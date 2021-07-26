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Правительство хочет освободить от налогов работающих на Курилах бизнесменов
Правительство хочет освободить от налогов работающих на Курилах бизнесменов - РИА Новости, 26.07.2021
Правительство хочет освободить от налогов работающих на Курилах бизнесменов
Правительство РФ обсуждает возможность освободить от обязанностей налогоплательщика предпринимателей, которые работают на Курилах и инвестируют в экономику... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T07:15
2021-07-26T07:15
2021-07-26T07:15
россия
михаил мишустин
курильские острова
экономика
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ПОСЕЛОК КИТОВЫЙ (остров Итуруп), 26 июл - РИА Новости. Правительство РФ обсуждает возможность освободить от обязанностей налогоплательщика предпринимателей, которые работают на Курилах и инвестируют в экономику островов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.По его словам, на Курилах возможно в том числе освобождение от обязанностей налогоплательщика по налогу на прибыль, по налогу на добавленную стоимость, по имущественному налогу, налогу на землю, налогу на транспортные средства. При этом об освобождении от налога на доходы физических лиц речи не идет, добавил премьер.
https://ria.ru/20210726/kurily-1742853683.html
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россия, михаил мишустин, курильские острова, экономика
Правительство хочет освободить от налогов работающих на Курилах бизнесменов
Правительство обсуждает возможность освобождения от налогов работающих на Курилах бизнесменов