https://ria.ru/20210726/clubhouse-1742956380.html

Эксперт по кибербезопасности усомнился в подлинности слитой базы Clubhouse

Эксперт по кибербезопасности усомнился в подлинности слитой базы Clubhouse - РИА Новости, 26.07.2021

Эксперт по кибербезопасности усомнился в подлинности слитой базы Clubhouse

Подлинность слитой базы якобы контактов пользователей социальной сети Clubhouse не вызывает доверия, рассказал РИА Новости директор департамента корпоративного... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T16:28

2021-07-26T16:28

2021-07-26T16:29

clubhouse

россия

google

снг

соцсети

технологии

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Подлинность слитой базы якобы контактов пользователей социальной сети Clubhouse не вызывает доверия, рассказал РИА Новости директор департамента корпоративного бизнеса ESET в России и СНГ Антон Пономарев.На прошлой неделе ряд СМИ сообщили, что хакеры разместили на одной из платформ пост о продаже 3,8 миллиарда телефонных номеров пользователей соцсети Clubhouse. Автор публикации заявил, что ищет только одного покупателя, база будет продана на аукционе, который пройдет 4 сентября (день основания компании Google). В качестве доказательства часть базы была опубликована.Для подтверждения своих намерений, хакер опубликовал часть базы, состоящей из миллионов телефонных номеров японских пользователей. По мнению Пономарева, этот список содержит информацию, которая может быть извлечена из тысяч баз данных, не исключено, что автор послания собрал несколько баз вместе и самостоятельно причислил их к Clubhouse."Сомневаюсь, что найдутся желающие участвовать в объявленном аукционе. Ведь набор цифр в виде почти четырех миллиардов номеров телефонов без привязки к чему-либо - информация совершенно бесполезная", - добавил он.

https://ria.ru/20210221/sotsseti-1598377635.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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clubhouse, россия, google, снг, соцсети, технологии