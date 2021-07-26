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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210726/covid-pasporta-1742929798.html
В Азербайджане введут COVID-паспорта
В Азербайджане введут COVID-паспорта - РИА Новости, 26.07.2021
В Азербайджане введут COVID-паспорта
Наличие COVID-паспорта о вакцинации от коронавируса будет обязательным при входе в рестораны, торговые центры и гостиницы в Азербайджане с 1 сентября,... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T14:38
2021-07-26T17:53
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БАКУ, 26 июл - РИА Новости. Наличие COVID-паспорта о вакцинации от коронавируса будет обязательным при входе в рестораны, торговые центры и гостиницы в Азербайджане с 1 сентября, соответствующее решение принял в понедельник кабмин страны.Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление "О мерах в связи с продлением режима особого карантина и снятием некоторых ограничений"."Не менее 80% сотрудников государственных органов, а также ряда нижеуказанных предприятий с первого сентября должны получить первую дозу вакцины от коронавируса, а с первого октября - вторую дозу, либо иметь сертификат о наличии иммунитета к COVID-19", - говорится в сообщении.В их число входят медицинские и фармацевтические предприятия, все научные и образовательные заведения, уточнили в кабмине.Кроме того, требование иметь COVID-паспорт будет действовать и в учебных заведениях, ресторанах, отелях и торговых центрах."Также все граждане старше 18 лет, обучающиеся в высших или средних специальных учебных заведениях, должны иметь COVID-паспорт. Кроме того, граждане старше 18 лет при условии наличия COVID-паспорта могут воспользоваться услугами, предоставляемыми в закрытых помещениях: в заведениях общественного питания; в отелях; в крупных торговых центрах", - говорится в решении кабмина.Азербайджан пока не обсуждает и не планирует открытие сухопутных границ, закрытых из-за пандемии коронавируса, заявил представитель оперштаба, помощника президента республики Шахмар Мовсумов."В настоящее время вопрос открытия сухопутных границ не обсуждается и не предусматривается", - сказал Мовсумов на брифинге в понедельник.
https://radiosputnik.ria.ru/20210625/voz-1738679050.html
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, коронавирусы, азербайджан, в мире
14:38 26.07.2021 (обновлено: 17:53 26.07.2021)
 
В Азербайджане введут COVID-паспорта

В Азербайджане COVID-паспорта будут обязательными при входе в рестораны, ТЦ и гостиницы с 1 сентября

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВид на архитектурный комплекс "Башни Пламени" в Баку
Вид на архитектурный комплекс Башни Пламени в Баку - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
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БАКУ, 26 июл - РИА Новости. Наличие COVID-паспорта о вакцинации от коронавируса будет обязательным при входе в рестораны, торговые центры и гостиницы в Азербайджане с 1 сентября, соответствующее решение принял в понедельник кабмин страны.
Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление "О мерах в связи с продлением режима особого карантина и снятием некоторых ограничений".
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"Не менее 80% сотрудников государственных органов, а также ряда нижеуказанных предприятий с первого сентября должны получить первую дозу вакцины от коронавируса, а с первого октября - вторую дозу, либо иметь сертификат о наличии иммунитета к COVID-19", - говорится в сообщении.
В их число входят медицинские и фармацевтические предприятия, все научные и образовательные заведения, уточнили в кабмине.
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Кроме того, требование иметь COVID-паспорт будет действовать и в учебных заведениях, ресторанах, отелях и торговых центрах.
"Также все граждане старше 18 лет, обучающиеся в высших или средних специальных учебных заведениях, должны иметь COVID-паспорт. Кроме того, граждане старше 18 лет при условии наличия COVID-паспорта могут воспользоваться услугами, предоставляемыми в закрытых помещениях: в заведениях общественного питания; в отелях; в крупных торговых центрах", - говорится в решении кабмина.
Азербайджан пока не обсуждает и не планирует открытие сухопутных границ, закрытых из-за пандемии коронавируса, заявил представитель оперштаба, помощника президента республики Шахмар Мовсумов.
"В настоящее время вопрос открытия сухопутных границ не обсуждается и не предусматривается", - сказал Мовсумов на брифинге в понедельник.
 
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