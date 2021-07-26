Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210726/dermatologiya-1742841208.html
О каких болезнях могут говорить шершавые локти
О каких болезнях могут говорить шершавые локти - РИА Новости, 26.07.2021
О каких болезнях могут говорить шершавые локти
Зуд, трещины, покраснение кожи на локтях могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях, рассказала в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук,... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T02:11
2021-07-26T02:11
светлана жабоева
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/148641/75/1486417561_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_f21d150d573dcec622984b082629398e.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Зуд, трещины, покраснение кожи на локтях могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях, рассказала в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, профессор, врач дерматолог-косметолог, главный врач клиники СЛ, руководитель клиники антивозрастной медицины Медицинского центра Елены Малышевой Светлана Жабоева.Кожа на локтях может многое сказать о состоянии внутренних органов, отметила врач."Покраснение, бляшки, зуд, трещины на локте – бегом к специалисту. Так как это может быть первым сигналом о том, что с вашими внутренними органами что-то не так. Не пытайтесь в домашних условиях исправить ситуацию", – предупредила Светлана Жабоева.По ее словам, чаще всего чрезмерная сухость и шелушение кожи на локтях являются признаками того или иного дерматологического заболевания. В частности, речь может идти о псориазе. Если сухость очень сильная, появилось покраснение, а к ним добавился зуд, то эти симптомы могут быть признаками ихтиоза."В этом случае кожа шелушится, неровная, покрыта трещинами, чешуйками, похожими на рыбьи. В данной ситуации требуется консультация дерматолога. Основное лечение заключается в регулярном применении увлажняющих спецсредств, это могут быть так называемые эмоллиенты", – пояснила специалист.Пациентам, страдающим ихтиозом, требуется обязательное утреннее и вечернее нанесение таких средств, уточнила Светлана Жабоева.Еще одной причиной сухости локтей и даже изменения цвета кожи может быть кратковременное или продолжительное снижение чувствительности клеток к инсулину. Так ли это на самом деле, сможет определить только эндокринолог, пояснила врач."К эндокринологу также стоит обратиться, если сухость и морщинистость локтей появились при похудении на фоне нарушения метаболизма", – добавила специалист в интервью радио Sputnik.Ухаживать за кожей локтей, используя увлажняющие и защитные средства нужно и в тех случаях, если вас ничто не беспокоит. Особое внимание на это должны обращать пожилые люди, заключила профессор Жабоева.
https://ria.ru/20210124/dermatolog-1594328096.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/148641/75/1486417561_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_f5ff8689b94bc3426a65498f4fa6d40a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана жабоева, россия, общество
02:11 26.07.2021
 
О каких болезнях могут говорить шершавые локти

Дерматолог Жабоева предупредила, что зуд кожи на локтях может указывать на серьезные заболевания

© Fotolia / capifruttaУченый работает с микроскопом
Ученый работает с микроскопом - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© Fotolia / capifrutta
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Зуд, трещины, покраснение кожи на локтях могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях, рассказала в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, профессор, врач дерматолог-косметолог, главный врач клиники СЛ, руководитель клиники антивозрастной медицины Медицинского центра Елены Малышевой Светлана Жабоева.
Кожа на локтях может многое сказать о состоянии внутренних органов, отметила врач.
"Покраснение, бляшки, зуд, трещины на локте – бегом к специалисту. Так как это может быть первым сигналом о том, что с вашими внутренними органами что-то не так. Не пытайтесь в домашних условиях исправить ситуацию", – предупредила Светлана Жабоева.
По ее словам, чаще всего чрезмерная сухость и шелушение кожи на локтях являются признаками того или иного дерматологического заболевания. В частности, речь может идти о псориазе. Если сухость очень сильная, появилось покраснение, а к ним добавился зуд, то эти симптомы могут быть признаками ихтиоза.
"В этом случае кожа шелушится, неровная, покрыта трещинами, чешуйками, похожими на рыбьи. В данной ситуации требуется консультация дерматолога. Основное лечение заключается в регулярном применении увлажняющих спецсредств, это могут быть так называемые эмоллиенты", – пояснила специалист.
Пациентам, страдающим ихтиозом, требуется обязательное утреннее и вечернее нанесение таких средств, уточнила Светлана Жабоева.
Проблемы с кожей - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
24 января, 04:10Распространение коронавируса
Дерматолог рассказал, какие кожные проблемы провоцирует COVID-19
Еще одной причиной сухости локтей и даже изменения цвета кожи может быть кратковременное или продолжительное снижение чувствительности клеток к инсулину. Так ли это на самом деле, сможет определить только эндокринолог, пояснила врач.
"К эндокринологу также стоит обратиться, если сухость и морщинистость локтей появились при похудении на фоне нарушения метаболизма", – добавила специалист в интервью радио Sputnik.
Ухаживать за кожей локтей, используя увлажняющие и защитные средства нужно и в тех случаях, если вас ничто не беспокоит. Особое внимание на это должны обращать пожилые люди, заключила профессор Жабоева.
 
Светлана ЖабоеваРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:20Мишустин рассказал о специальном экономическом режиме на Курилах
07:17Мишустин: нужно сохранять на Курилах пониженную ставку страховых взносов
07:15Правительство хочет освободить от налогов работающих на Курилах бизнесменов
07:11Пентагон продемонстрировал дозаправку в воздухе самолета "судного дня"
07:07Власти разработают комплекс мер для обеспечения Южных Курил энергоресурсами
06:53На Курилах хотят ввести режим свободной таможенной территории
06:51Япония предлагала России не проводить визит Мишустина на Итуруп
06:49Саакашвили нашел решение для Украины после запуска "Северного потока — 2"
06:48Мишустин анонсировал беспрецедентные меры поддержки экономики на Курилах
06:43Китай призвал США изменить их "крайне опасную" политику в его отношении
06:39Азербайджан обвинил Армению в обстреле его позиции в Кельбаджарском районе
06:18Япония заявит протест России из-за визита Мишустина на Итуруп
06:16Мишустин пообещал помочь с оборудованием районной больнице на Итурупе
06:10Эксперт назвал самые распространенные виды мошенничества в сети
06:07Эксперт объяснил, почему ФРС США не повысит ставку для борьбы с инфляцией
06:05В России снизилась заболеваемость туберкулезом
05:53Приморец на праздновании Дня ВМФ случайно ранил из ракетницы женщину
05:38Мошенники стали чаще подделывать сайты банков
05:21Самолеты с российской гумпомощью прибыли на Кубу
05:12СМИ: спикеру парламента Туниса и 64 депутатам запретили покидать страну
Лента новостейМолния