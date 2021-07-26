https://ria.ru/20210726/ilarion-1742954917.html

Аккаунт митрополита Илариона в Instagram разблокировали

Аккаунт митрополита Илариона в Instagram разблокировали - РИА Новости, 26.07.2021

Аккаунт митрополита Илариона в Instagram разблокировали

Доступ к аккаунту председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) в социальной сети... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T16:21

2021-07-26T16:21

2021-07-26T16:21

религия и мировоззрение

отдел внешних церковных связей московского патриархата

технологии

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Доступ к аккаунту председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) в социальной сети Instagram был разблокирован в понедельник, сообщил РИА Новости представитель архиерея."Вот только что (восстановили аккаунт – ред.), буквально 10 минут назад", - сказал собеседник агентства.Аккаунт митрополита Илариона с 52 тысячами подписчиков был заблокирован 7 июля. Митрополит связал это со своей позицией по вакцинации от коронавируса, а также с возможными жалобами на него ЛГБТ-активистов. Он также отметил, что не намерен подавать на Instagram в суд из-за блокировки аккаунта.

https://ria.ru/20210717/mitropolit-1741689680.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отдел внешних церковных связей московского патриархата, технологии