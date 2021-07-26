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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210726/koronavirus-1742883438.html
В России выявили 23 239 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 23 239 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 26.07.2021
В России выявили 23 239 новых случаев заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в России за минувшие сутки выросло на 23 239, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T11:16
2021-07-26T12:20
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за минувшие сутки выросло на 23 239, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 24 072 заболевших. Темп прироста снизился с 0,39% до 0,38%.Клинических проявлений не было у 2137 заразившихся (9,2%). Умерли 727 человек, выписали после лечения — 16 200.Больше всего новых инфицированных выявили в Москве (2629), Подмосковье (2161), Санкт-Петербурге (1929), Нижегородской (529) и Свердловской (494) областях, Красноярском крае (483), Воронежской области (478), Пермском крае (426), Ростовской области (391) и Крыму (389).Меньше всего — в Еврейской автономной области (39), Магаданской области (29), Ненецком автономном округе (12).Ни одного нового случая нет на Чукотке.За время эпидемии в России 6 149 780 человек заразились коронавирусом, из них скончались 154 601. Преодолели болезнь 5 506 834 пациента.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 192,3 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 194,1 миллиона. Более 4,1 миллиона человек спасти не удалось.Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия, по данным ВОЗ, находится в этом списке на четвертой строчке, а по информации Университета Джонса Хопкинса — на пятой.
https://radiosputnik.ria.ru/20210726/revaktsinatsiya-1742857445.html
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, общество
11:16 26.07.2021 (обновлено: 12:20 26.07.2021)
 
В России выявили 23 239 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 23 239 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники с пациентом возле компьютерного томографа в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве
Медицинские работники с пациентом возле компьютерного томографа в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице No 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за минувшие сутки выросло на 23 239, следует из данных оперативного штаба.
Накануне сообщалось о 24 072 заболевших. Темп прироста снизился с 0,39% до 0,38%.
Клинических проявлений не было у 2137 заразившихся (9,2%). Умерли 727 человек, выписали после лечения — 16 200.
Больше всего новых инфицированных выявили в Москве (2629), Подмосковье (2161), Санкт-Петербурге (1929), Нижегородской (529) и Свердловской (494) областях, Красноярском крае (483), Воронежской области (478), Пермском крае (426), Ростовской области (391) и Крыму (389).
Меньше всего — в Еврейской автономной области (39), Магаданской области (29), Ненецком автономном округе (12).
Ни одного нового случая нет на Чукотке.
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7 июля, 13:56Распространение коронавируса
За время эпидемии в России 6 149 780 человек заразились коронавирусом, из них скончались 154 601. Преодолели болезнь 5 506 834 пациента.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 192,3 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 194,1 миллиона. Более 4,1 миллиона человек спасти не удалось.
Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия, по данным ВОЗ, находится в этом списке на четвертой строчке, а по информации Университета Джонса Хопкинса — на пятой.
Пункт вакцинации в ГУМе - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
Вчера, 09:00Сказано в эфире
Ревакцинация от коронавируса: как это работает
 
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