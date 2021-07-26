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Китайские исследователи разработали новый метод производства пропилена
Китайские исследователи разработали новый метод производства пропилена - РИА Новости, 26.07.2021
Китайские исследователи разработали новый метод производства пропилена
Китайские исследователи разработали новый метод выделения пропилена из пропана, что обещает повысить эффективность производства пропилена. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T11:23
2021-07-26T11:24
россия-китай: главное
цзинань
технологии
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МОСКВА, 26 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские исследователи разработали новый метод выделения пропилена из пропана, что обещает повысить эффективность производства пропилена.Пропилен является одним из самых производимых в мире основных органических химических сырьевых материалов, годовой объем производства которого составляет свыше 100 миллионов тонн.Однако традиционная промышленная технология отделения пропилена от пропана обычно требует значительных инвестиций в оборудование и огромных затрат энергии.Исследователи из университета Цзинань разработали новый метод с использованием ортогонально-решетчатого динамического молекулярного просеивания, который является энергосберегающим и позволит значительно повысить эффективность производства.Данное исследование было недавно опубликовано в научном журнале Nature.
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цзинань, технологии
11:23 26.07.2021 (обновлено: 11:24 26.07.2021)
 

Китайские исследователи разработали новый метод производства пропилена

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкХимическая лаборатория
Химическая лаборатория - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 26 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские исследователи разработали новый метод выделения пропилена из пропана, что обещает повысить эффективность производства пропилена.
Пропилен является одним из самых производимых в мире основных органических химических сырьевых материалов, годовой объем производства которого составляет свыше 100 миллионов тонн.
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Однако традиционная промышленная технология отделения пропилена от пропана обычно требует значительных инвестиций в оборудование и огромных затрат энергии.
Исследователи из университета Цзинань разработали новый метод с использованием ортогонально-решетчатого динамического молекулярного просеивания, который является энергосберегающим и позволит значительно повысить эффективность производства.
"Мы надеемся, что результаты исследования найдут широкое применение в нефтехимической промышленности, профилактике и борьбе с эпидемиями, здравоохранении и других областях", - заявил один из ученых университета Цзинань Ли Дань.
Данное исследование было недавно опубликовано в научном журнале Nature.
 
Россия-Китай: ГлавноеЦзинаньТехнологии
 
 
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