https://ria.ru/20210726/kurily-1742929402.html

Лимаренко оценил идею ввести свободный таможенный режим на Курилах

Лимаренко оценил идею ввести свободный таможенный режим на Курилах - РИА Новости, 26.07.2021

Лимаренко оценил идею ввести свободный таможенный режим на Курилах

Режим свободной таможенной территории на Курильских островах, предложенный премьер-министром Михаилом Мишустиным, поможет развитию рыбопереработки и туризма,... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T14:37

2021-07-26T14:37

2021-07-26T14:37

россия

михаил мишустин

валерий лимаренко

курильские острова

сахалинская область

экономика

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 июл – РИА Новости. Режим свободной таможенной территории на Курильских островах, предложенный премьер-министром Михаилом Мишустиным, поможет развитию рыбопереработки и туризма, заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко журналистам в понедельник.Премьер министр РФ Михаил Мишустин в ходе поездки на остров Итуруп заявил, что в настоящее время обсуждается возможность введения на Курилах режима свободной таможенной территории.В частности, по его словам, если выйдет этот закон, то "можно удвоить, утроить объемы переработки рыбы, можно сделать серьезный шаг в развитии туризма"."Я не исключаю, что какие-то проекты по цифровизации будут использованы, чтобы инвесторы быстрее пришли, чтобы создать условия и как можно быстрее они реализовали свои проекты", - сказал Лимаренко, отметив, что власти будут активно работать с правительством, департаментами, которые будут разрабатывать этот документ.

https://ria.ru/20210726/mishustin-1742852899.html

россия

курильские острова

сахалинская область

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россия, михаил мишустин, валерий лимаренко, курильские острова, сахалинская область, экономика