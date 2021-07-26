https://ria.ru/20210726/donbass-1742968999.html

Глава ЛНР призвал мировую общественность оценить действия Киева в Донбассе

Глава ЛНР призвал мировую общественность оценить действия Киева в Донбассе - РИА Новости, 26.07.2021

Глава ЛНР призвал мировую общественность оценить действия Киева в Донбассе

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник призвал мировую общественность дать объективную оценку действиям официального Киева... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T17:25

2021-07-26T17:25

2021-07-26T17:25

ситуация в днр и лнр

леонид пасечник

луганская народная республика

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 26 июл — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник призвал мировую общественность дать объективную оценку действиям официального Киева после попытки украинских силовиков применить в Луганске ударный беспилотный летательный аппарат.Ранее представитель пресс-службы оборонного ведомства ЛНР заявил, что Народная милиция перехватила украинский беспилотный летательный аппарат с самодельным взрывным устройством, двигавшийся по направлению к Луганску. Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены Минскими соглашениями."На этой неделе исполнится год с момента вступления в силу мер по усилению перемирия. И вместо всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного прекращения огня, о котором договорились участники контактной группы, на Донбассе практически ни на день не прекращались обстрелы, провокации, разрушения и смерти", - говорится в заявлении главы ЛНР, предоставленном журналистам.Пасечник уточнил, что за год перемирия от обстрелов украинских силовиков погиб один мирный житель и 16 сотрудников Народной милиции республики, были ранены 19 человек, повреждено свыше 30 объектов гражданской инфраструктуры.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210726/donbass-1742953406.html

https://ria.ru/20210726/donbass-1742863869.html

луганская народная республика

украина

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ситуация в днр и лнр, леонид пасечник, луганская народная республика, украина, в мире