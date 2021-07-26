https://ria.ru/20210726/gazprom-1743005465.html
В Пермском крае произошла разгерметизация газопровода
В Пермском крае произошла разгерметизация газопровода - РИА Новости, 26.07.2021
В Пермском крае произошла разгерметизация газопровода
Разгерметизация газопровода произошла в Кишертском округе в Пермском крае, пострадавших и погибших нет, сообщили РИА Новости в краевом управлении МЧС. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T20:37
2021-07-26T20:37
2021-07-26T20:43
кунгур
происшествия
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ПЕРМЬ, 26 июл - РИА Новости. Разгерметизация газопровода произошла в Кишертском округе в Пермском крае, пострадавших и погибших нет, сообщили РИА Новости в краевом управлении МЧС.Очевидцы сообщили РИА Новости, что инцидент произошёл вечером, с территории города Кунгура высота клубов дыма или пара оценивалась примерно в 40 метров, ширина — в 30 метров. Позднее "искусственное облако" рассеялось.В компании "Газпром трансгаз Чайковский" РИА Новости рассказали, что разрыв с возгоранием произошёл в 20.15 (18.15 мск) в Пермском крае на 1595 км магистрального газопровода "Уренгой – Центр II", около реки Сылва. "Газ поставляется потребителям по параллельным газопроводам в полном объеме", — добавили в компании.Поставки газа потребителям в Пермском крае, где произошел разрыв на магистральном трубопроводе "Уренгой – Центр II", идут в полном объеме по параллельным ниткам, сообщили журналистам в компании "Газпром трансгаз Чайковский"."Двадцать шестого июля в 18 часов 15 минут (мск) в Пермском крае на 1595 километре магистрального газопровода "Уренгой – Центр II" около реки Сылва произошел разрыв с возгоранием. Пострадавших нет. Газ поставляется потребителям по параллельным газопроводам в полном объеме", - сказали в компании.
https://ria.ru/20210726/gazifikatsiya-1742931854.html
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кунгур, происшествия
20:37 26.07.2021 (обновлено: 20:43 26.07.2021)
В Пермском крае произошла разгерметизация газопровода
Разгерметизация газопровода произошла в Кишертском округе в Пермском крае
ПЕРМЬ, 26 июл - РИА Новости. Разгерметизация газопровода произошла в Кишертском округе в Пермском крае, пострадавших и погибших нет, сообщили РИА Новости в краевом управлении МЧС.
"Разгерметизация газопровода произошла в Кишертском округе Пермского края. Пострадавших и погибших нет", — рассказали в ведомстве.
Очевидцы сообщили РИА Новости, что инцидент произошёл вечером, с территории города Кунгура
высота клубов дыма или пара оценивалась примерно в 40 метров, ширина — в 30 метров. Позднее "искусственное облако" рассеялось.
В компании "Газпром трансгаз Чайковский" РИА Новости рассказали, что разрыв с возгоранием произошёл в 20.15 (18.15 мск) в Пермском крае на 1595 км магистрального газопровода "Уренгой – Центр II", около реки Сылва. "Газ поставляется потребителям по параллельным газопроводам в полном объеме", — добавили в компании.
Поставки газа потребителям в Пермском крае, где произошел разрыв на магистральном трубопроводе "Уренгой – Центр II", идут в полном объеме по параллельным ниткам, сообщили журналистам в компании "Газпром трансгаз Чайковский".
"Двадцать шестого июля в 18 часов 15 минут (мск) в Пермском крае на 1595 километре магистрального газопровода "Уренгой – Центр II" около реки Сылва произошел разрыв с возгоранием. Пострадавших нет. Газ поставляется потребителям по параллельным газопроводам в полном объеме", - сказали в компании.