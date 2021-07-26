https://ria.ru/20210726/byvshiynarkoman-1742888448.html

"Страхи/Ошибки". Я наркоман в ремиссии. Боюсь, что об этом узнают

"Страхи/Ошибки". Я наркоман в ремиссии. Боюсь, что об этом узнают - РИА Новости, 26.07.2021

"Страхи/Ошибки". Я наркоман в ремиссии. Боюсь, что об этом узнают

"Я не бывший наркоман, а наркозависимый в ремиссии". Одна из главных проблем человека, который лечится от наркомании - это страх, что люди отвернутся от него, если узнают о заболевании. Как человеку, прошедшему реабилитацию устроиться на работу? Как строить отношения? Рассказывать о "болезни" или скрывать от окружающих свое прошлое?

2021-07-26T12:00

2021-07-26T12:00

2021-07-26T15:43

страхи/ошибки

психология личности

подкаст

психология

лечение от наркозависимости и реабилитация бывших наркоманов в россии

общество

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"Страхи/Ошибки". Я наркоман в ремиссии. Боюсь, что об этом узнают "Я не бывший наркоман, а наркозависимый в ремиссии". Одна из главных проблем человека, который лечится от наркомании - это страх, что люди отвернутся от него, если узнают о заболевании. Как человеку, прошедшему реабилитацию устроиться на работу? Как строить отношения? Рассказывать о "болезни" или скрывать от окружающих свое прошлое? audio/mpeg

"Страхи/Ошибки". Я наркоман в ремиссии. Боюсь, что об этом узнают "Я не бывший наркоман, а наркозависимый в ремиссии". Одна из главных проблем человека, который лечится от наркомании - это страх, что люди отвернутся от него, если узнают о заболевании. Как человеку, прошедшему реабилитацию устроиться на работу? Как строить отношения? Рассказывать о "болезни" или скрывать от окружающих свое прошлое? audio/mpeg

Как наркозависимому в ремиссии относиться к своему прошлому и правильно взаимодействовать с обществом рассказывают эксперты: директор фонда "Диакония", врач-нарколог Елена Рыдалевская и коуч личностного роста, кандидат медицинских наук, врач-психиатр, психотерапевт Илья Пучков.01:25 История выздоравливающего наркозависимого Максима03:30 Какие есть страхи у наркоманов в ремиссии?08:40 О подростковой наркомании09:30 Как наверстать упущенную жизнь?11:30 Как сказать (или не сказать) работодателю о своем заболевании?17:25 Если родители неожиданно узнают, что репетитор ребенка наркоман в ремиссии20:50 Выздоравливающие с точки зрения работодателя23:15 Как строить семейные отношения?Приглашаем вас принять участие в записи подкаста "Страхи/Ошибки" и вместе с экспертами, психологами и коучами попробовать разобраться в ваших страхах и обсудить совершенные когда-то ошибки.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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