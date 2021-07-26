https://ria.ru/20210726/koronavirus-1742841520.html
Вирусолог назвал особенность "дельта"-штамма коронавируса
Вирусолог назвал особенность "дельта"-штамма коронавируса - РИА Новости, 26.07.2021
Вирусолог назвал особенность "дельта"-штамма коронавируса
Для определения, каким именно вариантом коронавируса заражен человек, обычного ПЦР-теста недостаточно. Как происходит точная диагностика COVID-19, вызванного... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T04:12
2021-07-26T04:12
2021-07-26T04:12
распространение коронавируса
александр чепурнов
коронавирус covid-19
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737586937_69:0:3009:1654_1920x0_80_0_0_2a9e77d37673e696b9f3be57b7127423.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Для определения, каким именно вариантом коронавируса заражен человек, обычного ПЦР-теста недостаточно. Как происходит точная диагностика COVID-19, вызванного штаммом "дельта", и как она влияет на лечение заболевания, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.Впервые обнаруженный в Индии "дельта"-штамм коронавируса распространился по всему миру, в том числе и в России. Среди его основных особенностей – более короткий инкубационный период, чем у предыдущих разновидностей возбудителя болезни. Кроме того, он приводит к появлению у пациентов дополнительных симптомов, таких как нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.Достоверной информации о том, приводит ли штамм "дельта" к более тяжелому течению COVID-19, пока нет, отметил Александр Чепурнов. Но медикам сложнее лечить заболевание, вызванное новым вариантом коронавируса."Штамм "дельта" сложнее лечится, потому что для "уханьского" варианта уже многое отработано, а здесь играют роль гастроэнтерологическая компонента и скорость развития заболевания", – объяснил вирусолог.Врачи вынуждены вносить поправки в отработанные протоколы лечения коронавирусной инфекции с учетом особенностей "дельта"-штамма."Врачи постоянно говорят о том, что вынуждены менять протоколы лечения, что отработанные на "уханьском" варианте протоколы хуже работают", – отметил Александр Чепурнов.В такой ситуации важно точно установить, каким именно штаммом коронавируса заразился пациент. Но обычные ПЦР-тесты не позволяют этого сделать, сказал вирусолог."Определять, "альфа" или "дельта" штамм у пациента, – относительно хлопотно и дорого, потому что надо проводить секвенирование (расшифровку генома вируса, – ред.) у больных, хотя бы небольших, но значимых участков (генома вируса, – ред.), чтобы понять, чем именно они болеют. Это не совсем ПЦР. Тест ПЦР можно сделать намного дешевле и быстрее, а здесь требуется больше усилий на данном этапе", – уточнил он.Обычные тест-системы необходимо дополнительно настраивать, чтобы они позволяли выявлять конкретные варианты коронавируса."Над этим будут работать", – отметил Александр Чепурнов в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20210725/gamma-1742743080.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737586937_220:0:2810:1943_1920x0_80_0_0_7c8ee165982fdc67c1b27b8140d4b1cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр чепурнов, коронавирус covid-19, общество
Вирусолог назвал особенность "дельта"-штамма коронавируса
Исследователь Чепурнов заявил, что медикам сложнее лечить коронавирус, вызванный "дельта"-штаммом
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости.
Для определения, каким именно вариантом коронавируса заражен человек, обычного ПЦР-теста недостаточно. Как происходит точная диагностика COVID-19, вызванного штаммом "дельта", и как она влияет на лечение заболевания, рассказал в интервью радио Sputnik
руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов
.
Впервые обнаруженный в Индии "дельта"-штамм коронавируса распространился по всему миру, в том числе и в России. Среди его основных особенностей – более короткий инкубационный период, чем у предыдущих разновидностей возбудителя болезни. Кроме того, он приводит к появлению у пациентов дополнительных симптомов, таких как нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.
Достоверной информации о том, приводит ли штамм "дельта" к более тяжелому течению COVID-19, пока нет, отметил Александр Чепурнов. Но медикам сложнее лечить заболевание, вызванное новым вариантом коронавируса.
"Штамм "дельта" сложнее лечится, потому что для "уханьского" варианта уже многое отработано, а здесь играют роль гастроэнтерологическая компонента и скорость развития заболевания", – объяснил вирусолог.
Врачи вынуждены вносить поправки в отработанные протоколы лечения коронавирусной инфекции с учетом особенностей "дельта"-штамма.
"Врачи постоянно говорят о том, что вынуждены менять протоколы лечения, что отработанные на "уханьском" варианте протоколы хуже работают", – отметил Александр Чепурнов.
В такой ситуации важно точно установить, каким именно штаммом коронавируса заразился пациент. Но обычные ПЦР-тесты не позволяют этого сделать, сказал вирусолог.
"Определять, "альфа" или "дельта" штамм у пациента, – относительно хлопотно и дорого, потому что надо проводить секвенирование (расшифровку генома вируса, – ред.) у больных, хотя бы небольших, но значимых участков (генома вируса, – ред.), чтобы понять, чем именно они болеют. Это не совсем ПЦР. Тест ПЦР можно сделать намного дешевле и быстрее, а здесь требуется больше усилий на данном этапе", – уточнил он.
Обычные тест-системы необходимо дополнительно настраивать, чтобы они позволяли выявлять конкретные варианты коронавируса.
"Над этим будут работать", – отметил Александр Чепурнов в интервью радио Sputnik
.