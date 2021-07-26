https://ria.ru/20210726/korruptsiya-1742927180.html

СК запросит у "Грузавтотранса" материалы о коррупции в регионах

СК запросит у "Грузавтотранса" материалы о коррупции в регионах - РИА Новости, 26.07.2021

СК запросит у "Грузавтотранса" материалы о коррупции в регионах

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным запросить материалы у "Грузавтотранса" на предмет возможных коррупционных... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T14:33

2021-07-26T14:33

2021-07-26T14:33

россия

алексей сафонов

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

воронежская область

ставропольский край

происшествия

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подчиненным запросить материалы у "Грузавтотранса" на предмет возможных коррупционных преступлений в регионах, сообщается на сайте СК РФ.Президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс" Владимир Матягин ранее записал видеообращение к Бастрыкину и предложил ему присоединиться к поездке общественников по регионам России, в ходе которой они будут выявлять дорожные поборы и другие виды коррупции. По словам Матягина, коррупционные схемы, от которых страдают грузоперевозчики, действуют по всей России, а не только в Ставропольском крае."В связи с публичным обращением главы национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс" Председатель СК России поручил центральному аппарату проработать вопрос о взаимодействии с этой организацией с целью реализации антикоррупционного законодательства. По указанию председателя СК России следствием будут запрошены имеющиеся у "Грузавтотранс" материалы для их изучения и принятия возможных мер реагирования", - говорится в сообщении.На прошлой неделе начальник управления ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов и ряд его подчиненных были задержаны по делу о получении взятки группой лиц в особо крупном размере. По версии следствия, Сафонов и его подельники несколько лет изготавливали за деньги пропуска для перевозчиков зерновых культур и инертных материалов на Ставрополье, что позволяло беспрепятственно осуществлять грузоперевозки с нарушениями административного законодательства. Таким образом они получили взятку на сумму более 19 миллионов рублей, считают в СК.Кроме того, Ленинский районный суд арестовал на два месяца подозреваемого в покушении на дачу взятки в 30 тысяч рублей бывшего заместителя начальника управления ГИБДД по Воронежской области Игоря Качкина, которому прокуратура предъявила претензии на 22 объекта недвижимости стоимостью 50 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210723/korruptsiya-1742520566.html

https://ria.ru/20210722/osobnyak-1742353166.html

россия

воронежская область

ставропольский край

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россия, алексей сафонов, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, воронежская область, ставропольский край, происшествия