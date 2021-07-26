https://ria.ru/20210726/epivakkorona-1742888167.html

Итоги пострегистрационных исследований "ЭпиВакКороны" подведут к осени

Итоги пострегистрационных исследований "ЭпиВакКороны" подведут к осени - РИА Новости, 26.07.2021

Итоги пострегистрационных исследований "ЭпиВакКороны" подведут к осени

Окончательные итоги пострегистрационных исследований вакцины "ЭпиВакКорона" будут подведены к осени, сообщается в официальном Instagram-канале вакцины. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T11:40

2021-07-26T11:40

2021-07-26T11:40

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "эпиваккорона"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

открытия - риа наука

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Окончательные итоги пострегистрационных исследований вакцины "ЭпиВакКорона" будут подведены к осени, сообщается в официальном Instagram-канале вакцины."Окончательные итоги пострегистрационных исследований будут подведены к осени 2021 года", - говорится в сообщении.Многоцентровое пострегистрационное исследование с участием 3 тысяч добровольцев от 18 лет организовано на базе 8 медицинских организаций в Москве, Московской области, Казани, Тюмени и Калининграде, уточняется в материале."ЭпиВакКорона" – вакцина, созданная на пептидной платформе. Разработана государственным научным центром "Вектор". По информации Роспотребнадзора, "ЭпиВакКорона" характеризуется высочайшей степенью безопасности, обусловленной технологией ее получения. Она не содержит живого вируса и формирует противовирусный иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов.

https://ria.ru/20210703/epivakkorona-1739440399.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, вакцина "эпиваккорона", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, открытия - риа наука