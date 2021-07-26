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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210726/koronavirus-1742921801.html
Власти Подмосковья рассказали о ситуации с COVID-19
Власти Подмосковья рассказали о ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 26.07.2021
Власти Подмосковья рассказали о ситуации с COVID-19
За прошедшую неделю прирост зараженных COVID-19 в Подмосковье составил 4%, при этом ежедневное количество выявленных случаев в среднем в сутки снизилось на 15%, РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T14:15
2021-07-26T14:37
распространение коронавируса
светлана стригункова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. За прошедшую неделю прирост зараженных COVID-19 в Подмосковье составил 4%, при этом ежедневное количество выявленных случаев в среднем в сутки снизилось на 15%, сообщила зампред правительства Подмосковья, министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова."За прошедшую неделю прирост зараженных коронавирусной инфекцией составил 4%, при этом ежедневное количество выявленных случаев в среднем в сутки снизилось на 15%", - сказала Стригункова в ходе оперативного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с министрами и главами округов.Она отметила, что за неделю ежедневная госпитализация снизилась на 15%, уже сократили на 2 тысячи количество коек для ковид."На этой неделе ещё порядка 2 тысяч планируем закрыть", - подчеркнула Стригункова.Также министр рассказала о ситуации с вакцинацией жителей региона."На текущий момент провакцинировано чуть более 2,7 миллионов человек. За неделю двумя компонентами проведено более 400 тысяч вакцинаций, то есть общий темп первым и вторым компонентом он сохраняется на высоком уровне, но... общее количество вакцинаций вторым компонентом выросло сильно, по сравнению с прошлой неделей, тогда как первым компонентом снижается", - сказала Стригункова в ходе оперативного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с министрами и главами округов.Из доклада Стригунковой следует, что в Московской области план по вакцинации выполнен на 73,48%, регион занимает четвёртое место в рейтинге министерства здравоохранения РФ на 26 июля текущего года.
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светлана стригункова , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, московская область (подмосковье)
14:15 26.07.2021 (обновлено: 14:37 26.07.2021)
 
Власти Подмосковья рассказали о ситуации с COVID-19

В Подмосковье число случаев COVID-19 в среднем за сутки снизилось на 15% за прошлую неделю

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПассажиры садятся в автобус
Пассажиры садятся в автобус - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. За прошедшую неделю прирост зараженных COVID-19 в Подмосковье составил 4%, при этом ежедневное количество выявленных случаев в среднем в сутки снизилось на 15%, сообщила зампред правительства Подмосковья, министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.
"За прошедшую неделю прирост зараженных коронавирусной инфекцией составил 4%, при этом ежедневное количество выявленных случаев в среднем в сутки снизилось на 15%", - сказала Стригункова в ходе оперативного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с министрами и главами округов.
Она отметила, что за неделю ежедневная госпитализация снизилась на 15%, уже сократили на 2 тысячи количество коек для ковид.
"На этой неделе ещё порядка 2 тысяч планируем закрыть", - подчеркнула Стригункова.
Также министр рассказала о ситуации с вакцинацией жителей региона.
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"На текущий момент провакцинировано чуть более 2,7 миллионов человек. За неделю двумя компонентами проведено более 400 тысяч вакцинаций, то есть общий темп первым и вторым компонентом он сохраняется на высоком уровне, но... общее количество вакцинаций вторым компонентом выросло сильно, по сравнению с прошлой неделей, тогда как первым компонентом снижается", - сказала Стригункова в ходе оперативного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с министрами и главами округов.
Из доклада Стригунковой следует, что в Московской области план по вакцинации выполнен на 73,48%, регион занимает четвёртое место в рейтинге министерства здравоохранения РФ на 26 июля текущего года.
 
Распространение коронавирусаСветлана СтригунковаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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