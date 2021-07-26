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Туризм
https://ria.ru/20210726/finlyandiya-1742878742.html
Финляндия открывает границы для туристов из нескольких стран
Финляндия открывает границы для туристов из нескольких стран - РИА Новости, 26.07.2021
Финляндия открывает границы для туристов из нескольких стран
Финляндия открывает границы для туристов из государств с низким уровнем заболеваемости COVID-19 и полностью привитых вакцинами, одобренными Всемирной... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T11:32
2021-07-26T11:33
коронавирус covid-19
новости - туризм
сингапур
польша
тайвань
новая зеландия
словакия
сан-марино
исландия
гонконг
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ХЕЛЬСИНКИ, 26 июл — РИА Новости. Финляндия открывает границы для туристов из государств с низким уровнем заболеваемости COVID-19 и полностью привитых вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), сообщает пресс-служба правительства страны.Ни один из отечественных препаратов пока не утвержден вышеназванными регуляторами. Таким образом, для россиян Финляндия остается закрытой до 22 августа.В сообщении говорится, что будут прекращены контроль и ограничения на въезд в страну из других государств Шенгенской зоны. Никакие медицинские документы не требуются у жителей регионов и территорий с низким уровнем заболеваемости коронавирусом. По данным финского кабмина, на 26 июля среди таковых значатся: Австралия, Гонконг, Исландия, Израиль, Китай, Макао, Польша, Сан-Марино, Сингапур, Словакия, Тайвань, Новая Зеландия, Ватикан и семь муниципалитетов Норвегии.Представители остальных государств при въезде в Финляндию должны предоставить сертификат о завершенной прививке от коронавируса вакцинами, одобренными ВОЗ или ЕМА, либо свидетельство о том, что за последние полгода они переболели COVID-19.Оставшимся необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест при въезде в страну или бесплатно пройти обследование на коронавирус в пункте пересечения границы, а потом сделать это повторно через три-пять дней.
https://ria.ru/20210715/gelendzhik-1740927169.html
https://ria.ru/20200126/1563562826.html
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коронавирус covid-19, новости - туризм, сингапур, польша, тайвань, новая зеландия, словакия, сан-марино, исландия, гонконг, австралия, китай, макао, израиль, туризм, шенгенская зона, воз, финляндия, норвегия, ватикан
11:32 26.07.2021 (обновлено: 11:33 26.07.2021)
 
Финляндия открывает границы для туристов из нескольких стран

Власти Финляндии открывают границы для туристов из стран с низким уровнем заболеваемости COVID-19

© Depositphotos / ElenaNoevaМуми–парк в Наантали, Финляндия
Муми–парк в Наантали, Финляндия - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© Depositphotos / ElenaNoeva
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ХЕЛЬСИНКИ, 26 июл — РИА Новости. Финляндия открывает границы для туристов из государств с низким уровнем заболеваемости COVID-19 и полностью привитых вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), сообщает пресс-служба правительства страны.
Ни один из отечественных препаратов пока не утвержден вышеназванными регуляторами. Таким образом, для россиян Финляндия остается закрытой до 22 августа.
В сообщении говорится, что будут прекращены контроль и ограничения на въезд в страну из других государств Шенгенской зоны.
Никакие медицинские документы не требуются у жителей регионов и территорий с низким уровнем заболеваемости коронавирусом. По данным финского кабмина, на 26 июля среди таковых значатся: Австралия, Гонконг, Исландия, Израиль, Китай, Макао, Польша, Сан-Марино, Сингапур, Словакия, Тайвань, Новая Зеландия, Ватикан и семь муниципалитетов Норвегии.
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Представители остальных государств при въезде в Финляндию должны предоставить сертификат о завершенной прививке от коронавируса вакцинами, одобренными ВОЗ или ЕМА, либо свидетельство о том, что за последние полгода они переболели COVID-19.
Оставшимся необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест при въезде в страну или бесплатно пройти обследование на коронавирус в пункте пересечения границы, а потом сделать это повторно через три-пять дней.
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