https://ria.ru/20210726/gazprom-1743005465.html

В Пермском крае произошла разгерметизация газопровода

В Пермском крае произошла разгерметизация газопровода - РИА Новости, 26.07.2021

В Пермском крае произошла разгерметизация газопровода

Разгерметизация газопровода произошла в Кишертском округе в Пермском крае, пострадавших и погибших нет, сообщили РИА Новости в краевом управлении МЧС. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T20:37

2021-07-26T20:37

2021-07-26T20:43

кунгур

происшествия

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ПЕРМЬ, 26 июл - РИА Новости. Разгерметизация газопровода произошла в Кишертском округе в Пермском крае, пострадавших и погибших нет, сообщили РИА Новости в краевом управлении МЧС.Очевидцы сообщили РИА Новости, что инцидент произошёл вечером, с территории города Кунгура высота клубов дыма или пара оценивалась примерно в 40 метров, ширина — в 30 метров. Позднее "искусственное облако" рассеялось.В компании "Газпром трансгаз Чайковский" РИА Новости рассказали, что разрыв с возгоранием произошёл в 20.15 (18.15 мск) в Пермском крае на 1595 км магистрального газопровода "Уренгой – Центр II", около реки Сылва. "Газ поставляется потребителям по параллельным газопроводам в полном объеме", — добавили в компании.Поставки газа потребителям в Пермском крае, где произошел разрыв на магистральном трубопроводе "Уренгой – Центр II", идут в полном объеме по параллельным ниткам, сообщили журналистам в компании "Газпром трансгаз Чайковский"."Двадцать шестого июля в 18 часов 15 минут (мск) в Пермском крае на 1595 километре магистрального газопровода "Уренгой – Центр II" около реки Сылва произошел разрыв с возгоранием. Пострадавших нет. Газ поставляется потребителям по параллельным газопроводам в полном объеме", - сказали в компании.

https://ria.ru/20210726/gazifikatsiya-1742931854.html

https://ria.ru/20210725/roskosh-1742811033.html

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кунгур, происшествия