https://ria.ru/20210726/koronavirus-1742883954.html

В Москве выявили 2629 новых случаев COVID-19

В Москве выявили 2629 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 26.07.2021

В Москве выявили 2629 новых случаев COVID-19

В Москве число заболевших коронавирусом возросло на 2629, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T11:17

2021-07-26T11:17

2021-07-26T12:11

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

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магаданская область

общество

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Москве число заболевших коронавирусом возросло на 2629, сообщили в оперативном штабе.Это минимальный показатель с 31 мая — тогда зарегистрировали 2614 случаев.В столице за минувший день госпитализировали 840 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 537 пациентов.Выздоровели 4580 горожан, не удалось спасти 101 инфицированного.За время эпидемии в России 6 149 780 человек заразился коронавирусом, из них скончались 154 601. Преодолели болезнь 5 506 834 пациента.

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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