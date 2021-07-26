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Фильм "Капитан Волконогов бежал" покажут на Венецианском кинофестивале
Фильм "Капитан Волконогов бежал" покажут на Венецианском кинофестивале - РИА Новости, 26.07.2021
Фильм "Капитан Волконогов бежал" покажут на Венецианском кинофестивале
Новый фильм Наташи Меркуловой и Алексея Чупова "Капитан Волконогов бежал" вошел в основную программу Венецианского кинофестиваля, сообщил его директор Альберто... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T13:54
2021-07-26T13:54
2021-07-26T14:12
культура
культура
юрий борисов (вице-премьер)
венецианский кинофестиваль
венеция
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РИМ, 26 июл — РИА Новости. Новый фильм Наташи Меркуловой и Алексея Чупова "Капитан Волконогов бежал" вошел в основную программу Венецианского кинофестиваля, сообщил его директор Альберто Барбера на онлайн-пресс-конференции."Они хорошо известны Венеции, потому что их дебютный фильм "Человек, который удивил всех" был высоко оценен в 2018 году. Его показали на многих фестивалях, и он получил много наград. Большое удовольствие снова увидеть их в Венеции. Это амбициозный и мощный фильм", — сказал Барбера.По его словам, "в основе картины лежит режим Сталина". В главной роли снялся Юрий Борисов, которого также можно увидеть в фильме "Мама, я дома" в параллельной программе "Горизонты экстра", добавил художественный руководитель кинофестиваля.Картина "Капитан Волконогов бежал" рассказывает о пути к прощению главного героя, жизнь которого резко меняется после того, как его обвинили в преступлении. Капитан Волконогов скрывается за городом, где встречает вестника с того света. У него есть шанс получить прощение тех, в чей дом он принес смерть, но его ждет множество испытаний. Фильм создан при поддержке Министерства культуры. Съемки проходили в Санкт-Петербурге, продюсерами стали Валерий Федорович, Евгений Никишов и Александр Плотников.Венецианский кинофестиваль пройдет с 1 по 11 сентября.
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культура, юрий борисов (вице-премьер), венецианский кинофестиваль, венеция
13:54 26.07.2021 (обновлено: 14:12 26.07.2021)
Фильм "Капитан Волконогов бежал" покажут на Венецианском кинофестивале
Российский фильм "Капитан Волконогов бежал" вошел в основную программу Венецианского кинофестиваля
РИМ, 26 июл — РИА Новости. Новый фильм Наташи Меркуловой и Алексея Чупова "Капитан Волконогов бежал" вошел в основную программу Венецианского кинофестиваля, сообщил его директор Альберто Барбера на онлайн-пресс-конференции.
"Они хорошо известны Венеции
, потому что их дебютный фильм "Человек, который удивил всех" был высоко оценен в 2018 году. Его показали на многих фестивалях, и он получил много наград. Большое удовольствие снова увидеть их в Венеции. Это амбициозный и мощный фильм", — сказал Барбера.
По его словам, "в основе картины лежит режим Сталина". В главной роли снялся Юрий Борисов
, которого также можно увидеть в фильме "Мама, я дома" в параллельной программе "Горизонты экстра", добавил художественный руководитель кинофестиваля.
"Невероятный главный герой. Запомните это имя, мы довольно часто будем видеть его в будущем", — отметил он.
Картина "Капитан Волконогов бежал" рассказывает о пути к прощению главного героя, жизнь которого резко меняется после того, как его обвинили в преступлении. Капитан Волконогов скрывается за городом, где встречает вестника с того света. У него есть шанс получить прощение тех, в чей дом он принес смерть, но его ждет множество испытаний.
Фильм создан при поддержке Министерства культуры. Съемки проходили в Санкт-Петербурге, продюсерами стали Валерий Федорович, Евгений Никишов и Александр Плотников.
Венецианский кинофестиваль пройдет с 1 по 11 сентября.