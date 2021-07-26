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Губернатор Кировской области Васильев заразился коронавирусом
Губернатор Кировской области Васильев заразился коронавирусом - РИА Новости, 26.07.2021
Губернатор Кировской области Васильев заразился коронавирусом
Губернатор Кировской области Игорь Васильев сообщил, что получил положительный тест на коронавирус, но продолжит работать удаленно и благодаря прививке... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T10:57
2021-07-26T10:57
2021-07-26T11:13
игорь васильев
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
кировская область
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июл — РИА Новости. Губернатор Кировской области Игорь Васильев сообщил, что получил положительный тест на коронавирус, но продолжит работать удаленно и благодаря прививке чувствует себя нормально."Получил положительный тест на коронавирус. На время лечения продолжу работать удалённо дома в Кирове. Чувствую себя нормально, благодаря своевременно сделанной прививке от COVID-19", - написал Васильев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Он обратился к жителям Кировской области "с убедительной просьбой не откладывать вакцинацию". "Прививка действительно помогает перенести болезнь легче и без тяжелых последствий. Берегите себя и своих близких", - написал глава региона.
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игорь васильев, коронавирус в россии, здоровье - общество, кировская область, общество
10:57 26.07.2021 (обновлено: 11:13 26.07.2021)
Губернатор Кировской области Васильев заразился коронавирусом
Губернатор Кировской области Васильев получил положительный тест на коронавирус