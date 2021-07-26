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Итоги пострегистрационных исследований "ЭпиВакКороны" подведут к осени
Итоги пострегистрационных исследований "ЭпиВакКороны" подведут к осени - РИА Новости, 26.07.2021
Итоги пострегистрационных исследований "ЭпиВакКороны" подведут к осени
Окончательные итоги пострегистрационных исследований вакцины "ЭпиВакКорона" будут подведены к осени, сообщается в официальном Instagram-канале вакцины. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T11:40
2021-07-26T11:40
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "эпиваккорона"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
открытия - риа наука
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Окончательные итоги пострегистрационных исследований вакцины "ЭпиВакКорона" будут подведены к осени, сообщается в официальном Instagram-канале вакцины."Окончательные итоги пострегистрационных исследований будут подведены к осени 2021 года", - говорится в сообщении.Многоцентровое пострегистрационное исследование с участием 3 тысяч добровольцев от 18 лет организовано на базе 8 медицинских организаций в Москве, Московской области, Казани, Тюмени и Калининграде, уточняется в материале."ЭпиВакКорона" – вакцина, созданная на пептидной платформе. Разработана государственным научным центром "Вектор". По информации Роспотребнадзора, "ЭпиВакКорона" характеризуется высочайшей степенью безопасности, обусловленной технологией ее получения. Она не содержит живого вируса и формирует противовирусный иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, открытия - риа наука
11:40 26.07.2021
 
Итоги пострегистрационных исследований "ЭпиВакКороны" подведут к осени

Итоги пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса центра "Вектор" подведут к осени

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВакцина от COVID-19 "ЭпиВакКорона"
Вакцина от COVID-19 ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Окончательные итоги пострегистрационных исследований вакцины "ЭпиВакКорона" будут подведены к осени, сообщается в официальном Instagram-канале вакцины.
"Окончательные итоги пострегистрационных исследований будут подведены к осени 2021 года", - говорится в сообщении.
Многоцентровое пострегистрационное исследование с участием 3 тысяч добровольцев от 18 лет организовано на базе 8 медицинских организаций в Москве, Московской области, Казани, Тюмени и Калининграде, уточняется в материале.
"ЭпиВакКорона" – вакцина, созданная на пептидной платформе. Разработана государственным научным центром "Вектор". По информации Роспотребнадзора, "ЭпиВакКорона" характеризуется высочайшей степенью безопасности, обусловленной технологией ее получения. Она не содержит живого вируса и формирует противовирусный иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.
Сотрудники на линии розлива инъекционных препаратов шприц-доза вакцины ЭпиВакКорона для профилактики COVID-19 на предприятии Вектор-БиАльгам в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
3 июля, 08:00Наука
"ЭпиВакКорона". Чем вакцина от COVID-19 Центра "Вектор" лучше остальных
 
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