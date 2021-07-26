https://ria.ru/20210726/inflyatsiya-1742850565.html

Эксперт объяснил, почему ФРС США не повысит ставку для борьбы с инфляцией

Эксперт объяснил, почему ФРС США не повысит ставку для борьбы с инфляцией - РИА Новости, 26.07.2021

Эксперт объяснил, почему ФРС США не повысит ставку для борьбы с инфляцией

Федеральная резервная система (ФРС) США, в отличие от ЦБ РФ, не может позволить себе бороться с инфляцией через повышение ставки, поскольку это вызовет рост... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T06:07

2021-07-26T06:07

2021-07-26T06:07

федеральная резервная система сша

сша

экономика

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США, в отличие от ЦБ РФ, не может позволить себе бороться с инфляцией через повышение ставки, поскольку это вызовет рост расходов на обслуживание американского госдолга, заявил РИА Новости директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.ФРС на этой неделе проведет очередное заседание и в среду, 28 июля, огласит решение по монетарной политике. По итогам предыдущего заседания в середине июня регулятор, как и ожидалось, сохранил базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых.Для российских инвесторов решение по ставке американского финансового регулятора важно, поскольку оно определит отношение к рисковым активам, к которым относятся в том числе и российские акции и облигации. Повышение ставки ФРС традиционно вызывает отток средств глобальных инвесторов из рисковых активов.Однако Брагин считает, что в нынешних условиях такой шаг маловероятен - хотя бы из-за того, что госдолг США сейчас составляет не 30-40% ВВП, а порядка 130%."Высокие реальные ставки могут стать серьезной проблемой для госфинансов, особенно с учетом того, что выкуп госбумаг ФРС прямо противоречит задаче ужесточения денежно-кредитной политики. Поэтому, несмотря на инфляционные риски, ФРС просто физически может оказаться неспособна бороться с инфляцией повышением ставок. По крайней мере, сразу. Как следствие, растет вероятность того, что США придется прибегнуть к жесткой фискальной политике", - говорит эксперт.Сочетание мягкой монетарной и жесткой фискальной политики очень благоприятно для облигаций, и это еще одно объяснение снижения доходностей длинных казначейских облигаций США. Но оно же болезненно для акций, особенно принадлежащих цикличным секторам, таким как строительство, транспорт, металлургия, товары и услуги не первой необходимости (discretionary) и т.п., отмечает он.

https://ria.ru/20210713/ssha-1741120940.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210621/ssha-1737908875.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная резервная система сша, сша, экономика