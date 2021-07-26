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"Страхи/Ошибки". Я наркоман в ремиссии. Боюсь, что об этом узнают
"Страхи/Ошибки". Я наркоман в ремиссии. Боюсь, что об этом узнают - РИА Новости, 26.07.2021
"Страхи/Ошибки". Я наркоман в ремиссии. Боюсь, что об этом узнают
"Я не бывший наркоман, а наркозависимый в ремиссии". Одна из главных проблем человека, который лечится от наркомании - это страх, что люди отвернутся от него, если узнают о заболевании. Как человеку, прошедшему реабилитацию устроиться на работу? Как строить отношения? Рассказывать о "болезни" или скрывать от окружающих свое прошлое?
2021-07-26T12:00
2021-07-26T12:00
2021-07-26T15:43
страхи/ошибки
психология личности
подкаст
психология
лечение от наркозависимости и реабилитация бывших наркоманов в россии
общество
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"Страхи/Ошибки". Я наркоман в ремиссии. Боюсь, что об этом узнают
"Я не бывший наркоман, а наркозависимый в ремиссии". Одна из главных проблем человека, который лечится от наркомании - это страх, что люди отвернутся от него, если узнают о заболевании. Как человеку, прошедшему реабилитацию устроиться на работу? Как строить отношения? Рассказывать о "болезни" или скрывать от окружающих свое прошлое?
audio/mpeg
"Страхи/Ошибки". Я наркоман в ремиссии. Боюсь, что об этом узнают
"Я не бывший наркоман, а наркозависимый в ремиссии". Одна из главных проблем человека, который лечится от наркомании - это страх, что люди отвернутся от него, если узнают о заболевании. Как человеку, прошедшему реабилитацию устроиться на работу? Как строить отношения? Рассказывать о "болезни" или скрывать от окружающих свое прошлое?
audio/mpeg
Как наркозависимому в ремиссии относиться к своему прошлому и правильно взаимодействовать с обществом рассказывают эксперты: директор фонда "Диакония", врач-нарколог Елена Рыдалевская и коуч личностного роста, кандидат медицинских наук, врач-психиатр, психотерапевт Илья Пучков.01:25 История выздоравливающего наркозависимого Максима03:30 Какие есть страхи у наркоманов в ремиссии?08:40 О подростковой наркомании09:30 Как наверстать упущенную жизнь?11:30 Как сказать (или не сказать) работодателю о своем заболевании?17:25 Если родители неожиданно узнают, что репетитор ребенка наркоман в ремиссии20:50 Выздоравливающие с точки зрения работодателя23:15 Как строить семейные отношения?Приглашаем вас принять участие в записи подкаста "Страхи/Ошибки" и вместе с экспертами, психологами и коучами попробовать разобраться в ваших страхах и обсудить совершенные когда-то ошибки.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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аудио, психология личности, подкаст, психология, лечение от наркозависимости и реабилитация бывших наркоманов в россии, общество
12:00 26.07.2021 (обновлено: 15:43 26.07.2021)
"Страхи/Ошибки". Я наркоман в ремиссии. Боюсь, что об этом узнают
"Я не бывший наркоман, а наркозависимый в ремиссии". Одна из главных проблем человека, который лечится от наркомании - это страх, что люди отвернутся от него, если узнают о заболевании. Как человеку, прошедшему реабилитацию устроиться на работу? Как строить отношения? Рассказывать о "болезни" или скрывать от окружающих свое прошлое?