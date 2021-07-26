Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210726/ilarion-1742954917.html
Аккаунт митрополита Илариона в Instagram разблокировали
Аккаунт митрополита Илариона в Instagram разблокировали - РИА Новости, 26.07.2021
Аккаунт митрополита Илариона в Instagram разблокировали
Доступ к аккаунту председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) в социальной сети... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T16:21
2021-07-26T16:21
религия и мировоззрение
отдел внешних церковных связей московского патриархата
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155870/09/1558700977_0:334:2907:1969_1920x0_80_0_0_733e7a7b2622455e86f5b0859d519c9f.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Доступ к аккаунту председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) в социальной сети Instagram был разблокирован в понедельник, сообщил РИА Новости представитель архиерея."Вот только что (восстановили аккаунт – ред.), буквально 10 минут назад", - сказал собеседник агентства.Аккаунт митрополита Илариона с 52 тысячами подписчиков был заблокирован 7 июля. Митрополит связал это со своей позицией по вакцинации от коронавируса, а также с возможными жалобами на него ЛГБТ-активистов. Он также отметил, что не намерен подавать на Instagram в суд из-за блокировки аккаунта.
https://ria.ru/20210717/mitropolit-1741689680.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155870/09/1558700977_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_4349ce87f0f85cb0d1e0f3770f2186f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отдел внешних церковных связей московского патриархата, технологии
16:21 26.07.2021
 
Аккаунт митрополита Илариона в Instagram разблокировали

Аккаунт председателя ОВЦС митрополита Илариона в социальной сети Instagram разблокировали

© РИА Новости / Виталий БелоусовМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Доступ к аккаунту председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) в социальной сети Instagram был разблокирован в понедельник, сообщил РИА Новости представитель архиерея.
"Вот только что (восстановили аккаунт – ред.), буквально 10 минут назад", - сказал собеседник агентства.
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
17 июля, 18:59Религия и мировоззрение
Митрополит Иларион объяснил, почему не будет судиться с Instagram
Аккаунт митрополита Илариона с 52 тысячами подписчиков был заблокирован 7 июля. Митрополит связал это со своей позицией по вакцинации от коронавируса, а также с возможными жалобами на него ЛГБТ-активистов. Он также отметил, что не намерен подавать на Instagram в суд из-за блокировки аккаунта.
 
Религия и мировоззрениеОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:14Экс-подполковник СБУ заявил о готовности рассказать в ЕСПЧ о произволе ВСУ
07:09Вильфанд спрогнозировал "приятные" осадки в Европейской России
06:30В России создают "капсулу времени" для передачи цифровых данных наследникам
06:21Посол Эфиопии рассказал, почему в его стране носят с собой фото Путина
06:19Названа "опасная" настройка смартфона, которую нужно срочно отключить
05:57В Забайкальском крае восстановили движение поездов через реку Ареда
05:54Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро Олимпиады в стрельбе из пистолета
05:26Южная Корея и КНДР восстановили разорванные линии связи
05:07Рылов принес России пятое золото Олимпиады, у Колесникова — серебро
04:15Эксперт рассказал, как продлить срок жизни смартфона до 30 лет
04:14В "Единой России" предложили компенсировать траты россиян на газификацию
03:41Психолог рассказал, как побороть страх перед вакцинацией
03:35Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Genius с текстами песен
03:33Эквадорский суд лишил Джулиана Ассанжа гражданства
03:26Онищенко назвал "рецепты" для похудения шаманством
03:21Россия наращивает производство военных и гражданских вертолетов
03:20Специалист рассказал о будильнике, с которым невозможно проспать
03:14Россиян предупредили о новом способе кражи денег
03:10Экс-подполковник СБУ заявил о готовности выступить в ЕСПЧ по иску России
03:02Соседка рассказала об убитой в Петербурге семье контр-адмирала Лобанова
Лента новостейМолния