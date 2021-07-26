СК запросит у "Грузавтотранса" материалы о коррупции в регионах
СК запросит у "Грузавтотранса" материалы о коррупции в регионах после дела Сафонова
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным запросить материалы у "Грузавтотранса" на предмет возможных коррупционных преступлений в регионах, сообщается на сайте СК РФ.
Президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс" Владимир Матягин ранее записал видеообращение к Бастрыкину и предложил ему присоединиться к поездке общественников по регионам России, в ходе которой они будут выявлять дорожные поборы и другие виды коррупции. По словам Матягина, коррупционные схемы, от которых страдают грузоперевозчики, действуют по всей России, а не только в Ставропольском крае.
"В связи с публичным обращением главы национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс" Председатель СК России поручил центральному аппарату проработать вопрос о взаимодействии с этой организацией с целью реализации антикоррупционного законодательства. По указанию председателя СК России следствием будут запрошены имеющиеся у "Грузавтотранс" материалы для их изучения и принятия возможных мер реагирования", - говорится в сообщении.
На прошлой неделе начальник управления ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов и ряд его подчиненных были задержаны по делу о получении взятки группой лиц в особо крупном размере. По версии следствия, Сафонов и его подельники несколько лет изготавливали за деньги пропуска для перевозчиков зерновых культур и инертных материалов на Ставрополье, что позволяло беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства. Таким образом они получили взятку на сумму более 19 миллионов рублей, считают в СК.
Кроме того, Ленинский районный суд арестовал на два месяца подозреваемого в покушении на дачу взятки в 30 тысяч рублей бывшего заместителя начальника управления ГИБДД по Воронежской области Игоря Качкина, которому прокуратура предъявила претензии на 22 объекта недвижимости стоимостью 50 миллионов рублей.