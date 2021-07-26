https://ria.ru/20210726/koronavirus-1742887017.html
В Москве за сутки госпитализировали более 840 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали более 840 человек с COVID-19 - РИА Новости, 26.07.2021
В Москве за сутки госпитализировали более 840 человек с COVID-19
Более 840 человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 537 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T11:32
2021-07-26T11:32
2021-07-26T11:32
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741059959_0:75:3176:1862_1920x0_80_0_0_d48c84aed17e90be5dba8f46819e9024.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Более 840 человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 537 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице выявлено 2629 новых случаев заражения COVID-19. За сутки госпитализированы 848 человек. На ИВЛ находятся 537 человек", - сообщили в штабе.Также в оперштабе сообщили, что в городе выздоровели ещё 4580 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 336 194.В столице скончался 101 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
https://ria.ru/20210724/zaraznost-1742722874.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741059959_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_dff53b1f124586c3e697f7af64822e4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, общество
В Москве за сутки госпитализировали более 840 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали более 840 человек с COVID-19