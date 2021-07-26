https://ria.ru/20210726/belorussiya-1743013721.html

В Белоруссии прокуроры подали иски о запрете работы к интернет-ресурсам

В Белоруссии прокуроры подали иски о запрете работы к интернет-ресурсам - РИА Новости, 26.07.2021

В Белоруссии прокуроры подали иски о запрете работы к интернет-ресурсам

Прокуроры в Белоруссии заявили более 50 исков о запрете работы интернет-ресурсов в связи с распространением ими экстремистской информации, сообщил генеральный... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T22:39

2021-07-26T22:39

2021-07-26T23:36

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 26 июл – РИА Новости. Прокуроры в Белоруссии заявили более 50 исков о запрете работы интернет-ресурсов в связи с распространением ими экстремистской информации, сообщил генеральный прокурор республики Андрей Швед."Очень важное направление всего правоохранительного блока и прокуроров, в том числе, в части реагирования на различные информационные ресурсы, которые распространяют экстремистскую, недостоверную информацию и используются для дестабилизации обстановки. Прокурорами на сегодняшний день уже заявлено более 50 исков с тем, чтобы запретить деятельность (интернет-ресурсов), и все эти иски реализованы", - сказал Швед в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое показано в понедельник.Как указал глава надзорного ведомства, прокурорские работники ежедневно изучают интернет-пространство, и при наличии малейших признаков нарушения требований законодательства по освещению в СМИ каких-либо событий немедленно реагируют."Если мы выявляем признаки преступления, то немедленно возбуждаем уголовные дела. По результатам мониторинга, проведенного в этом году, прокурорами возбуждено более 300 уголовных дел", - добавил Швед.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20210726/uscherb-1742903457.html

белоруссия

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александр лукашенко, белоруссия, в мире