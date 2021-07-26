https://ria.ru/20210726/kaliningrad-1743006243.html

Под Калининградом мужчина проник в чужую квартиру и надругался над девочкой

Под Калининградом мужчина проник в чужую квартиру и надругался над девочкой - РИА Новости, 26.07.2021

Под Калининградом мужчина проник в чужую квартиру и надругался над девочкой

Суд признал 33-летнего жителя Москвы виновным в незаконном проникновении в чужую квартиру и надругательстве над 9-летней девочкой в городе Пионерском... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T20:44

2021-07-26T20:44

2021-07-26T20:44

следственный комитет россии (ск рф)

москва

пионерский

калининградская область

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 26 июл - РИА Новости. Суд признал 33-летнего жителя Москвы виновным в незаконном проникновении в чужую квартиру и надругательстве над 9-летней девочкой в городе Пионерском Калининградской области и назначил ему 12 лет колонии, сообщила журналистам старший помощник руководителя регионального СУ СК России Наталья Гацко.Следствие и суд установили, что ночью в июле 2020 года мужчина, который приехал в регион на отдых из Москвы, зашел в чужую квартиру, воспользовавшись тем, что входная дверь была открыта, прошел в комнату, где в это время спала 9-летняя девочка, и совершил в отношении ребенка действия сексуального характера, следствие и суд квалифицировали их как насильственные. Девочка проснулась, и, испугавшись, позвала родителей, которые задержали мужчину до приезда сотрудников полиции."Собранные Светлогорским межрайонным следственным отделом регионального управления СК доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Сегодня Светлогорским городским судом мужчине назначено наказание в виде 12 лет 1 месяца лишения свободы с отбытием в исправительной колонии строгого режима", - сказала Гацко, отметив, что приговор не вступил в законную силу.Суд признал ранее судимого мужчину виновным по статьям о незаконном проникновении в жилище и иных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Вину в совершении преступлений мужчина не признал, пояснив, что не помнит, что произошло в ту ночь из-за того, что был сильно пьян.

https://ria.ru/20210722/podrostki-1742432526.html

москва

пионерский

калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), москва, пионерский, калининградская область, происшествия