https://ria.ru/20210726/dermatologiya-1742841208.html

О каких болезнях могут говорить шершавые локти

О каких болезнях могут говорить шершавые локти - РИА Новости, 26.07.2021

О каких болезнях могут говорить шершавые локти

Зуд, трещины, покраснение кожи на локтях могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях, рассказала в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук,... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T02:11

2021-07-26T02:11

2021-07-26T02:11

светлана жабоева

россия

общество

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Зуд, трещины, покраснение кожи на локтях могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях, рассказала в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, профессор, врач дерматолог-косметолог, главный врач клиники СЛ, руководитель клиники антивозрастной медицины Медицинского центра Елены Малышевой Светлана Жабоева.Кожа на локтях может многое сказать о состоянии внутренних органов, отметила врач."Покраснение, бляшки, зуд, трещины на локте – бегом к специалисту. Так как это может быть первым сигналом о том, что с вашими внутренними органами что-то не так. Не пытайтесь в домашних условиях исправить ситуацию", – предупредила Светлана Жабоева.По ее словам, чаще всего чрезмерная сухость и шелушение кожи на локтях являются признаками того или иного дерматологического заболевания. В частности, речь может идти о псориазе. Если сухость очень сильная, появилось покраснение, а к ним добавился зуд, то эти симптомы могут быть признаками ихтиоза."В этом случае кожа шелушится, неровная, покрыта трещинами, чешуйками, похожими на рыбьи. В данной ситуации требуется консультация дерматолога. Основное лечение заключается в регулярном применении увлажняющих спецсредств, это могут быть так называемые эмоллиенты", – пояснила специалист.Пациентам, страдающим ихтиозом, требуется обязательное утреннее и вечернее нанесение таких средств, уточнила Светлана Жабоева.Еще одной причиной сухости локтей и даже изменения цвета кожи может быть кратковременное или продолжительное снижение чувствительности клеток к инсулину. Так ли это на самом деле, сможет определить только эндокринолог, пояснила врач."К эндокринологу также стоит обратиться, если сухость и морщинистость локтей появились при похудении на фоне нарушения метаболизма", – добавила специалист в интервью радио Sputnik.Ухаживать за кожей локтей, используя увлажняющие и защитные средства нужно и в тех случаях, если вас ничто не беспокоит. Особое внимание на это должны обращать пожилые люди, заключила профессор Жабоева.

https://ria.ru/20210124/dermatolog-1594328096.html

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светлана жабоева, россия, общество