https://ria.ru/20210726/issledovateli-1742882615.html

Китайские исследователи разработали новый метод производства пропилена

Китайские исследователи разработали новый метод производства пропилена - РИА Новости, 26.07.2021

Китайские исследователи разработали новый метод производства пропилена

Китайские исследователи разработали новый метод выделения пропилена из пропана, что обещает повысить эффективность производства пропилена. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T11:23

2021-07-26T11:23

2021-07-26T11:24

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цзинань

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МОСКВА, 26 июл - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские исследователи разработали новый метод выделения пропилена из пропана, что обещает повысить эффективность производства пропилена.Пропилен является одним из самых производимых в мире основных органических химических сырьевых материалов, годовой объем производства которого составляет свыше 100 миллионов тонн.Однако традиционная промышленная технология отделения пропилена от пропана обычно требует значительных инвестиций в оборудование и огромных затрат энергии.Исследователи из университета Цзинань разработали новый метод с использованием ортогонально-решетчатого динамического молекулярного просеивания, который является энергосберегающим и позволит значительно повысить эффективность производства.Данное исследование было недавно опубликовано в научном журнале Nature.

https://ria.ru/20210723/aviasistema-1742514886.html

цзинань

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2021

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цзинань, технологии