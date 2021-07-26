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В Белоруссии прокуроры подали иски о запрете работы к интернет-ресурсам
В Белоруссии прокуроры подали иски о запрете работы к интернет-ресурсам - РИА Новости, 26.07.2021
В Белоруссии прокуроры подали иски о запрете работы к интернет-ресурсам
Прокуроры в Белоруссии заявили более 50 исков о запрете работы интернет-ресурсов в связи с распространением ими экстремистской информации, сообщил генеральный... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T22:39
2021-07-26T23:36
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 26 июл – РИА Новости. Прокуроры в Белоруссии заявили более 50 исков о запрете работы интернет-ресурсов в связи с распространением ими экстремистской информации, сообщил генеральный прокурор республики Андрей Швед."Очень важное направление всего правоохранительного блока и прокуроров, в том числе, в части реагирования на различные информационные ресурсы, которые распространяют экстремистскую, недостоверную информацию и используются для дестабилизации обстановки. Прокурорами на сегодняшний день уже заявлено более 50 исков с тем, чтобы запретить деятельность (интернет-ресурсов), и все эти иски реализованы", - сказал Швед в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое показано в понедельник.Как указал глава надзорного ведомства, прокурорские работники ежедневно изучают интернет-пространство, и при наличии малейших признаков нарушения требований законодательства по освещению в СМИ каких-либо событий немедленно реагируют."Если мы выявляем признаки преступления, то немедленно возбуждаем уголовные дела. По результатам мониторинга, проведенного в этом году, прокурорами возбуждено более 300 уголовных дел", - добавил Швед.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20210726/uscherb-1742903457.html
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александр лукашенко, белоруссия, в мире
22:39 26.07.2021 (обновлено: 23:36 26.07.2021)
 
В Белоруссии прокуроры подали иски о запрете работы к интернет-ресурсам

Прокуроры в Белоруссии заявили иски о признании экстремистскими более 50 интернет-ресурсов

© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкЗдание генеральной прокуратуры Белоруссии
Здание генеральной прокуратуры Белоруссии - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Андрей Александров
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МИНСК, 26 июл – РИА Новости. Прокуроры в Белоруссии заявили более 50 исков о запрете работы интернет-ресурсов в связи с распространением ими экстремистской информации, сообщил генеральный прокурор республики Андрей Швед.
"Очень важное направление всего правоохранительного блока и прокуроров, в том числе, в части реагирования на различные информационные ресурсы, которые распространяют экстремистскую, недостоверную информацию и используются для дестабилизации обстановки. Прокурорами на сегодняшний день уже заявлено более 50 исков с тем, чтобы запретить деятельность (интернет-ресурсов), и все эти иски реализованы", - сказал Швед в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое показано в понедельник.
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Как указал глава надзорного ведомства, прокурорские работники ежедневно изучают интернет-пространство, и при наличии малейших признаков нарушения требований законодательства по освещению в СМИ каких-либо событий немедленно реагируют.
"Если мы выявляем признаки преступления, то немедленно возбуждаем уголовные дела. По результатам мониторинга, проведенного в этом году, прокурорами возбуждено более 300 уголовных дел", - добавил Швед.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
 
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