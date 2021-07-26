https://ria.ru/20210726/finlyandiya-1742878742.html

Финляндия открывает границы для туристов из нескольких стран

Финляндия открывает границы для туристов из нескольких стран - РИА Новости, 26.07.2021

Финляндия открывает границы для туристов из нескольких стран

Финляндия открывает границы для туристов из государств с низким уровнем заболеваемости COVID-19 и полностью привитых вакцинами, одобренными Всемирной... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T11:32

2021-07-26T11:32

2021-07-26T11:33

коронавирус covid-19

новости - туризм

сингапур

польша

тайвань

новая зеландия

словакия

сан-марино

исландия

гонконг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564897197_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_029c6476e6cd7851a3496ce20f832acb.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 26 июл — РИА Новости. Финляндия открывает границы для туристов из государств с низким уровнем заболеваемости COVID-19 и полностью привитых вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), сообщает пресс-служба правительства страны.Ни один из отечественных препаратов пока не утвержден вышеназванными регуляторами. Таким образом, для россиян Финляндия остается закрытой до 22 августа.В сообщении говорится, что будут прекращены контроль и ограничения на въезд в страну из других государств Шенгенской зоны. Никакие медицинские документы не требуются у жителей регионов и территорий с низким уровнем заболеваемости коронавирусом. По данным финского кабмина, на 26 июля среди таковых значатся: Австралия, Гонконг, Исландия, Израиль, Китай, Макао, Польша, Сан-Марино, Сингапур, Словакия, Тайвань, Новая Зеландия, Ватикан и семь муниципалитетов Норвегии.Представители остальных государств при въезде в Финляндию должны предоставить сертификат о завершенной прививке от коронавируса вакцинами, одобренными ВОЗ или ЕМА, либо свидетельство о том, что за последние полгода они переболели COVID-19.Оставшимся необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест при въезде в страну или бесплатно пройти обследование на коронавирус в пункте пересечения границы, а потом сделать это повторно через три-пять дней.

https://ria.ru/20210715/gelendzhik-1740927169.html

https://ria.ru/20200126/1563562826.html

сингапур

польша

тайвань

новая зеландия

словакия

сан-марино

исландия

гонконг

австралия

китай

макао

израиль

финляндия

норвегия

ватикан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, новости - туризм, сингапур, польша, тайвань, новая зеландия, словакия, сан-марино, исландия, гонконг, австралия, китай, макао, израиль, туризм, шенгенская зона, воз, финляндия, норвегия, ватикан