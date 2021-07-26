https://ria.ru/20210726/dogazifikatsiya-1742961457.html

Новак оценил затраты на догазификацию регионов

Новак оценил затраты на догазификацию регионов - РИА Новости, 26.07.2021

Новак оценил затраты на догазификацию регионов

Затраты на ускоренную дополнительную газификацию регионов России потенциально оцениваются в примерно 568 миллиардов рублей, сообщается в презентации... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T16:52

2021-07-26T16:52

2021-07-26T16:56

россия

газпром

единая россия

александр новак

природный газ

совещание по проблемам газификации в россии

экономика

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Затраты на ускоренную дополнительную газификацию регионов России потенциально оцениваются в примерно 568 миллиардов рублей, сообщается в презентации вице-премьера РФ Александра Новака.Так, потенциальное количество домовладений, которые могут попасть под программу догазификации, составляет 3,795 миллиона, указано в презентации, подготовленной для совместного с "Единой Россией" обсуждения программы догазификации. Общие затраты на доведение газа до границ участков всех этих домовладений оцениваются в 567,55 миллиарда рублей.Таким образом, средние удельные затраты на подключение одного домовладения могут составить около 150 тысяч рублей в среднем по России.Ранее в июле схожую оценку затрат называл гендиректор "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов. По его словам, догазификация около 4 миллионов домовладений потребует около 578 миллиардов рублей.Правительство России в мае утвердило "дорожную карту" по внедрению социально ориентированной системы газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году и создание принципиально новой модели этого процесса. Помимо основной задачи повышения газификации в РФ, документ также предполагает реализацию в 2021-2022 годах мероприятий по ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных субъектах РФ (где уже есть внутрипоселковые или внутригородские газопроводы).

https://ria.ru/20210707/gazifikatsiya-1740322977.html

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россия, газпром, единая россия, александр новак, природный газ, совещание по проблемам газификации в россии, экономика