https://ria.ru/20210726/ilarion-1742954917.html
Аккаунт митрополита Илариона в Instagram разблокировали
Аккаунт митрополита Илариона в Instagram разблокировали - РИА Новости, 26.07.2021
Аккаунт митрополита Илариона в Instagram разблокировали
Доступ к аккаунту председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) в социальной сети... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T16:21
2021-07-26T16:21
2021-07-26T16:21
религия и мировоззрение
отдел внешних церковных связей московского патриархата
технологии
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Доступ к аккаунту председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) в социальной сети Instagram был разблокирован в понедельник, сообщил РИА Новости представитель архиерея."Вот только что (восстановили аккаунт – ред.), буквально 10 минут назад", - сказал собеседник агентства.Аккаунт митрополита Илариона с 52 тысячами подписчиков был заблокирован 7 июля. Митрополит связал это со своей позицией по вакцинации от коронавируса, а также с возможными жалобами на него ЛГБТ-активистов. Он также отметил, что не намерен подавать на Instagram в суд из-за блокировки аккаунта.
https://ria.ru/20210717/mitropolit-1741689680.html
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отдел внешних церковных связей московского патриархата, технологии
Аккаунт митрополита Илариона в Instagram разблокировали
Аккаунт председателя ОВЦС митрополита Илариона в социальной сети Instagram разблокировали