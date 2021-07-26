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Чубайс призвал не вводить санкции против климатических проектов России
Чубайс призвал не вводить санкции против климатических проектов России - РИА Новости, 26.07.2021
Чубайс призвал не вводить санкции против климатических проектов России
Международные санкции и ограничения, которые введены в отношении России, не должны касаться проектов страны по предотвращению глобальной климатической... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T14:28
2021-07-26T14:28
россия
сахалин
анатолий чубайс
сша
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Международные санкции и ограничения, которые введены в отношении России, не должны касаться проектов страны по предотвращению глобальной климатической катастрофы, потенциал России в этом отношении должен быть доступен человечеству, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.Российская экономика испытывает пресс ряда экономических санкций, введенных со стороны ЕС и США. Между тем международное сообществе стремится сократить выбросы СО2 от энергетики и промышленности, которые "разгоняют" глобальное изменение климата. На сокращение выбросов направлены климатические проекты в разных странах мира, в том числе и в России. Также на сокращение выбросов направлена недавно принятая 14-я директива ЕС, которая подразумевает скорейший отказ от углеводородов в экономике."Мы вправе потребовать от наших партнеров отсутствие дискриминации в отношении природных офсетов (естественных систем поглощения парниковых газов – ред.). Если и на эту сферу будут распространены известные политические ограничения, мне представляется, что это будет крайне контрпродуктивно. Потому что российский климатический ресурс должен быть открыт всему миру, и это не менее значимый способ предотвращения климатической катастрофы, как и меры описанные ЕС в 14-й директиве", - сказал Чубайс на семинаре "Механизмы государственного углеродного регулирования: каковы возможные последствия для российской экономики?".Чиновник отметил, что четвертая редакция Европейской торговой системы не включает в себя возможность учета природных офсетов."Конечно же, нужно понимать, что российские возможности по климатическим проектам абсолютно фантастические. Вряд ли существует еще одна страна в мире, которая может предложить такой объем климатического ресурса для секвестрации СО2, как Россия. Конечно, чтобы его использовать, многое нужно сделать нам самим и прежде всего – это создание международно признанной системы измерения", - сказал Чубайс.Он также отметил, что работа над созданием такой системы идет в стране. Кроме того, в России началась реализация уникального проекта по выходу на климатическую нейтральность к 2025 году Сахалина. Вслед за Сахалином климатические проекты намерены осуществлять в Калининграде и на Алтае.
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россия, сахалин, анатолий чубайс, сша
14:28 26.07.2021
 
Чубайс призвал не вводить санкции против климатических проектов России

Чубайс: международные санкции не должны вводиться против климатических проектов России

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс
Специальный представитель президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Международные санкции и ограничения, которые введены в отношении России, не должны касаться проектов страны по предотвращению глобальной климатической катастрофы, потенциал России в этом отношении должен быть доступен человечеству, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.
Российская экономика испытывает пресс ряда экономических санкций, введенных со стороны ЕС и США. Между тем международное сообществе стремится сократить выбросы СО2 от энергетики и промышленности, которые "разгоняют" глобальное изменение климата. На сокращение выбросов направлены климатические проекты в разных странах мира, в том числе и в России. Также на сокращение выбросов направлена недавно принятая 14-я директива ЕС, которая подразумевает скорейший отказ от углеводородов в экономике.
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"Мы вправе потребовать от наших партнеров отсутствие дискриминации в отношении природных офсетов (естественных систем поглощения парниковых газов – ред.). Если и на эту сферу будут распространены известные политические ограничения, мне представляется, что это будет крайне контрпродуктивно. Потому что российский климатический ресурс должен быть открыт всему миру, и это не менее значимый способ предотвращения климатической катастрофы, как и меры описанные ЕС в 14-й директиве", - сказал Чубайс на семинаре "Механизмы государственного углеродного регулирования: каковы возможные последствия для российской экономики?".
Чиновник отметил, что четвертая редакция Европейской торговой системы не включает в себя возможность учета природных офсетов.
"Конечно же, нужно понимать, что российские возможности по климатическим проектам абсолютно фантастические. Вряд ли существует еще одна страна в мире, которая может предложить такой объем климатического ресурса для секвестрации СО2, как Россия. Конечно, чтобы его использовать, многое нужно сделать нам самим и прежде всего – это создание международно признанной системы измерения", - сказал Чубайс.
Он также отметил, что работа над созданием такой системы идет в стране. Кроме того, в России началась реализация уникального проекта по выходу на климатическую нейтральность к 2025 году Сахалина. Вслед за Сахалином климатические проекты намерены осуществлять в Калининграде и на Алтае.
 
РоссияСахалинАнатолий ЧубайсСША
 
 
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