https://ria.ru/20210726/aviatsiya-1743002509.html

Путин наградил командира авиационной эскадрильи СЛО "Россия" Буланова

Путин наградил командира авиационной эскадрильи СЛО "Россия" Буланова - РИА Новости, 26.07.2021

Путин наградил командира авиационной эскадрильи СЛО "Россия" Буланова

Президент России Владимир Путин наградил командира авиационной эскадрильи воздушных судов специального летного отряда (СЛО) "Россия" Василия Буланова,... РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T20:15

2021-07-26T20:15

2021-07-26T20:15

россия

сло "россия"

специальный летный отряд "россия"

управление делами президента рф

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742554490_0:0:2900:1631_1920x0_80_0_0_e01f6653b82a4b7b888d1827fa4afd46.jpg

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил командира авиационной эскадрильи воздушных судов специального летного отряда (СЛО) "Россия" Василия Буланова, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной почетной грамотой президента РФ: Буланова Василия Николаевича - командира авиационной эскадрильи воздушных судов федерального государственного бюджетного учреждения "Специальный летный отряд "Россия" управления делами президента РФ", - говорится в документе.Специальный летный отряд "Россия" управления делами президента РФ занимается авиаперевозками главы государства и других высших чиновников.

https://ria.ru/20210726/mediki-1742993816.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сло "россия", специальный летный отряд "россия", управление делами президента рф, владимир путин