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Власти Подмосковья рассказали о ситуации с COVID-19

Власти Подмосковья рассказали о ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 26.07.2021

Власти Подмосковья рассказали о ситуации с COVID-19

За прошедшую неделю прирост зараженных COVID-19 в Подмосковье составил 4%, при этом ежедневное количество выявленных случаев в среднем в сутки снизилось на 15%, РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T14:15

2021-07-26T14:15

2021-07-26T14:37

распространение коронавируса

светлана стригункова

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. За прошедшую неделю прирост зараженных COVID-19 в Подмосковье составил 4%, при этом ежедневное количество выявленных случаев в среднем в сутки снизилось на 15%, сообщила зампред правительства Подмосковья, министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова."За прошедшую неделю прирост зараженных коронавирусной инфекцией составил 4%, при этом ежедневное количество выявленных случаев в среднем в сутки снизилось на 15%", - сказала Стригункова в ходе оперативного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с министрами и главами округов.Она отметила, что за неделю ежедневная госпитализация снизилась на 15%, уже сократили на 2 тысячи количество коек для ковид."На этой неделе ещё порядка 2 тысяч планируем закрыть", - подчеркнула Стригункова.Также министр рассказала о ситуации с вакцинацией жителей региона."На текущий момент провакцинировано чуть более 2,7 миллионов человек. За неделю двумя компонентами проведено более 400 тысяч вакцинаций, то есть общий темп первым и вторым компонентом он сохраняется на высоком уровне, но... общее количество вакцинаций вторым компонентом выросло сильно, по сравнению с прошлой неделей, тогда как первым компонентом снижается", - сказала Стригункова в ходе оперативного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с министрами и главами округов.Из доклада Стригунковой следует, что в Московской области план по вакцинации выполнен на 73,48%, регион занимает четвёртое место в рейтинге министерства здравоохранения РФ на 26 июля текущего года.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана стригункова , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, московская область (подмосковье)