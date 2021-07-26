Лимаренко оценил идею ввести свободный таможенный режим на Курилах
Губернатор Лимаренко: свободный таможенный режим на Курилах поможет увеличить объем рыбопереработки
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРабочая поездка премьер-министра РФ М. Мишустина в Дальневосточный федеральный округ
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 июл – РИА Новости. Режим свободной таможенной территории на Курильских островах, предложенный премьер-министром Михаилом Мишустиным, поможет развитию рыбопереработки и туризма, заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко журналистам в понедельник.
"Михаил Владимирович (Мишустин) сегодня объявил о возможном создании таможенной зоны. Что это может дать Сахалину и Курилам? В первую очередь, это активизация работы по инвестированию… Мы многие усилия прикладываем, чтобы инвестиции приходили на нашу землю, чтобы диверсифицировать экономику Сахалина и Курил", - сказал губернатор, отметив, что для региональных властей это стало большой новостью и приятным сюрпризом.
В частности, по его словам, если выйдет этот закон, то "можно удвоить, утроить объемы переработки рыбы, можно сделать серьезный шаг в развитии туризма".
"Я не исключаю, что какие-то проекты по цифровизации будут использованы, чтобы инвесторы быстрее пришли, чтобы создать условия и как можно быстрее они реализовали свои проекты", - сказал Лимаренко, отметив, что власти будут активно работать с правительством, департаментами, которые будут разрабатывать этот документ.