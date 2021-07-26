https://ria.ru/20210726/dolzhniki-1742971553.html
Юрист прокомментировал идею изымать загранпаспорта у должников
Юрист прокомментировал идею изымать загранпаспорта у должников - РИА Новости, 26.07.2021
Юрист прокомментировал идею изымать загранпаспорта у должников
Инициатива изымать загранпаспорта у должников - это столкновение двух конституционных свобод граждан РФ, но ее можно оценить положительно, поскольку дети... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T17:36
2021-07-26T17:36
2021-07-26T17:36
россия
алименты
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155706/63/1557066369_0:39:3000:1727_1920x0_80_0_0_bf7099ff2f6f1b9e7624e23e2dce5042.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Инициатива изымать загранпаспорта у должников - это столкновение двух конституционных свобод граждан РФ, но ее можно оценить положительно, поскольку дети являются уязвимой группой населения и у государства должны быть инструменты для их защиты, заявил РИА Новости заведующий кафедры международного права РУДН Аслан Абашидзе.Ранее сообщалось, что правительственная комиссия одобрила проект, разрешающий приставам изымать загранпаспорта у должников, которым ограничили выезд за рубеж.По мнению юриста, в данном вопросе сталкиваются две конституционные свободы граждан РФ: с одной стороны, граждане страны имеют право свободно покинуть территорию России, а потом при желании вернуться обратно. Но в то же время существует семья - опора общества, и, согласно Конституции РФ, родители должны заботиться о детях, в том числе в ряде случаев платить алименты.Кроме того, юрист добавил, что прежде всего в России за черту бедности попадают многодетные семьи и матери-одиночки, и поэтому у государства должны быть инструменты для принуждения родителей к выплате алиментов.
https://ria.ru/20210530/alimenty-1734775986.html
https://ria.ru/20210530/alimenty-1734800297.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155706/63/1557066369_189:0:2856:2000_1920x0_80_0_0_d00a8ba8d00a4d4c62b0f4b22368ed85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алименты, общество
Юрист прокомментировал идею изымать загранпаспорта у должников
Юрист Абашидзе: изымать загранпаспорта оправданно для стимулирования выплат алиментов
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Инициатива изымать загранпаспорта у должников - это столкновение двух конституционных свобод граждан РФ, но ее можно оценить положительно, поскольку дети являются уязвимой группой населения и у государства должны быть инструменты для их защиты, заявил РИА Новости заведующий кафедры международного права РУДН Аслан Абашидзе.
Ранее сообщалось, что правительственная комиссия одобрила проект
, разрешающий приставам изымать загранпаспорта у должников, которым ограничили выезд за рубеж.
По мнению юриста, в данном вопросе сталкиваются две конституционные свободы граждан РФ: с одной стороны, граждане страны имеют право свободно покинуть территорию России, а потом при желании вернуться обратно. Но в то же время существует семья - опора общества, и, согласно Конституции РФ, родители должны заботиться о детях, в том числе в ряде случаев платить алименты.
"Я думаю, что в этой ситуации, поскольку ребенок относится к уязвимой группе, он не может себя защитить, данное решение является правильным со стороны государства", - сказал Абашидзе, отметив, что это показывает социальную ориентированность и гуманность государства.
Кроме того, юрист добавил, что прежде всего в России за черту бедности попадают многодетные семьи и матери-одиночки, и поэтому у государства должны быть инструменты для принуждения родителей к выплате алиментов.