16:52 26.07.2021 (обновлено: 16:56 26.07.2021)
Новак оценил затраты на догазификацию регионов
Вице-премьер Новак: затраты на догазификацию субъектов России оцениваются в 568 миллиардов рублей
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГазораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки на окраине Новосибирска.
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Затраты на ускоренную дополнительную газификацию регионов России потенциально оцениваются в примерно 568 миллиардов рублей, сообщается в презентации вице-премьера РФ Александра Новака.
Так, потенциальное количество домовладений, которые могут попасть под программу догазификации, составляет 3,795 миллиона, указано в презентации, подготовленной для совместного с "Единой Россией" обсуждения программы догазификации. Общие затраты на доведение газа до границ участков всех этих домовладений оцениваются в 567,55 миллиарда рублей.
Таким образом, средние удельные затраты на подключение одного домовладения могут составить около 150 тысяч рублей в среднем по России.
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Ранее в июле схожую оценку затрат называл гендиректор "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов. По его словам, догазификация около 4 миллионов домовладений потребует около 578 миллиардов рублей.
Правительство России в мае утвердило "дорожную карту" по внедрению социально ориентированной системы газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году и создание принципиально новой модели этого процесса. Помимо основной задачи повышения газификации в РФ, документ также предполагает реализацию в 2021-2022 годах мероприятий по ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных субъектах РФ (где уже есть внутрипоселковые или внутригородские газопроводы).