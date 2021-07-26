https://ria.ru/20210726/ekologiya-1743004444.html

Нижегородское оборонное предприятие оштрафовали на 1,1 млн рублей

Нижегородское оборонное предприятие оштрафовали на 1,1 млн рублей - РИА Новости, 26.07.2021

Нижегородское оборонное предприятие оштрафовали на 1,1 млн рублей

Росприроднадзор выявил нарушения экологических требований в деятельности ГосНИИ "Кристалл" в нижегородском Дзержинске, предприятие оштрафовано на 1,1 миллиона... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T20:30

2021-07-26T20:30

2021-07-26T20:30

жкх

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июл - РИА Новости. Росприроднадзор выявил нарушения экологических требований в деятельности ГосНИИ "Кристалл" в нижегородском Дзержинске, предприятие оштрафовано на 1,1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ведомства.Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия в ходе плановой выездной проверки в отношении АО "ГосНИИ "Кристалл" выявила нарушения природоохранного законодательства в части охраны атмосферного воздуха (неэффективная работа газоочистных установок), а также в области обращения с отходами производства и потребления."В ходе осмотра территории предприятия в районе цеха мономеров были зафиксированы отходы от сноса и разборки зданий, навалы металлолома и металлических бочек, размещенные без соблюдения экологических норм и требований, вне оборудованных площадок для накопления отходов. Инспекторами надзорного ведомства также было обнаружено восемь кубовых емкостей. Как показали результаты отбора проб, находящийся в них отход, относится к четвертому классу опасности. Необходимого паспорта на него у АО "ГосНИИ "Кристалл" не оказалось", - говорится в сообщении.По итогам проверки в отношении юридического и ответственных должностных лиц ГосНИИ "Кристалл" были вынесены постановления о привлечении к административной ответственности. "Совокупный размер штрафных санкций составил более 1,1 миллиона рублей. Юридическому лицу выданы предписания об обязательном устранении всех выявленных нарушений", - подчеркивается в сообщении.АО "ГосНИИ "Кристалл" - российская компания оборонно-промышленного комплекса по научно-техническому и технологическому обеспечению работ в области создания взрывчатых составов, безопасных технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации.

https://ria.ru/20210719/putin-1741931114.html

нижегородская область

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жкх, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), нижегородская область