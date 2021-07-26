https://ria.ru/20210726/film-1742917672.html

Фильм "Капитан Волконогов бежал" покажут на Венецианском кинофестивале

Фильм "Капитан Волконогов бежал" покажут на Венецианском кинофестивале - РИА Новости, 26.07.2021

Фильм "Капитан Волконогов бежал" покажут на Венецианском кинофестивале

Новый фильм Наташи Меркуловой и Алексея Чупова "Капитан Волконогов бежал" вошел в основную программу Венецианского кинофестиваля, сообщил его директор Альберто... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T13:54

2021-07-26T13:54

2021-07-26T14:12

культура

культура

юрий борисов (вице-премьер)

венецианский кинофестиваль

венеция

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РИМ, 26 июл — РИА Новости. Новый фильм Наташи Меркуловой и Алексея Чупова "Капитан Волконогов бежал" вошел в основную программу Венецианского кинофестиваля, сообщил его директор Альберто Барбера на онлайн-пресс-конференции."Они хорошо известны Венеции, потому что их дебютный фильм "Человек, который удивил всех" был высоко оценен в 2018 году. Его показали на многих фестивалях, и он получил много наград. Большое удовольствие снова увидеть их в Венеции. Это амбициозный и мощный фильм", — сказал Барбера.По его словам, "в основе картины лежит режим Сталина". В главной роли снялся Юрий Борисов, которого также можно увидеть в фильме "Мама, я дома" в параллельной программе "Горизонты экстра", добавил художественный руководитель кинофестиваля.Картина "Капитан Волконогов бежал" рассказывает о пути к прощению главного героя, жизнь которого резко меняется после того, как его обвинили в преступлении. Капитан Волконогов скрывается за городом, где встречает вестника с того света. У него есть шанс получить прощение тех, в чей дом он принес смерть, но его ждет множество испытаний. Фильм создан при поддержке Министерства культуры. Съемки проходили в Санкт-Петербурге, продюсерами стали Валерий Федорович, Евгений Никишов и Александр Плотников.Венецианский кинофестиваль пройдет с 1 по 11 сентября.

https://ria.ru/20210617/dyuna-1737396230.html

венеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, юрий борисов (вице-премьер), венецианский кинофестиваль, венеция