https://ria.ru/20210726/koronavirus-1742841520.html

Вирусолог назвал особенность "дельта"-штамма коронавируса

Вирусолог назвал особенность "дельта"-штамма коронавируса - РИА Новости, 26.07.2021

Вирусолог назвал особенность "дельта"-штамма коронавируса

Для определения, каким именно вариантом коронавируса заражен человек, обычного ПЦР-теста недостаточно. Как происходит точная диагностика COVID-19, вызванного... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T04:12

2021-07-26T04:12

2021-07-26T04:12

распространение коронавируса

александр чепурнов

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Для определения, каким именно вариантом коронавируса заражен человек, обычного ПЦР-теста недостаточно. Как происходит точная диагностика COVID-19, вызванного штаммом "дельта", и как она влияет на лечение заболевания, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.Впервые обнаруженный в Индии "дельта"-штамм коронавируса распространился по всему миру, в том числе и в России. Среди его основных особенностей – более короткий инкубационный период, чем у предыдущих разновидностей возбудителя болезни. Кроме того, он приводит к появлению у пациентов дополнительных симптомов, таких как нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.Достоверной информации о том, приводит ли штамм "дельта" к более тяжелому течению COVID-19, пока нет, отметил Александр Чепурнов. Но медикам сложнее лечить заболевание, вызванное новым вариантом коронавируса."Штамм "дельта" сложнее лечится, потому что для "уханьского" варианта уже многое отработано, а здесь играют роль гастроэнтерологическая компонента и скорость развития заболевания", – объяснил вирусолог.Врачи вынуждены вносить поправки в отработанные протоколы лечения коронавирусной инфекции с учетом особенностей "дельта"-штамма."Врачи постоянно говорят о том, что вынуждены менять протоколы лечения, что отработанные на "уханьском" варианте протоколы хуже работают", – отметил Александр Чепурнов.В такой ситуации важно точно установить, каким именно штаммом коронавируса заразился пациент. Но обычные ПЦР-тесты не позволяют этого сделать, сказал вирусолог."Определять, "альфа" или "дельта" штамм у пациента, – относительно хлопотно и дорого, потому что надо проводить секвенирование (расшифровку генома вируса, – ред.) у больных, хотя бы небольших, но значимых участков (генома вируса, – ред.), чтобы понять, чем именно они болеют. Это не совсем ПЦР. Тест ПЦР можно сделать намного дешевле и быстрее, а здесь требуется больше усилий на данном этапе", – уточнил он.Обычные тест-системы необходимо дополнительно настраивать, чтобы они позволяли выявлять конкретные варианты коронавируса."Над этим будут работать", – отметил Александр Чепурнов в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20210725/gamma-1742743080.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр чепурнов, коронавирус covid-19, общество