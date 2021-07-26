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В Москве выявили 2629 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 2629 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 26.07.2021
В Москве выявили 2629 новых случаев COVID-19
В Москве число заболевших коронавирусом возросло на 2629, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T11:17
2021-07-26T11:17
2021-07-26T12:11
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
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магаданская область
общество
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Москве число заболевших коронавирусом возросло на 2629, сообщили в оперативном штабе.Это минимальный показатель с 31 мая — тогда зарегистрировали 2614 случаев.В столице за минувший день госпитализировали 840 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 537 пациентов.Выздоровели 4580 горожан, не удалось спасти 101 инфицированного.За время эпидемии в России 6 149 780 человек заразился коронавирусом, из них скончались 154 601. Преодолели болезнь 5 506 834 пациента.
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коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество
11:17 26.07.2021 (обновлено: 12:11 26.07.2021)
В Москве выявили 2629 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 2629 новых случаев COVID-19, это минимум с 31 мая