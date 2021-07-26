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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210726/koronavirus-1742905932.html
На Урале объяснили, почему врач отказался брать тест на коронавирус у семьи
На Урале объяснили, почему врач отказался брать тест на коронавирус у семьи - РИА Новости, 26.07.2021
На Урале объяснили, почему врач отказался брать тест на коронавирус у семьи
Врач в селе Косулино Свердловской области не взял тесты на коронавирус у семьи из пяти человек, так как тест делается только в отношении контактных, имеющих... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T12:51
2021-07-26T12:51
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
здоровье - общество
свердловская область
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Врач в селе Косулино Свердловской области не взял тесты на коронавирус у семьи из пяти человек, так как тест делается только в отношении контактных, имеющих симптомы, сообщили РИА Новости в понедельник в оперативном штабе региона по профилактике COVID-19.Ранее местное издание e1.ru сообщило, что врач, приехавший на вызов, не взял мазки у семьи из пяти человек, так как "их слишком много". В итоге врач согласился взять мазок только у двух из пяти человек, отмечает издание."По действующим регламентам, тест на COVID-19 делается только в отношении контактных первого порядка, имеющих симптоматику инфекционного заболевания. Проще говоря, медицинский работник должен взять мазок у всех проживающих с заболевшим, кто имеет симптомы. Если симптомов нет, тестирование не проводится, контактному в таком случае следует наблюдать за состоянием своего здоровья и, конечно, соблюдать изоляцию, по возможности не контактировать с больным родственником, а в случае появления симптомов вызывать врача на дом", - сказали в оперштабе.Там добавили, что, по данным медицинского учреждения, сведения о наличии симптоматики у всех членов семьи не подтверждаются."В ситуациях, когда человек неудовлетворен качеством оказания медицинских услуг, ему следует обращаться к руководству больницы либо в минздрав региона, где такое право можно реализовать, используя горячую линию", - заключили в оперштабе.
https://ria.ru/20210722/test-1742384980.html
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вакцинация россиян от covid-19, здоровье - общество, свердловская область, общество
12:51 26.07.2021
 
На Урале объяснили, почему врач отказался брать тест на коронавирус у семьи

Оперштаб Свердловской области назвал причину отказа врача брать тест на COVID-19 у семьи

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Врач в селе Косулино Свердловской области не взял тесты на коронавирус у семьи из пяти человек, так как тест делается только в отношении контактных, имеющих симптомы, сообщили РИА Новости в понедельник в оперативном штабе региона по профилактике COVID-19.
Ранее местное издание e1.ru сообщило, что врач, приехавший на вызов, не взял мазки у семьи из пяти человек, так как "их слишком много". В итоге врач согласился взять мазок только у двух из пяти человек, отмечает издание.
Лечение больных с COVID-19 в ГКБ №52 - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
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"По действующим регламентам, тест на COVID-19 делается только в отношении контактных первого порядка, имеющих симптоматику инфекционного заболевания. Проще говоря, медицинский работник должен взять мазок у всех проживающих с заболевшим, кто имеет симптомы. Если симптомов нет, тестирование не проводится, контактному в таком случае следует наблюдать за состоянием своего здоровья и, конечно, соблюдать изоляцию, по возможности не контактировать с больным родственником, а в случае появления симптомов вызывать врача на дом", - сказали в оперштабе.
Там добавили, что, по данным медицинского учреждения, сведения о наличии симптоматики у всех членов семьи не подтверждаются.
"В ситуациях, когда человек неудовлетворен качеством оказания медицинских услуг, ему следует обращаться к руководству больницы либо в минздрав региона, где такое право можно реализовать, используя горячую линию", - заключили в оперштабе.
Тест-система на выявление мутации коронавируса N501Y (британский штамм), разработанная Центральным НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Здоровье - ОбществоСвердловская областьОбщество
 
 
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