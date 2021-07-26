https://ria.ru/20210726/koronavirus-1742905932.html

На Урале объяснили, почему врач отказался брать тест на коронавирус у семьи

На Урале объяснили, почему врач отказался брать тест на коронавирус у семьи - РИА Новости, 26.07.2021

На Урале объяснили, почему врач отказался брать тест на коронавирус у семьи

Врач в селе Косулино Свердловской области не взял тесты на коронавирус у семьи из пяти человек, так как тест делается только в отношении контактных, имеющих... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T12:51

2021-07-26T12:51

2021-07-26T12:51

распространение коронавируса

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здоровье - общество

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общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Врач в селе Косулино Свердловской области не взял тесты на коронавирус у семьи из пяти человек, так как тест делается только в отношении контактных, имеющих симптомы, сообщили РИА Новости в понедельник в оперативном штабе региона по профилактике COVID-19.Ранее местное издание e1.ru сообщило, что врач, приехавший на вызов, не взял мазки у семьи из пяти человек, так как "их слишком много". В итоге врач согласился взять мазок только у двух из пяти человек, отмечает издание."По действующим регламентам, тест на COVID-19 делается только в отношении контактных первого порядка, имеющих симптоматику инфекционного заболевания. Проще говоря, медицинский работник должен взять мазок у всех проживающих с заболевшим, кто имеет симптомы. Если симптомов нет, тестирование не проводится, контактному в таком случае следует наблюдать за состоянием своего здоровья и, конечно, соблюдать изоляцию, по возможности не контактировать с больным родственником, а в случае появления симптомов вызывать врача на дом", - сказали в оперштабе.Там добавили, что, по данным медицинского учреждения, сведения о наличии симптоматики у всех членов семьи не подтверждаются."В ситуациях, когда человек неудовлетворен качеством оказания медицинских услуг, ему следует обращаться к руководству больницы либо в минздрав региона, где такое право можно реализовать, используя горячую линию", - заключили в оперштабе.

https://ria.ru/20210722/test-1742384980.html

https://ria.ru/20210726/koronavirus-1742887814.html

свердловская область

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вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество, свердловская область, общество