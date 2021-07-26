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В Финляндии в 2022 году запустят образовательную программу для блогеров
В Финляндии в 2022 году запустят образовательную программу для блогеров - РИА Новости, 26.07.2021
В Финляндии в 2022 году запустят образовательную программу для блогеров
Университет прикладных наук Тампере (TAMK) в Финляндии в январе 2022 года начнет образовательную программу для инфлюенсеров и лиц, занимающихся контентом в... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T16:09
2021-07-26T16:09
тампере
финляндия
блогер
образование - общество
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ХЕЛЬСИНКИ, 26 июл - РИА Новости. Университет прикладных наук Тампере (TAMK) в Финляндии в январе 2022 года начнет образовательную программу для инфлюенсеров и лиц, занимающихся контентом в интернете, сообщает образовательная организация в пресс-релизе.Стоимость всего обучения составит 34,3 тысячи евро, обучение будет вестись на английском языке, курс рассчитан на 3,5 года."В январе 2022 года начнется обучение в Proakatemia ТАМК по новой программе Influencers Academy, подготовленной по заказу компании Edunation. Это индивидуальная степень бакалавра в области предпринимательства и командного лидерства, в которой студенты могут учиться, продолжая свою карьеру", - говорится в сообщении.По окончании программы студенты получат степень бакалавра делового администрирования.Студентам будут преподавать управление персоналом, маркетинг, бухгалтерский учет и прочие основы ведения бизнеса.Ранее в Финляндии не существовало подобного учебного курса.
https://na.ria.ru/20210723/mifi-1742006730.html
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тампере, финляндия, блогер, образование - общество
16:09 26.07.2021
 
В Финляндии в 2022 году запустят образовательную программу для блогеров

Образовательная программа для блогеров стартует в университете в Финляндии в 2022 году

© Depositphotos / GrinPhotoДевушка блогер снимает видео на телефон
Девушка блогер снимает видео на телефон - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© Depositphotos / GrinPhoto
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 26 июл - РИА Новости. Университет прикладных наук Тампере (TAMK) в Финляндии в январе 2022 года начнет образовательную программу для инфлюенсеров и лиц, занимающихся контентом в интернете, сообщает образовательная организация в пресс-релизе.
Стоимость всего обучения составит 34,3 тысячи евро, обучение будет вестись на английском языке, курс рассчитан на 3,5 года.
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"В январе 2022 года начнется обучение в Proakatemia ТАМК по новой программе Influencers Academy, подготовленной по заказу компании Edunation. Это индивидуальная степень бакалавра в области предпринимательства и командного лидерства, в которой студенты могут учиться, продолжая свою карьеру", - говорится в сообщении.
По окончании программы студенты получат степень бакалавра делового администрирования.
Студентам будут преподавать управление персоналом, маркетинг, бухгалтерский учет и прочие основы ведения бизнеса.
Ранее в Финляндии не существовало подобного учебного курса.
 
ТампереФинляндияБлогерОбразование - Общество
 
 
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