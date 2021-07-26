https://ria.ru/20210726/domodedovo-1742897985.html
Аэропорт Домодедово после посадки самолета "Белавиа" работает штатно
Аэропорт Домодедово после посадки самолета "Белавиа" работает штатно - РИА Новости, 26.07.2021
Аэропорт Домодедово после посадки самолета "Белавиа" работает штатно
Московский аэропорт "Домодедово" после благополучной посадки самолета "Белавиа" Минск-Анталия обслуживает рейсы в штатном режиме, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T12:21
2021-07-26T12:21
2021-07-26T12:21
белавиа
boeing 737
домодедово (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" после благополучной посадки самолета "Белавиа" Минск-Анталия обслуживает рейсы в штатном режиме, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани.Пассажирский Boeing 737 "Белавиа", следовавший из Минска в Анталию, благополучно приземлился в "Домодедово" после срабатывания датчика давления, рассказал ранее РИА Новости представитель экстренных служб."Аэропорт обслуживает рейсы в штатном режиме", - сказал представитель "Домодедово".
https://ria.ru/20210726/samolet-1742890481.html
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белавиа, boeing 737, домодедово (аэропорт), происшествия
Аэропорт Домодедово после посадки самолета "Белавиа" работает штатно
Представитель аэропорта Домодедово: после посадки самолета "Белавиа" работаем в штатном режиме