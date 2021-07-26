https://ria.ru/20210726/covid-pasporta-1742929798.html

В Азербайджане введут COVID-паспорта

В Азербайджане введут COVID-паспорта - РИА Новости, 26.07.2021

В Азербайджане введут COVID-паспорта

Наличие COVID-паспорта о вакцинации от коронавируса будет обязательным при входе в рестораны, торговые центры и гостиницы в Азербайджане с 1 сентября,... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T14:38

2021-07-26T14:38

2021-07-26T17:53

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БАКУ, 26 июл - РИА Новости. Наличие COVID-паспорта о вакцинации от коронавируса будет обязательным при входе в рестораны, торговые центры и гостиницы в Азербайджане с 1 сентября, соответствующее решение принял в понедельник кабмин страны.Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление "О мерах в связи с продлением режима особого карантина и снятием некоторых ограничений"."Не менее 80% сотрудников государственных органов, а также ряда нижеуказанных предприятий с первого сентября должны получить первую дозу вакцины от коронавируса, а с первого октября - вторую дозу, либо иметь сертификат о наличии иммунитета к COVID-19", - говорится в сообщении.В их число входят медицинские и фармацевтические предприятия, все научные и образовательные заведения, уточнили в кабмине.Кроме того, требование иметь COVID-паспорт будет действовать и в учебных заведениях, ресторанах, отелях и торговых центрах."Также все граждане старше 18 лет, обучающиеся в высших или средних специальных учебных заведениях, должны иметь COVID-паспорт. Кроме того, граждане старше 18 лет при условии наличия COVID-паспорта могут воспользоваться услугами, предоставляемыми в закрытых помещениях: в заведениях общественного питания; в отелях; в крупных торговых центрах", - говорится в решении кабмина.Азербайджан пока не обсуждает и не планирует открытие сухопутных границ, закрытых из-за пандемии коронавируса, заявил представитель оперштаба, помощника президента республики Шахмар Мовсумов."В настоящее время вопрос открытия сухопутных границ не обсуждается и не предусматривается", - сказал Мовсумов на брифинге в понедельник.

https://radiosputnik.ria.ru/20210625/voz-1738679050.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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