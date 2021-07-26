https://ria.ru/20210726/kislovodsk-1742932547.html

Троих мужчин, готовивших теракт в здании полиции Кисловодска, арестовали

Троих мужчин, готовивших теракт в здании полиции Кисловодска, арестовали - РИА Новости, 26.07.2021

Троих мужчин, готовивших теракт в здании полиции Кисловодска, арестовали

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу троим подозреваемым по делу о подготовке теракта в здании полиции в Кисловодске, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T14:52

2021-07-26T14:52

2021-07-26T17:46

россия

ставропольский краевой суд

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

кисловодск

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 26 июл - РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу троим подозреваемым по делу о подготовке теракта в здании полиции в Кисловодске, сообщили РИА Новости в Ставропольском краевом суде."Двоим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказали в суде.Позже в Ставропольском краевом суде сообщили, что мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца также избрана третьему фигуранту дела.Ранее СК РФ сообщил о задержании еще семи исламистов по делу о подготовке теракта в здании полиции в Кисловодске. По данным ведомства, в зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения по статьям "Организация и участие в деятельности экстремистской организации", "Приготовление к совершению террористического акта", "Незаконное изготовление и хранение взрывных устройств".Также сообщалось, что в начале апреля был задержан исламист, готовивший взрыв в местном отделении полиции, а также три связанных с ним человека, отправлявшие деньги боевикам в Сирию. По данным ФСБ, они входили в ячейку "Исламского государства"*. Позже, по уточненным данным, были задержаны еще 13 человек, входившие в местную радикальную ячейку.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210726/novosibirsk-1742859590.html

россия

кисловодск

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россия, ставропольский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), кисловодск, происшествия