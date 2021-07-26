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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 26.07.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Прироста COVID-19 за сутки нет в Чукотском автономном округе, наименьший в России темп - в Москве, он составляет 0,18%, сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T11:17
2021-07-26T11:17
2021-07-26T11:17
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коронавирус в россии
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здоровье - общество
москва
орловская область
общество
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Прироста COVID-19 за сутки нет в Чукотском автономном округе, наименьший в России темп - в Москве, он составляет 0,18%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Москва - 0,18%, 3. Орловская область - 0,21%", - говорится в сообщении.
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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Прироста случаев COVID-19 за сутки нет в Чукотском автономном округе