https://ria.ru/20210726/dolzhniki-1742971553.html

Юрист прокомментировал идею изымать загранпаспорта у должников

Юрист прокомментировал идею изымать загранпаспорта у должников - РИА Новости, 26.07.2021

Юрист прокомментировал идею изымать загранпаспорта у должников

Инициатива изымать загранпаспорта у должников - это столкновение двух конституционных свобод граждан РФ, но ее можно оценить положительно, поскольку дети... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T17:36

2021-07-26T17:36

2021-07-26T17:36

россия

алименты

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155706/63/1557066369_0:39:3000:1727_1920x0_80_0_0_bf7099ff2f6f1b9e7624e23e2dce5042.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Инициатива изымать загранпаспорта у должников - это столкновение двух конституционных свобод граждан РФ, но ее можно оценить положительно, поскольку дети являются уязвимой группой населения и у государства должны быть инструменты для их защиты, заявил РИА Новости заведующий кафедры международного права РУДН Аслан Абашидзе.Ранее сообщалось, что правительственная комиссия одобрила проект, разрешающий приставам изымать загранпаспорта у должников, которым ограничили выезд за рубеж.По мнению юриста, в данном вопросе сталкиваются две конституционные свободы граждан РФ: с одной стороны, граждане страны имеют право свободно покинуть территорию России, а потом при желании вернуться обратно. Но в то же время существует семья - опора общества, и, согласно Конституции РФ, родители должны заботиться о детях, в том числе в ряде случаев платить алименты.Кроме того, юрист добавил, что прежде всего в России за черту бедности попадают многодетные семьи и матери-одиночки, и поэтому у государства должны быть инструменты для принуждения родителей к выплате алиментов.

https://ria.ru/20210530/alimenty-1734775986.html

https://ria.ru/20210530/alimenty-1734800297.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алименты, общество