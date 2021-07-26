https://ria.ru/20210726/koronavirus-1742887017.html

В Москве за сутки госпитализировали более 840 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали более 840 человек с COVID-19 - РИА Новости, 26.07.2021

В Москве за сутки госпитализировали более 840 человек с COVID-19

Более 840 человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 537 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T11:32

2021-07-26T11:32

2021-07-26T11:32

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Более 840 человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 537 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице выявлено 2629 новых случаев заражения COVID-19. За сутки госпитализированы 848 человек. На ИВЛ находятся 537 человек", - сообщили в штабе.Также в оперштабе сообщили, что в городе выздоровели ещё 4580 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 336 194.В столице скончался 101 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20210724/zaraznost-1742722874.html

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коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, общество