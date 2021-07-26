https://ria.ru/20210726/koronavirus-1742884334.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 26.07.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Прироста COVID-19 за сутки нет в Чукотском автономном округе, наименьший в России темп - в Москве, он составляет 0,18%, сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T11:17

2021-07-26T11:17

2021-07-26T11:17

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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здоровье - общество

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общество

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Прироста COVID-19 за сутки нет в Чукотском автономном округе, наименьший в России темп - в Москве, он составляет 0,18%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Москва - 0,18%, 3. Орловская область - 0,21%", - говорится в сообщении.

россия

москва

орловская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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