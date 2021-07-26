https://ria.ru/20210726/blogery-1742951508.html

В Финляндии в 2022 году запустят образовательную программу для блогеров

В Финляндии в 2022 году запустят образовательную программу для блогеров - РИА Новости, 26.07.2021

В Финляндии в 2022 году запустят образовательную программу для блогеров

Университет прикладных наук Тампере (TAMK) в Финляндии в январе 2022 года начнет образовательную программу для инфлюенсеров и лиц, занимающихся контентом в... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T16:09

2021-07-26T16:09

2021-07-26T16:09

тампере

финляндия

блогер

образование - общество

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ХЕЛЬСИНКИ, 26 июл - РИА Новости. Университет прикладных наук Тампере (TAMK) в Финляндии в январе 2022 года начнет образовательную программу для инфлюенсеров и лиц, занимающихся контентом в интернете, сообщает образовательная организация в пресс-релизе.Стоимость всего обучения составит 34,3 тысячи евро, обучение будет вестись на английском языке, курс рассчитан на 3,5 года."В январе 2022 года начнется обучение в Proakatemia ТАМК по новой программе Influencers Academy, подготовленной по заказу компании Edunation. Это индивидуальная степень бакалавра в области предпринимательства и командного лидерства, в которой студенты могут учиться, продолжая свою карьеру", - говорится в сообщении.По окончании программы студенты получат степень бакалавра делового администрирования.Студентам будут преподавать управление персоналом, маркетинг, бухгалтерский учет и прочие основы ведения бизнеса.Ранее в Финляндии не существовало подобного учебного курса.

https://na.ria.ru/20210723/mifi-1742006730.html

тампере

финляндия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тампере, финляндия, блогер, образование - общество