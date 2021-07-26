https://ria.ru/20210726/elektrosamokat-1743014970.html

МВД проверит видео с мужчиной, разогнавшимся на электросамокате до 80 км/ч

МВД проверит видео с мужчиной, разогнавшимся на электросамокате до 80 км/ч - РИА Новости, 26.07.2021

МВД проверит видео с мужчиной, разогнавшимся на электросамокате до 80 км/ч

Московские полицейские изучают видео предположительно из Москвы, где мужчина на электросамокате едет со скоростью около 80 километров в час, сообщили РИА... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T22:57

2021-07-26T22:57

2021-07-26T23:10

гумвд

авто

происшествия

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Московские полицейские изучают видео предположительно из Москвы, где мужчина на электросамокате едет со скоростью около 80 километров в час, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД.Ранее в интернете появилось видео, снятое из салона автомобиля, на котором видно, как по дороге с одной скоростью с автомобилями едет самокатчик, при этом спидометр в автомобиле показывает скорость около 80 километров в час."Столичные полицейские изучают видео", - сообщили в пресс-службе в ответ на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20210710/politsiya-1740717345.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, авто, происшествия