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https://ria.ru/20210726/koronavirus-1742879665.html
Губернатор Кировской области Васильев заразился коронавирусом
Губернатор Кировской области Васильев заразился коронавирусом - РИА Новости, 26.07.2021
Губернатор Кировской области Васильев заразился коронавирусом
Губернатор Кировской области Игорь Васильев сообщил, что получил положительный тест на коронавирус, но продолжит работать удаленно и благодаря прививке... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T10:57
2021-07-26T11:13
игорь васильев
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
кировская область
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июл — РИА Новости. Губернатор Кировской области Игорь Васильев сообщил, что получил положительный тест на коронавирус, но продолжит работать удаленно и благодаря прививке чувствует себя нормально."Получил положительный тест на коронавирус. На время лечения продолжу работать удалённо дома в Кирове. Чувствую себя нормально, благодаря своевременно сделанной прививке от COVID-19", - написал Васильев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Он обратился к жителям Кировской области "с убедительной просьбой не откладывать вакцинацию". "Прививка действительно помогает перенести болезнь легче и без тяжелых последствий. Берегите себя и своих близких", - написал глава региона.
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игорь васильев, коронавирус в россии, здоровье - общество, кировская область, общество
10:57 26.07.2021 (обновлено: 11:13 26.07.2021)
 
Губернатор Кировской области Васильев заразился коронавирусом

Губернатор Кировской области Васильев получил положительный тест на коронавирус

© РИА Новости / Перейти в фотобанкГубернатор Кировской области Игорь Васильев
Губернатор Кировской области Игорь Васильев - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июл — РИА Новости. Губернатор Кировской области Игорь Васильев сообщил, что получил положительный тест на коронавирус, но продолжит работать удаленно и благодаря прививке чувствует себя нормально.
"Получил положительный тест на коронавирус. На время лечения продолжу работать удалённо дома в Кирове. Чувствую себя нормально, благодаря своевременно сделанной прививке от COVID-19", - написал Васильев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он обратился к жителям Кировской области "с убедительной просьбой не откладывать вакцинацию". "Прививка действительно помогает перенести болезнь легче и без тяжелых последствий. Берегите себя и своих близких", - написал глава региона.
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
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Распространение коронавирусаИгорь ВасильевКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоКировская областьОбщество
 
 
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