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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210726/koronavirus-1742887017.html
В Москве за сутки госпитализировали более 840 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали более 840 человек с COVID-19 - РИА Новости, 26.07.2021
В Москве за сутки госпитализировали более 840 человек с COVID-19
Более 840 человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 537 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T11:32
2021-07-26T11:32
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Более 840 человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 537 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице выявлено 2629 новых случаев заражения COVID-19. За сутки госпитализированы 848 человек. На ИВЛ находятся 537 человек", - сообщили в штабе.Также в оперштабе сообщили, что в городе выздоровели ещё 4580 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 336 194.В столице скончался 101 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, общество
11:32 26.07.2021
 
В Москве за сутки госпитализировали более 840 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали более 840 человек с COVID-19

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Более 840 человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 537 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице выявлено 2629 новых случаев заражения COVID-19. За сутки госпитализированы 848 человек. На ИВЛ находятся 537 человек", - сообщили в штабе.
Также в оперштабе сообщили, что в городе выздоровели ещё 4580 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 336 194.
В столице скончался 101 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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