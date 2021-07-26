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Путин наградил командира авиационной эскадрильи СЛО "Россия" Буланова
Путин наградил командира авиационной эскадрильи СЛО "Россия" Буланова - РИА Новости, 26.07.2021
Путин наградил командира авиационной эскадрильи СЛО "Россия" Буланова
Президент России Владимир Путин наградил командира авиационной эскадрильи воздушных судов специального летного отряда (СЛО) "Россия" Василия Буланова,... РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T20:15
2021-07-26T20:15
россия
сло "россия"
специальный летный отряд "россия"
управление делами президента рф
владимир путин
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил командира авиационной эскадрильи воздушных судов специального летного отряда (СЛО) "Россия" Василия Буланова, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной почетной грамотой президента РФ: Буланова Василия Николаевича - командира авиационной эскадрильи воздушных судов федерального государственного бюджетного учреждения "Специальный летный отряд "Россия" управления делами президента РФ", - говорится в документе.Специальный летный отряд "Россия" управления делами президента РФ занимается авиаперевозками главы государства и других высших чиновников.
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россия, сло "россия", специальный летный отряд "россия", управление делами президента рф, владимир путин
20:15 26.07.2021
 
Путин наградил командира авиационной эскадрильи СЛО "Россия" Буланова

Президент России Владимир Путин наградил командира авиационной эскадрильи СЛО "Россия" Буланова

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил командира авиационной эскадрильи воздушных судов специального летного отряда (СЛО) "Россия" Василия Буланова, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной почетной грамотой президента РФ: Буланова Василия Николаевича - командира авиационной эскадрильи воздушных судов федерального государственного бюджетного учреждения "Специальный летный отряд "Россия" управления делами президента РФ", - говорится в документе.
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Специальный летный отряд "Россия" управления делами президента РФ занимается авиаперевозками главы государства и других высших чиновников.
 
РоссияСЛО "Россия"Специальный летный отряд "Россия"Управление делами Президента РФВладимир Путин
 
 
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