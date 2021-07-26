https://ria.ru/20210726/issledovateli-1742882615.html
Китайские исследователи разработали новый метод производства пропилена
Китайские исследователи разработали новый метод производства пропилена - РИА Новости, 26.07.2021
Китайские исследователи разработали новый метод производства пропилена
Китайские исследователи разработали новый метод выделения пропилена из пропана, что обещает повысить эффективность производства пропилена. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T11:23
2021-07-26T11:23
2021-07-26T11:24
россия-китай: главное
цзинань
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150530/65/1505306598_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_48d3a7a016ff33b1946dbb5fe31d37e7.jpg
МОСКВА, 26 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские исследователи разработали новый метод выделения пропилена из пропана, что обещает повысить эффективность производства пропилена.Пропилен является одним из самых производимых в мире основных органических химических сырьевых материалов, годовой объем производства которого составляет свыше 100 миллионов тонн.Однако традиционная промышленная технология отделения пропилена от пропана обычно требует значительных инвестиций в оборудование и огромных затрат энергии.Исследователи из университета Цзинань разработали новый метод с использованием ортогонально-решетчатого динамического молекулярного просеивания, который является энергосберегающим и позволит значительно повысить эффективность производства.Данное исследование было недавно опубликовано в научном журнале Nature.
https://ria.ru/20210723/aviasistema-1742514886.html
цзинань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/150530/65/1505306598_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_85154c9be62122bba0ac059b162a539b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цзинань, технологии