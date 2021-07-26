https://ria.ru/20210726/festival-1743001348.html

На исторической территории в Нижнем Новгороде открыли ландшафтный фестиваль

На исторической территории в Нижнем Новгороде открыли ландшафтный фестиваль - РИА Новости, 26.07.2021

На исторической территории в Нижнем Новгороде открыли ландшафтный фестиваль

Обновленный квартал церкви Трех Святителей открылся для посещения в рамках ландшафтного фестиваля "Исторический парк 2021" в Нижнем Новгороде, сообщает... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T20:10

2021-07-26T20:10

2021-07-26T20:10

нижегородская область

глеб никитин

нижний новгород

максим горький

нижегородская область

федор шаляпин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156047/77/1560477771_0:322:3069:2048_1920x0_80_0_0_332ad39951a135ce1d6188351ba1e92f.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июл — РИА Новости. Обновленный квартал церкви Трех Святителей открылся для посещения в рамках ландшафтного фестиваля "Исторический парк 2021" в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.Историческая территория – квартал церкви Трех Святителей – расположена в границах улиц Новая-Короленко-Славянская в центре Нижнего Новгорода."Лучшие ландшафтные дизайнеры города вместе с "Волонтерами 800" в течение месяца занимались озеленением квартала церкви "Трех Святителей", создавая пять тематических садов. Теперь дома и дворы объединены в единое пространство, которое сможет стать знаковой точкой в культурной жизни города", - говорится в сообщении.Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, год назад в квартале церкви "Трех святителей" проводилось выездное совещание, в ходе которого обсуждалось развитие данной территории."Проведение ландшафтного фестиваля - хороший пример конструктивного сотрудничества представителей правительства региона, администрации города и общественности. Еще прошлым летом эти дворы находились в неудовлетворительном состоянии, везде был мусор, стояли брошенные хозяйственные постройки. Сейчас совсем другая картина. За это время отремонтировано немало фасадов. Именно здесь работали волонтеры фестиваля "Том Сойер фест", затем к проекту подключились и управляющие компании. В результате было создано уникальное пространство, где можно ощутить обаяние старого Нижнего", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что проект обязательно должен продолжаться, как и благоустройство на данной территории. "Важно не останавливаться на том, что есть, и следить за грамотной эксплуатацией уже созданных объектов", - добавил Никитин.Как сообщил глава региона, организаторы ландшафтных садов выиграли грант "Команды 800" на благоустройство. "Авторы проекта очень внимательно отнеслись к историческому наследию. Все объекты создавались с учетом исторического контекста, и он будет учитываться в будущем", - сказал губернатор.В одном из памятников архитектуры, расположенном в квартале церкви "Трех Святителей", - в усадьбе Лемке – 31 июля состоится выступление артиста Нижегородского оперного театра, который споет с исторического балкона дома на улице Короленко в память о том, как именно здесь когда-то распевался великий русский оперный певец Федор Шаляпин.Каждый из пяти парков – Линейный сад, Усадебный сад, Тайный сад, сад Кинематографа и сад "Дети Кулибина" - выполнен в соответствии с определенной тематикой. К примеру, в оформлении Усадебного сада на улице Короленко, которая когда-то называлась улицей Канатной, использовались канаты. В усадьбе Лемке жил писатель Максим Горький, здесь собиралась нижегородская интеллигенция. В декоре здания авторы использовали строки из "Песни о Буревестнике" и флюгеры в виде буревестника.До конца лета в квартале запланирована масштабная событийная программа: мастер-классы по живописи, кинопоказы, экскурсии и многое другое.

https://ria.ru/20210722/polipropilen-1742436700.html

https://ria.ru/20210723/proizvodstvo-1742607118.html

нижний новгород

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

глеб никитин, нижний новгород, максим горький, нижегородская область, федор шаляпин, общество