко: свободный таможенный режим на Курилах поможет увеличить объем рыбопереработки

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРабочая поездка премьер-министра РФ М. Мишустина в Дальневосточный федеральный округ
Рабочая поездка премьер-министра РФ М. Мишустина в Дальневосточный федеральный округ - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 июл – РИА Новости. Режим свободной таможенной территории на Курильских островах, предложенный премьер-министром Михаилом Мишустиным, поможет развитию рыбопереработки и туризма, заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко журналистам в понедельник.
Премьер министр РФ Михаил Мишустин в ходе поездки на остров Итуруп заявил, что в настоящее время обсуждается возможность введения на Курилах режима свободной таможенной территории.
"Михаил Владимирович (Мишустин) сегодня объявил о возможном создании таможенной зоны. Что это может дать Сахалину и Курилам? В первую очередь, это активизация работы по инвестированию… Мы многие усилия прикладываем, чтобы инвестиции приходили на нашу землю, чтобы диверсифицировать экономику Сахалина и Курил", - сказал губернатор, отметив, что для региональных властей это стало большой новостью и приятным сюрпризом.
Интервью губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко
Валерий Лимаренко
Губернатор Сахалинской области
В частности, по его словам, если выйдет этот закон, то "можно удвоить, утроить объемы переработки рыбы, можно сделать серьезный шаг в развитии туризма".
"Я не исключаю, что какие-то проекты по цифровизации будут использованы, чтобы инвесторы быстрее пришли, чтобы создать условия и как можно быстрее они реализовали свои проекты", - сказал Лимаренко, отметив, что власти будут активно работать с правительством, департаментами, которые будут разрабатывать этот документ.
Рабочая поездка премьер-министра РФ М. Мишустина в Дальневосточный федеральный округ - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
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РоссияМихаил МишустинВалерий ЛимаренкоКурильские островаСахалинская областьЭкономика
 
 
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