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Правительство хочет освободить от налогов работающих на Курилах бизнесменов
Правительство хочет освободить от налогов работающих на Курилах бизнесменов - РИА Новости, 26.07.2021
Правительство хочет освободить от налогов работающих на Курилах бизнесменов
Правительство РФ обсуждает возможность освободить от обязанностей налогоплательщика предпринимателей, которые работают на Курилах и инвестируют в экономику... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T07:15
2021-07-26T07:15
россия
михаил мишустин
курильские острова
экономика
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ПОСЕЛОК КИТОВЫЙ (остров Итуруп), 26 июл - РИА Новости. Правительство РФ обсуждает возможность освободить от обязанностей налогоплательщика предпринимателей, которые работают на Курилах и инвестируют в экономику островов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.По его словам, на Курилах возможно в том числе освобождение от обязанностей налогоплательщика по налогу на прибыль, по налогу на добавленную стоимость, по имущественному налогу, налогу на землю, налогу на транспортные средства. При этом об освобождении от налога на доходы физических лиц речи не идет, добавил премьер.
https://ria.ru/20210726/kurily-1742853683.html
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россия, михаил мишустин, курильские острова, экономика
07:15 26.07.2021
 
Правительство хочет освободить от налогов работающих на Курилах бизнесменов

Правительство обсуждает возможность освобождения от налогов работающих на Курилах бизнесменов

© РИА Новости / Анто ДенисовПобережье острова Итуруп
Побережье острова Итуруп - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Анто Денисов
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ПОСЕЛОК КИТОВЫЙ (остров Итуруп), 26 июл - РИА Новости. Правительство РФ обсуждает возможность освободить от обязанностей налогоплательщика предпринимателей, которые работают на Курилах и инвестируют в экономику островов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы подумаем над тем, чтобы освободить здесь от обязанностей налогоплательщика налогоплательщиков, которые работают здесь и инвестируют сюда в фактически основные виды деятельности, которые... не включают финансово посредническую деятельность и производство подакцизных товаров, проще сказать, алкоголя", - сказал Мишустин в ходе общения с представителями рыбопромышленных предприятий Курил.
Курилы - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
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На Курилах хотят ввести режим свободной таможенной территории
По его словам, на Курилах возможно в том числе освобождение от обязанностей налогоплательщика по налогу на прибыль, по налогу на добавленную стоимость, по имущественному налогу, налогу на землю, налогу на транспортные средства. При этом об освобождении от налога на доходы физических лиц речи не идет, добавил премьер.
 
РоссияМихаил МишустинКурильские островаЭкономика
 
 
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