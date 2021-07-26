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Туризм
https://ria.ru/20210726/egipet-1742943661.html
Эксперты рассказали, сколько будет стоить перелет на курорты Египта
Эксперты рассказали, сколько будет стоить перелет на курорты Египта - РИА Новости, 26.07.2021
Эксперты рассказали, сколько будет стоить перелет на курорты Египта
Определена стоимость авиабилетов на египетские курорты, сообщает АТОР. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T18:12
2021-07-26T18:12
хургада
туризм
коронавирус covid-19
туризм
самолеты
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
шарм-эш-шейх
москва
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Определена стоимость авиабилетов на египетские курорты, сообщает АТОР.Первые рейсы в страну могут полететь уже через две недели. Авиаперевозчики в Хургаду и Шарм-эш-Шейх станут известны в ближайшие дни: 27-28 июля ожидается заседание межведомственной комиссии, которая рассмотрит выдачу допусков на египетские направления. "Спрос авиакомпаний огромный. На выполнение рейсов из Москвы и регионов в совокупности запрошено около 230 допусков", — рассказали в ассоциации.Из-за высокого спроса и ограниченности перевозки прямой перелет на регулярном рейсе в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, как полагают эксперты, окажется минимум в два раза дороже стыковочного. Например, сегодня добраться до курортов Египта с пересадкой в Стамбуле можно за сумму от 23 тысяч рублей.Эксперты считают, что цены на билеты на прямые регулярные рейсы не дойдут до 150 тысяч рублей, как было, например, на маршруте Москва—Дубай осенью 2020 года. "Однако чтобы добраться до курортов Египта без пересадок, придется заплатить не менее 70 тысяч рублей на человека, — говорит один из экспертов, объясняя это огромным спросом. — Для сравнения: примерно в такую сумму сегодня обойдется пакетный тур с наземным трансфером из Каира и перелетом туда и обратно из регионов".Наблюдатели не исключают, что в Хургаду и Шарм-эш-Шейх полетят и грузопассажирские рейсы, как это было в случае с уже упомянутым Дубаем. "Египетские курортные направления открыты. И, возможно, авиакомпании получат разрешения на выполнение 1-2 грузопассажирских рейсов в неделю. Но глобально даже они на спрос и ценообразование по Египту повлияют мало. Пока перевозка будет квотируемой, доступных билетов на курорты страны ждать не стоит", — отмечают эксперты ассоциации.Как считают в АТОР, в октябре или к началу ноября ограничения по количеству рейсов могут быть сняты. При этом на российских и турецких курортах к ноябрю закончится сезон, а другие доступные зимние направления закрыты, поэтому авиакомпании будут активно лоббировать отмену квот по этому маршруту. Тогда тур на Красное море может стать более доступным по цене.
https://ria.ru/20210710/egipet-1740653855.html
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хургада
шарм-эш-шейх
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стамбул
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хургада, коронавирус covid-19, туризм, самолеты, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, шарм-эш-шейх, москва, стамбул, египет
18:12 26.07.2021
 

Эксперты рассказали, сколько будет стоить перелет на курорты Египта

© РИА Новости / Надим Зуауи / Перейти в фотобанкВ международном аэропорту Шарм-эш-Шейх
В международном аэропорту Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Надим Зуауи
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Определена стоимость авиабилетов на египетские курорты, сообщает АТОР.
Первые рейсы в страну могут полететь уже через две недели. Авиаперевозчики в Хургаду и Шарм-эш-Шейх станут известны в ближайшие дни: 27-28 июля ожидается заседание межведомственной комиссии, которая рассмотрит выдачу допусков на египетские направления. "Спрос авиакомпаний огромный. На выполнение рейсов из Москвы и регионов в совокупности запрошено около 230 допусков", — рассказали в ассоциации.
Из-за высокого спроса и ограниченности перевозки прямой перелет на регулярном рейсе в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, как полагают эксперты, окажется минимум в два раза дороже стыковочного. Например, сегодня добраться до курортов Египта с пересадкой в Стамбуле можно за сумму от 23 тысяч рублей.
Эксперты считают, что цены на билеты на прямые регулярные рейсы не дойдут до 150 тысяч рублей, как было, например, на маршруте Москва—Дубай осенью 2020 года. "Однако чтобы добраться до курортов Египта без пересадок, придется заплатить не менее 70 тысяч рублей на человека, — говорит один из экспертов, объясняя это огромным спросом. — Для сравнения: примерно в такую сумму сегодня обойдется пакетный тур с наземным трансфером из Каира и перелетом туда и обратно из регионов".
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Как считают в АТОР, в октябре или к началу ноября ограничения по количеству рейсов могут быть сняты. При этом на российских и турецких курортах к ноябрю закончится сезон, а другие доступные зимние направления закрыты, поэтому авиакомпании будут активно лоббировать отмену квот по этому маршруту. Тогда тур на Красное море может стать более доступным по цене.
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