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Мэрия Новороссийска разбирается с видео, на котором дерутся две чиновницы
Мэрия Новороссийска разбирается с видео, на котором дерутся две чиновницы - РИА Новости, 26.07.2021
Мэрия Новороссийска разбирается с видео, на котором дерутся две чиновницы
Мэрия Новороссийска разбирается с попавшим на видео инцидентом, в ходе которого, предположительно, одна городская чиновница схватила за горло другую, сообщили... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T19:17
2021-07-26T19:17
гумвд
новороссийск
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 26 июл – РИА Новости. Мэрия Новороссийска разбирается с попавшим на видео инцидентом, в ходе которого, предположительно, одна городская чиновница схватила за горло другую, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации муниципалитета.В местных СМИ и соцсетях появилось видео, на котором видно, как в результате общения в холле некоего учреждения одна из женщин хватает за горло другую и отталкивает. В комментариях поясняется, что попавшие в объективы камер наблюдения - руководитель МАУ "Управление по развитию новых и ранее застроенных территорий и инженерных коммуникаций" Новороссийска Людмила Обламская и начальник отдела по организационной работе администрации города Лилиана Фонарева. Отмечается, что инцидент произошел 9 июля во время совещания в новороссийской мэрии по вопросам обманутых дольщиков и проблемных долгостроев, проводившегося первым вице-губернатором Кубани Андреем Алексенко. По данным авторов публикаций, Обламская схватила за горло Фонареву."Проводится служебное расследование, выясняются обстоятельства", - сообщили РИА Новости в администрации города, не уточнив имён участниц конфликта.В пресс-службе ГУМВД по Краснодарскому краю агентству сообщили, что "материал зарегистрирован", при этом не стали уточнять, обратилась ли в полицию пострадавшая или полицейские решили отреагировать на ситуацию сами после просмотра видео.
https://ria.ru/20210726/taksi-1742926759.html
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гумвд, новороссийск, краснодарский край, происшествия
19:17 26.07.2021
 
Мэрия Новороссийска разбирается с видео, на котором дерутся две чиновницы

Мэрия Новороссийска разбирается с видео, где одна чиновница схватила за горло другую

© РИА Новости / Виталий ТимкивНовороссийск
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 26 июл – РИА Новости. Мэрия Новороссийска разбирается с попавшим на видео инцидентом, в ходе которого, предположительно, одна городская чиновница схватила за горло другую, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации муниципалитета.
В местных СМИ и соцсетях появилось видео, на котором видно, как в результате общения в холле некоего учреждения одна из женщин хватает за горло другую и отталкивает. В комментариях поясняется, что попавшие в объективы камер наблюдения - руководитель МАУ "Управление по развитию новых и ранее застроенных территорий и инженерных коммуникаций" Новороссийска Людмила Обламская и начальник отдела по организационной работе администрации города Лилиана Фонарева. Отмечается, что инцидент произошел 9 июля во время совещания в новороссийской мэрии по вопросам обманутых дольщиков и проблемных долгостроев, проводившегося первым вице-губернатором Кубани Андреем Алексенко. По данным авторов публикаций, Обламская схватила за горло Фонареву.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
Вчера, 14:32
Полиция Краснодара проверяет таксиста, чесавшего в паху при пассажирке
"Проводится служебное расследование, выясняются обстоятельства", - сообщили РИА Новости в администрации города, не уточнив имён участниц конфликта.
В пресс-службе ГУМВД по Краснодарскому краю агентству сообщили, что "материал зарегистрирован", при этом не стали уточнять, обратилась ли в полицию пострадавшая или полицейские решили отреагировать на ситуацию сами после просмотра видео.
 
ГУМВДНовороссийскКраснодарский крайПроисшествия
 
 
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