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Юрист прокомментировал идею изымать загранпаспорта у должников
Юрист прокомментировал идею изымать загранпаспорта у должников - РИА Новости, 26.07.2021
Юрист прокомментировал идею изымать загранпаспорта у должников
Инициатива изымать загранпаспорта у должников - это столкновение двух конституционных свобод граждан РФ, но ее можно оценить положительно, поскольку дети... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T17:36
2021-07-26T17:36
россия
алименты
общество
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Инициатива изымать загранпаспорта у должников - это столкновение двух конституционных свобод граждан РФ, но ее можно оценить положительно, поскольку дети являются уязвимой группой населения и у государства должны быть инструменты для их защиты, заявил РИА Новости заведующий кафедры международного права РУДН Аслан Абашидзе.Ранее сообщалось, что правительственная комиссия одобрила проект, разрешающий приставам изымать загранпаспорта у должников, которым ограничили выезд за рубеж.По мнению юриста, в данном вопросе сталкиваются две конституционные свободы граждан РФ: с одной стороны, граждане страны имеют право свободно покинуть территорию России, а потом при желании вернуться обратно. Но в то же время существует семья - опора общества, и, согласно Конституции РФ, родители должны заботиться о детях, в том числе в ряде случаев платить алименты.Кроме того, юрист добавил, что прежде всего в России за черту бедности попадают многодетные семьи и матери-одиночки, и поэтому у государства должны быть инструменты для принуждения родителей к выплате алиментов.
https://ria.ru/20210530/alimenty-1734775986.html
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россия, алименты, общество
17:36 26.07.2021
 
Юрист прокомментировал идею изымать загранпаспорта у должников

Юрист Абашидзе: изымать загранпаспорта оправданно для стимулирования выплат алиментов

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Инициатива изымать загранпаспорта у должников - это столкновение двух конституционных свобод граждан РФ, но ее можно оценить положительно, поскольку дети являются уязвимой группой населения и у государства должны быть инструменты для их защиты, заявил РИА Новости заведующий кафедры международного права РУДН Аслан Абашидзе.
Ранее сообщалось, что правительственная комиссия одобрила проект, разрешающий приставам изымать загранпаспорта у должников, которым ограничили выезд за рубеж.
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По мнению юриста, в данном вопросе сталкиваются две конституционные свободы граждан РФ: с одной стороны, граждане страны имеют право свободно покинуть территорию России, а потом при желании вернуться обратно. Но в то же время существует семья - опора общества, и, согласно Конституции РФ, родители должны заботиться о детях, в том числе в ряде случаев платить алименты.
"Я думаю, что в этой ситуации, поскольку ребенок относится к уязвимой группе, он не может себя защитить, данное решение является правильным со стороны государства", - сказал Абашидзе, отметив, что это показывает социальную ориентированность и гуманность государства.
Кроме того, юрист добавил, что прежде всего в России за черту бедности попадают многодетные семьи и матери-одиночки, и поэтому у государства должны быть инструменты для принуждения родителей к выплате алиментов.
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