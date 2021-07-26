https://ria.ru/20210726/koronavirus-1742879665.html

Губернатор Кировской области Васильев заразился коронавирусом

Губернатор Кировской области Васильев заразился коронавирусом - РИА Новости, 26.07.2021

Губернатор Кировской области Васильев заразился коронавирусом

Губернатор Кировской области Игорь Васильев сообщил, что получил положительный тест на коронавирус, но продолжит работать удаленно и благодаря прививке... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T10:57

2021-07-26T10:57

2021-07-26T11:13

игорь васильев

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

кировская область

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июл — РИА Новости. Губернатор Кировской области Игорь Васильев сообщил, что получил положительный тест на коронавирус, но продолжит работать удаленно и благодаря прививке чувствует себя нормально."Получил положительный тест на коронавирус. На время лечения продолжу работать удалённо дома в Кирове. Чувствую себя нормально, благодаря своевременно сделанной прививке от COVID-19", - написал Васильев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Он обратился к жителям Кировской области "с убедительной просьбой не откладывать вакцинацию". "Прививка действительно помогает перенести болезнь легче и без тяжелых последствий. Берегите себя и своих близких", - написал глава региона.

https://ria.ru/20210726/khvost-1742861777.html

кировская область

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игорь васильев, коронавирус в россии, здоровье - общество, кировская область, общество