https://ria.ru/20210726/golikova-1742891805.html
Голикова призвала продлить проект "санитарного щита" до 2030 года
Голикова призвала продлить проект "санитарного щита" до 2030 года - РИА Новости, 26.07.2021
Голикова призвала продлить проект "санитарного щита" до 2030 года
Проект "санитарного щита", необходимого для защиты эпидемиологической безопасности, следует продлить до 2030 года, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T11:58
2021-07-26T11:58
2021-07-26T12:01
здоровье - общество
россия
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Проект "санитарного щита", необходимого для защиты эпидемиологической безопасности, следует продлить до 2030 года, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Она отметила, что до 2024 года планируется выделить на создание "санитарного щита" 30 миллиардов рублей."Но 2024 годом проект не заканчивается, все-таки мы считаем, что он должен продолжиться до 2030 года, поскольку мир достаточно развивается в этом направлении и здесь у нас нет никакого права отстать", - заявила Голикова в интервью каналу "Россия 24"."Санитарный щит" должен позволить реагировать на угрозы, информация о которых только появляется за рубежом, и предпринимать необходимые меры до непосредственного закрытия границ, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Мы все вместе извлекли достаточно серьезный и большой опыт из того, что происходит, и определили для себя набор тактических и стратегических действий, которые мы должны осуществить и предпринять для того, чтобы страна на будущие периоды была максимально защищена от новых угроз подобного типа (как коронавирус)", - рассказала Голикова.В инициативе "санитарного щита", по словам вице-премьера, проработано несколько направлений, которые были обозначены в послании главы государства."Президент сказал, что мы должны создать такой щит, такую защиту, которая была бы, с одной стороны, инновационной, с другой стороны, помогала прежде всего нашим гражданам переживать те потрясения, которые связаны с тем, с чем мы сейчас имеем дело, или подобными угрозами", - объяснила Голикова.Среди направлений работы "санитарного щита", как обозначила вице-премьер, - защита извне. Она напомнила, что на самом первом этапе борьбы с коронавирусом было принято решение о закрытии границ и ограничении перемещений."Для того, чтобы защититься извне, мы создаем к 2024 году периметр по нашей границе. Мы предполагаем, что к 2024 году будет оснащено 240 пунктов пропуска через государственную границу, которые позволят проводить экспресс-диагностику быструю для того, чтобы понимать и идентифицировать угрозы, которые могут пока появляться только в информационном пространстве вовне, но чтобы мы могли уже реагировать на возможный завоз еще до того, как мы, возможно, примем решение о закрытии границы", - заявила Голикова.
https://ria.ru/20210604/lozung-1735562067.html
https://ria.ru/20210520/koronavirus-1733208792.html
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здоровье - общество, россия, татьяна голикова, общество
11:58 26.07.2021 (обновлено: 12:01 26.07.2021)
Голикова призвала продлить проект "санитарного щита" до 2030 года
Вице-премьер Голикова: проект "санитарного щита" следует продлить до 2030 года
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости.
Проект "санитарного щита", необходимого для защиты эпидемиологической безопасности, следует продлить до 2030 года, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова
.
Она отметила, что до 2024 года планируется выделить на создание "санитарного щита" 30 миллиардов рублей.
"Но 2024 годом проект не заканчивается, все-таки мы считаем, что он должен продолжиться до 2030 года, поскольку мир достаточно развивается в этом направлении и здесь у нас нет никакого права отстать", - заявила Голикова в интервью каналу "Россия 24
".
"Санитарный щит" должен позволить реагировать на угрозы, информация о которых только появляется за рубежом, и предпринимать необходимые меры до непосредственного закрытия границ, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Мы все вместе извлекли достаточно серьезный и большой опыт из того, что происходит, и определили для себя набор тактических и стратегических действий, которые мы должны осуществить и предпринять для того, чтобы страна на будущие периоды была максимально защищена от новых угроз подобного типа (как коронавирус)", - рассказала Голикова.
В инициативе "санитарного щита", по словам вице-премьера, проработано несколько направлений, которые были обозначены в послании главы государства.
"Президент сказал, что мы должны создать такой щит, такую защиту, которая была бы, с одной стороны, инновационной, с другой стороны, помогала прежде всего нашим гражданам переживать те потрясения, которые связаны с тем, с чем мы сейчас имеем дело, или подобными угрозами", - объяснила Голикова.
Среди направлений работы "санитарного щита", как обозначила вице-премьер, - защита извне. Она напомнила, что на самом первом этапе борьбы с коронавирусом было принято решение о закрытии границ и ограничении перемещений.
"Для того, чтобы защититься извне, мы создаем к 2024 году периметр по нашей границе. Мы предполагаем, что к 2024 году будет оснащено 240 пунктов пропуска через государственную границу, которые позволят проводить экспресс-диагностику быструю для того, чтобы понимать и идентифицировать угрозы, которые могут пока появляться только в информационном пространстве вовне, но чтобы мы могли уже реагировать на возможный завоз еще до того, как мы, возможно, примем решение о закрытии границы", - заявила Голикова.