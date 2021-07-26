Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210726/kaliningrad-1743006243.html
Под Калининградом мужчина проник в чужую квартиру и надругался над девочкой
Под Калининградом мужчина проник в чужую квартиру и надругался над девочкой - РИА Новости, 26.07.2021
Под Калининградом мужчина проник в чужую квартиру и надругался над девочкой
Суд признал 33-летнего жителя Москвы виновным в незаконном проникновении в чужую квартиру и надругательстве над 9-летней девочкой в городе Пионерском... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T20:44
2021-07-26T20:44
следственный комитет россии (ск рф)
москва
пионерский
калининградская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155054/50/1550545001_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_4f87c030e178b1885cd0c47444cdcd3d.jpg
КАЛИНИНГРАД, 26 июл - РИА Новости. Суд признал 33-летнего жителя Москвы виновным в незаконном проникновении в чужую квартиру и надругательстве над 9-летней девочкой в городе Пионерском Калининградской области и назначил ему 12 лет колонии, сообщила журналистам старший помощник руководителя регионального СУ СК России Наталья Гацко.Следствие и суд установили, что ночью в июле 2020 года мужчина, который приехал в регион на отдых из Москвы, зашел в чужую квартиру, воспользовавшись тем, что входная дверь была открыта, прошел в комнату, где в это время спала 9-летняя девочка, и совершил в отношении ребенка действия сексуального характера, следствие и суд квалифицировали их как насильственные. Девочка проснулась, и, испугавшись, позвала родителей, которые задержали мужчину до приезда сотрудников полиции."Собранные Светлогорским межрайонным следственным отделом регионального управления СК доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Сегодня Светлогорским городским судом мужчине назначено наказание в виде 12 лет 1 месяца лишения свободы с отбытием в исправительной колонии строгого режима", - сказала Гацко, отметив, что приговор не вступил в законную силу.Суд признал ранее судимого мужчину виновным по статьям о незаконном проникновении в жилище и иных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Вину в совершении преступлений мужчина не признал, пояснив, что не помнит, что произошло в ту ночь из-за того, что был сильно пьян.
https://ria.ru/20210722/podrostki-1742432526.html
москва
пионерский
калининградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155054/50/1550545001_86:0:1415:997_1920x0_80_0_0_1b560b753948759674c3b7b39c922809.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), москва, пионерский, калининградская область, происшествия
20:44 26.07.2021
 
Под Калининградом мужчина проник в чужую квартиру и надругался над девочкой

Под Калининградом мужчина проник в чужую квартиру и надругался над 9-летней девочкой

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 26 июл - РИА Новости. Суд признал 33-летнего жителя Москвы виновным в незаконном проникновении в чужую квартиру и надругательстве над 9-летней девочкой в городе Пионерском Калининградской области и назначил ему 12 лет колонии, сообщила журналистам старший помощник руководителя регионального СУ СК России Наталья Гацко.
Следствие и суд установили, что ночью в июле 2020 года мужчина, который приехал в регион на отдых из Москвы, зашел в чужую квартиру, воспользовавшись тем, что входная дверь была открыта, прошел в комнату, где в это время спала 9-летняя девочка, и совершил в отношении ребенка действия сексуального характера, следствие и суд квалифицировали их как насильственные. Девочка проснулась, и, испугавшись, позвала родителей, которые задержали мужчину до приезда сотрудников полиции.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 19:31
В Москве трое подростков полгода запугивали изнасилованную ими девочку
"Собранные Светлогорским межрайонным следственным отделом регионального управления СК доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Сегодня Светлогорским городским судом мужчине назначено наказание в виде 12 лет 1 месяца лишения свободы с отбытием в исправительной колонии строгого режима", - сказала Гацко, отметив, что приговор не вступил в законную силу.
Суд признал ранее судимого мужчину виновным по статьям о незаконном проникновении в жилище и иных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Вину в совершении преступлений мужчина не признал, пояснив, что не помнит, что произошло в ту ночь из-за того, что был сильно пьян.
 
Следственный комитет России (СК РФ)МоскваПионерскийКалининградская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:30Опрос показал, сколько россиян сталкивались с ложью в вакансиях
07:14Экс-подполковник СБУ заявил о готовности рассказать в ЕСПЧ о произволе ВСУ
07:09Вильфанд спрогнозировал "приятные" осадки в Европейской России
06:30В России создают "капсулу времени" для передачи цифровых данных наследникам
06:21Посол Эфиопии рассказал, почему в его стране носят с собой фото Путина
06:19Названа "опасная" настройка смартфона, которую нужно срочно отключить
05:57В Забайкальском крае восстановили движение поездов через реку Ареда
05:54Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро Олимпиады в стрельбе из пистолета
05:26Южная Корея и КНДР восстановили разорванные линии связи
05:07Рылов принес России пятое золото Олимпиады, у Колесникова — серебро
04:15Эксперт рассказал, как продлить срок жизни смартфона до 30 лет
04:14В "Единой России" предложили компенсировать траты россиян на газификацию
03:41Психолог рассказал, как побороть страх перед вакцинацией
03:35Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Genius с текстами песен
03:33Эквадорский суд лишил Джулиана Ассанжа гражданства
03:26Онищенко назвал "рецепты" для похудения шаманством
03:21Россия наращивает производство военных и гражданских вертолетов
03:20Специалист рассказал о будильнике, с которым невозможно проспать
03:14Россиян предупредили о новом способе кражи денег
03:10Экс-подполковник СБУ заявил о готовности выступить в ЕСПЧ по иску России
Лента новостейМолния