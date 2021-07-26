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Эксперт объяснил, почему ФРС США не повысит ставку для борьбы с инфляцией
Эксперт объяснил, почему ФРС США не повысит ставку для борьбы с инфляцией - РИА Новости, 26.07.2021
Эксперт объяснил, почему ФРС США не повысит ставку для борьбы с инфляцией
Федеральная резервная система (ФРС) США, в отличие от ЦБ РФ, не может позволить себе бороться с инфляцией через повышение ставки, поскольку это вызовет рост... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T06:07
2021-07-26T06:07
федеральная резервная система сша
сша
экономика
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США, в отличие от ЦБ РФ, не может позволить себе бороться с инфляцией через повышение ставки, поскольку это вызовет рост расходов на обслуживание американского госдолга, заявил РИА Новости директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.ФРС на этой неделе проведет очередное заседание и в среду, 28 июля, огласит решение по монетарной политике. По итогам предыдущего заседания в середине июня регулятор, как и ожидалось, сохранил базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых.Для российских инвесторов решение по ставке американского финансового регулятора важно, поскольку оно определит отношение к рисковым активам, к которым относятся в том числе и российские акции и облигации. Повышение ставки ФРС традиционно вызывает отток средств глобальных инвесторов из рисковых активов.Однако Брагин считает, что в нынешних условиях такой шаг маловероятен - хотя бы из-за того, что госдолг США сейчас составляет не 30-40% ВВП, а порядка 130%."Высокие реальные ставки могут стать серьезной проблемой для госфинансов, особенно с учетом того, что выкуп госбумаг ФРС прямо противоречит задаче ужесточения денежно-кредитной политики. Поэтому, несмотря на инфляционные риски, ФРС просто физически может оказаться неспособна бороться с инфляцией повышением ставок. По крайней мере, сразу. Как следствие, растет вероятность того, что США придется прибегнуть к жесткой фискальной политике", - говорит эксперт.Сочетание мягкой монетарной и жесткой фискальной политики очень благоприятно для облигаций, и это еще одно объяснение снижения доходностей длинных казначейских облигаций США. Но оно же болезненно для акций, особенно принадлежащих цикличным секторам, таким как строительство, транспорт, металлургия, товары и услуги не первой необходимости (discretionary) и т.п., отмечает он.
https://ria.ru/20210713/ssha-1741120940.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210621/ssha-1737908875.html
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федеральная резервная система сша, сша, экономика
06:07 26.07.2021
 
Эксперт объяснил, почему ФРС США не повысит ставку для борьбы с инфляцией

Эксперт объяснил, почему Федеральная резервная система США не повысит ставку для борьбы с инфляцией

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США, в отличие от ЦБ РФ, не может позволить себе бороться с инфляцией через повышение ставки, поскольку это вызовет рост расходов на обслуживание американского госдолга, заявил РИА Новости директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.
ФРС на этой неделе проведет очередное заседание и в среду, 28 июля, огласит решение по монетарной политике. По итогам предыдущего заседания в середине июня регулятор, как и ожидалось, сохранил базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых.
Для российских инвесторов решение по ставке американского финансового регулятора важно, поскольку оно определит отношение к рисковым активам, к которым относятся в том числе и российские акции и облигации. Повышение ставки ФРС традиционно вызывает отток средств глобальных инвесторов из рисковых активов.
Однако Брагин считает, что в нынешних условиях такой шаг маловероятен - хотя бы из-за того, что госдолг США сейчас составляет не 30-40% ВВП, а порядка 130%.
Электронное табло с символикой доллара в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 16:56
Годовая инфляция в США в июне стала рекордной с 2008 года
"Высокие реальные ставки могут стать серьезной проблемой для госфинансов, особенно с учетом того, что выкуп госбумаг ФРС прямо противоречит задаче ужесточения денежно-кредитной политики. Поэтому, несмотря на инфляционные риски, ФРС просто физически может оказаться неспособна бороться с инфляцией повышением ставок. По крайней мере, сразу. Как следствие, растет вероятность того, что США придется прибегнуть к жесткой фискальной политике", - говорит эксперт.
Сочетание мягкой монетарной и жесткой фискальной политики очень благоприятно для облигаций, и это еще одно объяснение снижения доходностей длинных казначейских облигаций США. Но оно же болезненно для акций, особенно принадлежащих цикличным секторам, таким как строительство, транспорт, металлургия, товары и услуги не первой необходимости (discretionary) и т.п., отмечает он.
Долларовая банкнота прикреплена к экрану компьютера трейдера на Нью-Йоркской фондовой бирже - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня, 14:36Авторы
Рекордная инфляция в США грозит новым мировым кризисом
 
Федеральная резервная система СШАСШАЭкономика
 
 
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