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Собянин заявил о снижении числа больных COVID-19 в Москве
Собянин заявил о снижении числа больных COVID-19 в Москве - РИА Новости, 26.07.2021
Собянин заявил о снижении числа больных COVID-19 в Москве
Число выявляемых больных коронавирусом в Москве за неделю сократилось на 27%, сообщил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T16:02
2021-07-26T18:10
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здоровье - общество
сергей собянин
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Число выявляемых больных коронавирусом в Москве за неделю сократилось на 27%, сообщил мэр Сергей Собянин."Сложная ситуация была. Мы с вами прошли этот период, сейчас, наверное, полегче", — сказал он.Глава столицы также добавил, что и перед этим было большое падение этого показателя — в два с лишним раза.Кроме того, Собянин также поблагодарил медиков за активное участие в борьбе с COVID-19.Врачи, с которыми общался мэр на открытии городской поликлиники №9, отметили, что облегчению ситуации с заболеваемостью в Москве способствует вакцинация.Градоначальник также выразил надежду, что обстановка в столице стабилизируется.В Москве за минувшие сутки выявили 2629 заболевших коронавирусом — это минимальный показатель с 31 мая. Госпитализировали 840 человек, выздоровели 4580 пациентов, не удалось спасти 101 инфицированного.Иммунизация от COVID-19 проводится во всех российских регионах. В стране доступны три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ревакцинацию делают "Спутником Лайт".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество
16:02 26.07.2021 (обновлено: 18:10 26.07.2021)
 
Собянин заявил о снижении числа больных COVID-19 в Москве

Мэр Москвы Собянин: число выявляемых больных COVID-19 в столице за неделю сократилось на 27%

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинские работники в палате реанимации и и пациент в палате интенсивной терапии во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве
Медицинские работники в палате реанимации и и пациент в палате интенсивной терапии во временном госпитале COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Число выявляемых больных коронавирусом в Москве за неделю сократилось на 27%, сообщил мэр Сергей Собянин.
"Сложная ситуация была. Мы с вами прошли этот период, сейчас, наверное, полегче", — сказал он.
Глава столицы также добавил, что и перед этим было большое падение этого показателя — в два с лишним раза.
Кроме того, Собянин также поблагодарил медиков за активное участие в борьбе с COVID-19.
Врачи, с которыми общался мэр на открытии городской поликлиники №9, отметили, что облегчению ситуации с заболеваемостью в Москве способствует вакцинация.
Градоначальник также выразил надежду, что обстановка в столице стабилизируется.
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В Москве за минувшие сутки выявили 2629 заболевших коронавирусом — это минимальный показатель с 31 мая. Госпитализировали 840 человек, выздоровели 4580 пациентов, не удалось спасти 101 инфицированного.
Иммунизация от COVID-19 проводится во всех российских регионах. В стране доступны три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ревакцинацию делают "Спутником Лайт".
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7 июля, 13:56Распространение коронавируса
 
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