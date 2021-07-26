https://ria.ru/20210726/koronavirus-1742881800.html

На Алтае в детском лагере произошла вспышка COVID-19

На Алтае в детском лагере произошла вспышка COVID-19 - РИА Новости, 26.07.2021

На Алтае в детском лагере произошла вспышка COVID-19

Вспышка COVID-19 произошла в детском лагере "Манжерок" в Республике Алтай, заболели 24 ребёнка и трое вожатых, идет проверка, сообщает пресс-служба минобрнауки... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T11:05

2021-07-26T11:05

2021-07-26T11:05

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здоровье - общество

республика алтай

общество

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БАРНАУЛ, 26 июл - РИА Новости. Вспышка COVID-19 произошла в детском лагере "Манжерок" в Республике Алтай, заболели 24 ребёнка и трое вожатых, идет проверка, сообщает пресс-служба минобрнауки региона."Двадцать третьего июля у ребенка, находящегося в детском оздоровительном лагере "Манжерок", выявлена острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV). Всего в лагере находилось 124 ребёнка. По результатам взятых анализов на коронавирусную инфекцию 24 ребенка и три вожатых имеют подтвержденные результаты", - говорится в сообщении.У остальных сотрудников лагеря COVID-19 не подтвердился."В настоящее время деятельность лагеря приостановлена, приняты необходимые санитарно-эпидемиологические требования, соблюдены меры по изолированию контактных лиц. Все дети переданы родителям. Данная ситуация находится на контроле министерства. В учреждении проводится служебная проверка", - резюмируют в минобрнауки.

https://ria.ru/20210720/koronavirus-1742073270.html

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коронавирус в россии, здоровье - общество, республика алтай, общество