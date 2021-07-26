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В Башкирии передумали расширять ограничения по коронавирусу

В Башкирии передумали расширять ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 26.07.2021

В Башкирии передумали расширять ограничения по коронавирусу

Ограничительные меры об обязательной вакцинации для посещения общепита и социальных учреждений в Башкирии, которые должны были вводиться с 26 июля, не будет... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T12:15

2021-07-26T12:15

2021-07-26T12:15

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

радий хабиров

республика башкортостан

здоровье - общество

общество

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УФА, 26 июл - РИА Новости. Ограничительные меры об обязательной вакцинации для посещения общепита и социальных учреждений в Башкирии, которые должны были вводиться с 26 июля, не будет применяться, заявил глава региона Радий Хабиров.Руководитель управления Роспотребнадзора Анна Казак на оперативном совещании регионального правительства заявила, что сейчас нет оснований запрещать посещение общепита без вакцинации от коронавируса. "Если есть возможность - отложить, с моей стороны я не вижу здесь рисков", - сказала она.Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин предложил со 2 августа ввести обязательную вакцинацию от коронавируса пациентам при плановой госпитализации за исключением онкологической, кардиологической и другой экстренной помощи. "Это снижает риски вспышек заболевания в больницах и обеспечит непрерывное оказание медпомощи", - пояснил он.Хабиров велел правительству региона ввести это изменение в указ о мерах для нераспространения вируса в регионе.Ранее сообщалось, что по указу главы региона с 29 июня требование об обязательном наличии справки о вакцинации, о наличии противопоказаний к вакцинации или об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР распространится на сферу общепита, деятельность салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, санаторно-курортных организаций, студенческих общежитий, а также на междугородние пассажирские перевозки автотранспортом общего пользования и работу пригородного поезда "Орлан".По просьбе делового сообщества глава региона Радий Хабиров сначала перенес сроки введения ограничений на 5 июля, потом на 12 июля, после на 26 июля.

республика башкортостан

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, радий хабиров, республика башкортостан, здоровье - общество, общество