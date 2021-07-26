https://ria.ru/20210726/kriminal-1742899966.html

"Смотритель" Кубани. За что осудили Дато Краснодарского

"Смотритель" Кубани. За что осудили Дато Краснодарского - РИА Новости, 26.07.2021

"Смотритель" Кубани. За что осудили Дато Краснодарского

В Краснодаре вынесли приговор Давиду Джангидзе, известному в криминальных кругах как Дато Краснодарский. Вора в законе, "смотрителя" Кубани задерживали... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T13:27

2021-07-26T13:27

2021-07-26T13:40

россия

криминал

следственный комитет россии (ск рф)

краснодар

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происшествия

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. В Краснодаре вынесли приговор Давиду Джангидзе, известному в криминальных кругах как Дато Краснодарский. Вора в законе, "смотрителя" Кубани задерживали несколько раз за вымогательство и хранение наркотиков, но он отделывался легкими наказаниями. На этот раз не вышло — по решению суда Дато проведет за решеткой восемь лет.Профилактические беседыВ 2002-м восемнадцатилетнего Джангидзе осудили на три года условно за грабеж (статья 161). В 2013-м, вскоре после так называемой коронации, краснодарские оперативники задержали его в состоянии наркотического опьянения — однако запрещенных веществ при нем не нашли, поэтому через несколько суток отпустили.Вскоре в ГУМВД по Южному федеральному округу сообщили, что предполагаемого вора в законе задержали при въезде в Ростовскую область. Его доставили в отделение — "для дальнейшего разбирательства, а также предотвращения возможных противоправных действий". Провели профилактическую беседу и опять отпустили.Чуть позже на YouTube опубликовали видео, предположительно, с допроса Джангидзе.— Какой статус имеете?— Вор.— Просто вор?— Совсем не просто.— Вором в законе являетесь?— Конечно.— Судимости есть?— Нет.— Нет?— Давно погашена.— По какой статье?— Даже не помню.Как пояснил РИА Новости председатель Союза ветеранов следствия Санкт-Петербурга Василий Сидельников, Джангидзе, признавшись в том, что он вор в законе, в тот момент ничем не рисковал — статья, предусматривающая особое наказание за "высшее положение в преступной иерархии", появилась только в 2019-м."С тем же успехом можно назвать себя чемпионом района по уличным дракам. Это не служит основанием для обвинения в хулиганстве с применением насилия", — уточняет эксперт.Потеря "короны"В 2014-м криминального авторитета взяли уже в Москве — он числился в федеральном розыске по подозрению в вымогательстве. Как выяснилось, еще в 2011-м, до "коронации", Джангидзе, заручившись поддержкой местного "смотрящего", требовал 20 тысяч рублей у заключенного адыгейской исправительной колонии № 1. Вора этапировали в Адыгею, где он провел в СИЗО три месяца. Освободили из-за отсутствия доказательств.В 2018-м Джангидзе доставили в отделение полиции по подозрению в грабеже — в торговом центре украли золотую цепочку с крестиком. При досмотре в кармане его куртки обнаружили обклеенный липкой лентой пакетик с 0,87 грамма запрещенного вещества.При задержании вор в законе оказал сопротивление, а в протоколе личного досмотра вместо подписи поставил крестик. Его приговорили к трем годам колонии, но адвокат обжаловал вердикт, добившись сокращения срока до года и девяти месяцев. Суд учел "раскаяние и признание своей вины", а также то, что у обвиняемого четыре несовершеннолетних ребенка.На допросах Дато Краснодарский отрицал, что "занимает высшее положение в преступной иерархии". Действительно, еще в 2017-м в местных СМИ проходила информация, что криминальный авторитет лишился воровской "короны". Якобы из-за конфликта с "крестным отцом".Впрочем, это не помешало доказать причастность Джангидзе к бандитским группировкам Краснодарского края."Чистые" рукиКак сообщал глава МВД Владимир Колокольцев, в 2020-м 45 криминальных авторитетов привлекли к ответственности по статье 210.1 УК ("Занятие высшего положения в преступной иерархии"), предполагающей до 15 лет лишения свободы.Первый приговор вынесли в Москве — на 11 лет за решетку отправили Шалву Озманова. Его обвиняли не только по этой статье: следователи доказали, что вор в законе ранил человека. Кстати, предположительно, дядя Озманова — конкурент Джангидзе, он тоже считается краснодарским "смотрящим".В этом месяце по статье 210.1 приговорили к девяти годам Малхаза Дарчиева (он же Махо Тбилисский). Как и у Дато Краснодарского, у него была судимость за хранение наркотиков — дали шесть лет.По мнению юристов, эту статью ввели в УК, чтобы наконец прижать к стенке тех, кто долго уходил от уголовной ответственности.Дело в том, что нередко следователи не могут доказать причастность "авторитетов" к преступлениям, которые с их подачи совершали подельники с более низким статусом в криминальной иерархии. Оперативники прекрасно знают, кто "дергает за ниточки", но усадить их на скамью подсудимых не удается.Оперативники уже доказали, что Дато Краснодарский раздавал приказы подельникам с "более низким криминальным статусом".Как сообщает следственное управление СК по Краснодарскому краю, дело Джангидзе расследовали в нескольких регионах, материалов набралось на три десятка томов. Вердикт: восемь лет колонии строгого режима, а также штраф — миллион рублей.

https://ria.ru/20191130/1561760240.html

https://ria.ru/20210202/suntarskiy-1595475877.html

https://ria.ru/20210221/banda-1598301240.html

https://ria.ru/20210726/prigovor-1742881654.html

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россия, криминал, следственный комитет россии (ск рф), краснодар, ростовская область, происшествия