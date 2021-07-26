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Собянин заявил о снижении числа больных COVID-19 в Москве

Собянин заявил о снижении числа больных COVID-19 в Москве - РИА Новости, 26.07.2021

Собянин заявил о снижении числа больных COVID-19 в Москве

Число выявляемых больных коронавирусом в Москве за неделю сократилось на 27%, сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T16:02

2021-07-26T16:02

2021-07-26T18:10

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здоровье - общество

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Число выявляемых больных коронавирусом в Москве за неделю сократилось на 27%, сообщил мэр Сергей Собянин."Сложная ситуация была. Мы с вами прошли этот период, сейчас, наверное, полегче", — сказал он.Глава столицы также добавил, что и перед этим было большое падение этого показателя — в два с лишним раза.Кроме того, Собянин также поблагодарил медиков за активное участие в борьбе с COVID-19.Врачи, с которыми общался мэр на открытии городской поликлиники №9, отметили, что облегчению ситуации с заболеваемостью в Москве способствует вакцинация.Градоначальник также выразил надежду, что обстановка в столице стабилизируется.В Москве за минувшие сутки выявили 2629 заболевших коронавирусом — это минимальный показатель с 31 мая. Госпитализировали 840 человек, выздоровели 4580 пациентов, не удалось спасти 101 инфицированного.Иммунизация от COVID-19 проводится во всех российских регионах. В стране доступны три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ревакцинацию делают "Спутником Лайт".

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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