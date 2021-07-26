Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210726/golikova-1742891805.html
Голикова призвала продлить проект "санитарного щита" до 2030 года
Голикова призвала продлить проект "санитарного щита" до 2030 года - РИА Новости, 26.07.2021
Голикова призвала продлить проект "санитарного щита" до 2030 года
Проект "санитарного щита", необходимого для защиты эпидемиологической безопасности, следует продлить до 2030 года, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T11:58
2021-07-26T12:01
здоровье - общество
россия
татьяна голикова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736467187_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_08eb37f57dc7bbd774b88bfe0722beb4.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Проект "санитарного щита", необходимого для защиты эпидемиологической безопасности, следует продлить до 2030 года, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Она отметила, что до 2024 года планируется выделить на создание "санитарного щита" 30 миллиардов рублей."Но 2024 годом проект не заканчивается, все-таки мы считаем, что он должен продолжиться до 2030 года, поскольку мир достаточно развивается в этом направлении и здесь у нас нет никакого права отстать", - заявила Голикова в интервью каналу "Россия 24"."Санитарный щит" должен позволить реагировать на угрозы, информация о которых только появляется за рубежом, и предпринимать необходимые меры до непосредственного закрытия границ, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Мы все вместе извлекли достаточно серьезный и большой опыт из того, что происходит, и определили для себя набор тактических и стратегических действий, которые мы должны осуществить и предпринять для того, чтобы страна на будущие периоды была максимально защищена от новых угроз подобного типа (как коронавирус)", - рассказала Голикова.В инициативе "санитарного щита", по словам вице-премьера, проработано несколько направлений, которые были обозначены в послании главы государства."Президент сказал, что мы должны создать такой щит, такую защиту, которая была бы, с одной стороны, инновационной, с другой стороны, помогала прежде всего нашим гражданам переживать те потрясения, которые связаны с тем, с чем мы сейчас имеем дело, или подобными угрозами", - объяснила Голикова.Среди направлений работы "санитарного щита", как обозначила вице-премьер, - защита извне. Она напомнила, что на самом первом этапе борьбы с коронавирусом было принято решение о закрытии границ и ограничении перемещений."Для того, чтобы защититься извне, мы создаем к 2024 году периметр по нашей границе. Мы предполагаем, что к 2024 году будет оснащено 240 пунктов пропуска через государственную границу, которые позволят проводить экспресс-диагностику быструю для того, чтобы понимать и идентифицировать угрозы, которые могут пока появляться только в информационном пространстве вовне, но чтобы мы могли уже реагировать на возможный завоз еще до того, как мы, возможно, примем решение о закрытии границы", - заявила Голикова.
https://ria.ru/20210604/lozung-1735562067.html
https://ria.ru/20210520/koronavirus-1733208792.html
https://ria.ru/20210719/schit-1741909845.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736467187_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_1c098df826ef86a0ab5e09b91ebf5833.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, россия, татьяна голикова, общество
11:58 26.07.2021 (обновлено: 12:01 26.07.2021)
 
Голикова призвала продлить проект "санитарного щита" до 2030 года

Вице-премьер Голикова: проект "санитарного щита" следует продлить до 2030 года

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Проект "санитарного щита", необходимого для защиты эпидемиологической безопасности, следует продлить до 2030 года, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она отметила, что до 2024 года планируется выделить на создание "санитарного щита" 30 миллиардов рублей.
Руководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 10:23Петербургский международный экономический форум
Попова назвала главный лозунг "санитарного щита" России
"Но 2024 годом проект не заканчивается, все-таки мы считаем, что он должен продолжиться до 2030 года, поскольку мир достаточно развивается в этом направлении и здесь у нас нет никакого права отстать", - заявила Голикова в интервью каналу "Россия 24".
"Санитарный щит" должен позволить реагировать на угрозы, информация о которых только появляется за рубежом, и предпринимать необходимые меры до непосредственного закрытия границ, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Мы все вместе извлекли достаточно серьезный и большой опыт из того, что происходит, и определили для себя набор тактических и стратегических действий, которые мы должны осуществить и предпринять для того, чтобы страна на будущие периоды была максимально защищена от новых угроз подобного типа (как коронавирус)", - рассказала Голикова.
Люди идут по подземному пешеходному переходу между станциями Динамо и Петровский парк - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 21:16Распространение коронавируса
Попова назвала основную задачу "санитарного щита"
В инициативе "санитарного щита", по словам вице-премьера, проработано несколько направлений, которые были обозначены в послании главы государства.
"Президент сказал, что мы должны создать такой щит, такую защиту, которая была бы, с одной стороны, инновационной, с другой стороны, помогала прежде всего нашим гражданам переживать те потрясения, которые связаны с тем, с чем мы сейчас имеем дело, или подобными угрозами", - объяснила Голикова.
Среди направлений работы "санитарного щита", как обозначила вице-премьер, - защита извне. Она напомнила, что на самом первом этапе борьбы с коронавирусом было принято решение о закрытии границ и ограничении перемещений.
"Для того, чтобы защититься извне, мы создаем к 2024 году периметр по нашей границе. Мы предполагаем, что к 2024 году будет оснащено 240 пунктов пропуска через государственную границу, которые позволят проводить экспресс-диагностику быструю для того, чтобы понимать и идентифицировать угрозы, которые могут пока появляться только в информационном пространстве вовне, но чтобы мы могли уже реагировать на возможный завоз еще до того, как мы, возможно, примем решение о закрытии границы", - заявила Голикова.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 17:34Распространение коронавируса
Голикова рассказала о проекте "Санитарный щит"
 
Здоровье - ОбществоРоссияТатьяна ГоликоваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:14Экс-подполковник СБУ заявил о готовности рассказать в ЕСПЧ о произволе ВСУ
07:09Вильфанд спрогнозировал "приятные" осадки в Европейской России
06:30В России создают "капсулу времени" для передачи цифровых данных наследникам
06:21Посол Эфиопии рассказал, почему в его стране носят с собой фото Путина
06:19Названа "опасная" настройка смартфона, которую нужно срочно отключить
05:57В Забайкальском крае восстановили движение поездов через реку Ареда
05:54Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро Олимпиады в стрельбе из пистолета
05:26Южная Корея и КНДР восстановили разорванные линии связи
05:07Рылов принес России пятое золото Олимпиады, у Колесникова — серебро
04:15Эксперт рассказал, как продлить срок жизни смартфона до 30 лет
04:14В "Единой России" предложили компенсировать траты россиян на газификацию
03:41Психолог рассказал, как побороть страх перед вакцинацией
03:35Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Genius с текстами песен
03:33Эквадорский суд лишил Джулиана Ассанжа гражданства
03:26Онищенко назвал "рецепты" для похудения шаманством
03:21Россия наращивает производство военных и гражданских вертолетов
03:20Специалист рассказал о будильнике, с которым невозможно проспать
03:14Россиян предупредили о новом способе кражи денег
03:10Экс-подполковник СБУ заявил о готовности выступить в ЕСПЧ по иску России
03:02Соседка рассказала об убитой в Петербурге семье контр-адмирала Лобанова
Лента новостейМолния