https://ria.ru/20210726/blogery-1742951508.html
В Финляндии в 2022 году запустят образовательную программу для блогеров
В Финляндии в 2022 году запустят образовательную программу для блогеров - РИА Новости, 26.07.2021
В Финляндии в 2022 году запустят образовательную программу для блогеров
Университет прикладных наук Тампере (TAMK) в Финляндии в январе 2022 года начнет образовательную программу для инфлюенсеров и лиц, занимающихся контентом в... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T16:09
2021-07-26T16:09
2021-07-26T16:09
тампере
финляндия
блогер
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600506600_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f6e6fa27cd032e5544af704e34c07cd9.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 26 июл - РИА Новости. Университет прикладных наук Тампере (TAMK) в Финляндии в январе 2022 года начнет образовательную программу для инфлюенсеров и лиц, занимающихся контентом в интернете, сообщает образовательная организация в пресс-релизе.Стоимость всего обучения составит 34,3 тысячи евро, обучение будет вестись на английском языке, курс рассчитан на 3,5 года."В январе 2022 года начнется обучение в Proakatemia ТАМК по новой программе Influencers Academy, подготовленной по заказу компании Edunation. Это индивидуальная степень бакалавра в области предпринимательства и командного лидерства, в которой студенты могут учиться, продолжая свою карьеру", - говорится в сообщении.По окончании программы студенты получат степень бакалавра делового администрирования.Студентам будут преподавать управление персоналом, маркетинг, бухгалтерский учет и прочие основы ведения бизнеса.Ранее в Финляндии не существовало подобного учебного курса.
https://na.ria.ru/20210723/mifi-1742006730.html
тампере
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600506600_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2f0292011dcf5b51e2b936164e6bdb69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тампере, финляндия, блогер, образование - общество
В Финляндии в 2022 году запустят образовательную программу для блогеров
Образовательная программа для блогеров стартует в университете в Финляндии в 2022 году
ХЕЛЬСИНКИ, 26 июл - РИА Новости.
Университет прикладных наук Тампере
(TAMK) в Финляндии
в январе 2022 года начнет образовательную программу для инфлюенсеров и лиц, занимающихся контентом в интернете, сообщает образовательная организация в пресс-релизе.
Стоимость всего обучения составит 34,3 тысячи евро, обучение будет вестись на английском языке, курс рассчитан на 3,5 года.
"В январе 2022 года начнется обучение в Proakatemia ТАМК по новой программе Influencers Academy, подготовленной по заказу компании Edunation. Это индивидуальная степень бакалавра в области предпринимательства и командного лидерства, в которой студенты могут учиться, продолжая свою карьеру", - говорится в сообщении.
По окончании программы студенты получат степень бакалавра делового администрирования.
Студентам будут преподавать управление персоналом, маркетинг, бухгалтерский учет и прочие основы ведения бизнеса.
Ранее в Финляндии не существовало подобного учебного курса.