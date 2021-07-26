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https://ria.ru/20210726/kislovodsk-1742932547.html
Троих мужчин, готовивших теракт в здании полиции Кисловодска, арестовали
Троих мужчин, готовивших теракт в здании полиции Кисловодска, арестовали - РИА Новости, 26.07.2021
Троих мужчин, готовивших теракт в здании полиции Кисловодска, арестовали
Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу троим подозреваемым по делу о подготовке теракта в здании полиции в Кисловодске, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T14:52
2021-07-26T17:46
россия
ставропольский краевой суд
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
кисловодск
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 26 июл - РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу троим подозреваемым по делу о подготовке теракта в здании полиции в Кисловодске, сообщили РИА Новости в Ставропольском краевом суде."Двоим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказали в суде.Позже в Ставропольском краевом суде сообщили, что мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца также избрана третьему фигуранту дела.Ранее СК РФ сообщил о задержании еще семи исламистов по делу о подготовке теракта в здании полиции в Кисловодске. По данным ведомства, в зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения по статьям "Организация и участие в деятельности экстремистской организации", "Приготовление к совершению террористического акта", "Незаконное изготовление и хранение взрывных устройств".Также сообщалось, что в начале апреля был задержан исламист, готовивший взрыв в местном отделении полиции, а также три связанных с ним человека, отправлявшие деньги боевикам в Сирию. По данным ФСБ, они входили в ячейку "Исламского государства"*. Позже, по уточненным данным, были задержаны еще 13 человек, входившие в местную радикальную ячейку.* Запрещенная в России террористическая организация
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россия
кисловодск
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россия, ставропольский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), кисловодск, происшествия
14:52 26.07.2021 (обновлено: 17:46 26.07.2021)
 
Троих мужчин, готовивших теракт в здании полиции Кисловодска, арестовали

Суд арестовал троих фигурантов дела о подготовке теракта в здании полиции в Кисловодске

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 26 июл - РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу троим подозреваемым по делу о подготовке теракта в здании полиции в Кисловодске, сообщили РИА Новости в Ставропольском краевом суде.
"Двоим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказали в суде.
Позже в Ставропольском краевом суде сообщили, что мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца также избрана третьему фигуранту дела.
Ранее СК РФ сообщил о задержании еще семи исламистов по делу о подготовке теракта в здании полиции в Кисловодске. По данным ведомства, в зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения по статьям "Организация и участие в деятельности экстремистской организации", "Приготовление к совершению террористического акта", "Незаконное изготовление и хранение взрывных устройств".
Также сообщалось, что в начале апреля был задержан исламист, готовивший взрыв в местном отделении полиции, а также три связанных с ним человека, отправлявшие деньги боевикам в Сирию. По данным ФСБ, они входили в ячейку "Исламского государства"*. Позже, по уточненным данным, были задержаны еще 13 человек, входившие в местную радикальную ячейку.
* Запрещенная в России террористическая организация
Сотрудники ФСБ РФ во время задержания - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
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РоссияСтавропольский краевой судСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)КисловодскПроисшествия
 
 
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