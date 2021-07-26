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Наука
https://ria.ru/20210726/arkheologiya-1742389713.html
Ученые нашли доказательства оседлой жизни народов Хазарского каганата
Ученые нашли доказательства оседлой жизни народов Хазарского каганата - РИА Новости, 26.07.2021
Ученые нашли доказательства оседлой жизни народов Хазарского каганата
Археологи Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ") во время раскопок поселений племен Хазарского каганата VIII РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T09:00
2021-07-26T09:06
университетская наука
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Археологи Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ") во время раскопок поселений племен Хазарского каганата VIII – X веков обнаружили обломки керамических сосудов, скопления глиняной обмазки и кости животных. Находки показали, что считающиеся кочевниками люди занимались земледелием и придомовым скотоводством, разводили лошадей, мелкий и крупный рогатый скот, свиней, выращивали злаковые культуры, сообщили в пресс-службе вуза.С VII по X век наиболее значительной силой в степях Восточной Европы становятся хазары, включившие в свой каганат многочисленные племена болгар, алан, гуннов. К VIII веку хазарами создано обширное государство Хазарский каганат, распространяющее свою власть на значительную часть народов Восточной Европы. В IX веке верхушка хазар принимает иудаизм, что провоцирует междоусобную войну и последующее ослабление Хазарии. Окончательная гибель Хазарского каганата наступает в X веке после сокрушительного похода киевского князя Святослава и разрушения основных крепостей.Археологическим выражением Хазарского каганата является салтово-маяцкая культура, созданная неоднородным в этническом плане населением Хазарии. Принято включать в ареал салтово-маяцкой культуры степное Подонье, Приазовье, Тамань, Восточный Крым, Нижнее Поволжье и Прикаспийский Дагестан. Значительная часть степных племен продолжала вести кочевой образ жизни.Археологи НИУ "БелГУ" в 2021 году исследовали два памятника салтово-маяцкой культуры на территории Белгородской области: "Шпенгарево селище-1", расположенное в долине реки Ураева в Вейделевском районе, и "Осадчее селище-1", находящееся в верховьях реки Чёрная Калитва в Алексеевском городском округе.За несколько дней исследователям удалось вскрыть намывной меловой балласт на территории "Шпенгарева селища-1" и достигнуть культурного слоя. Они нашли обломки керамических сосудов, скопления глиняной обмазки и кости животных, были взяты пробы грунта для дальнейшей промывки в поисках зерен злаковых растений и включений древесного угля.На раскопках памятника "Осадчее селище-1" обнаружили культурный слой более 1,5 метров в глубину до материкового основания. В число наиболее ценных находок вошли железная прокола и фрагмент металлического ножа. Теперь исследователям предстоит проанализировать сделанные открытия.
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университетская наука, навигатор абитуриента, культура, белгород, археология, белгородский государственный университет
09:00 26.07.2021 (обновлено: 09:06 26.07.2021)
 

Ученые нашли доказательства оседлой жизни народов Хазарского каганата

© Фото : пресс-служба НИУ "БелГУ"Раскопки специалистов БелГУ в Вейделевском и Алексеевском районах Белгородской области
Раскопки специалистов БелГУ в Вейделевском и Алексеевском районах Белгородской области - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
© Фото : пресс-служба НИУ "БелГУ"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. Археологи Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ") во время раскопок поселений племен Хазарского каганата VIII – X веков обнаружили обломки керамических сосудов, скопления глиняной обмазки и кости животных. Находки показали, что считающиеся кочевниками люди занимались земледелием и придомовым скотоводством, разводили лошадей, мелкий и крупный рогатый скот, свиней, выращивали злаковые культуры, сообщили в пресс-службе вуза.

"Полученные нашими археологами результаты исследований подтвердили вывод об оседлом образе жизни носителей салтово-маяцкой культуры на территории восточных районов современной Белгородской области", – сообщил декан историко-филологического факультета пединститута НИУ "БелГУ" Андрей Папков.

С VII по X век наиболее значительной силой в степях Восточной Европы становятся хазары, включившие в свой каганат многочисленные племена болгар, алан, гуннов. К VIII веку хазарами создано обширное государство Хазарский каганат, распространяющее свою власть на значительную часть народов Восточной Европы. В IX веке верхушка хазар принимает иудаизм, что провоцирует междоусобную войну и последующее ослабление Хазарии. Окончательная гибель Хазарского каганата наступает в X веке после сокрушительного похода киевского князя Святослава и разрушения основных крепостей.
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Археологическим выражением Хазарского каганата является салтово-маяцкая культура, созданная неоднородным в этническом плане населением Хазарии. Принято включать в ареал салтово-маяцкой культуры степное Подонье, Приазовье, Тамань, Восточный Крым, Нижнее Поволжье и Прикаспийский Дагестан. Значительная часть степных племен продолжала вести кочевой образ жизни.
Археологи НИУ "БелГУ" в 2021 году исследовали два памятника салтово-маяцкой культуры на территории Белгородской области: "Шпенгарево селище-1", расположенное в долине реки Ураева в Вейделевском районе, и "Осадчее селище-1", находящееся в верховьях реки Чёрная Калитва в Алексеевском городском округе.
За несколько дней исследователям удалось вскрыть намывной меловой балласт на территории "Шпенгарева селища-1" и достигнуть культурного слоя. Они нашли обломки керамических сосудов, скопления глиняной обмазки и кости животных, были взяты пробы грунта для дальнейшей промывки в поисках зерен злаковых растений и включений древесного угля.
На раскопках памятника "Осадчее селище-1" обнаружили культурный слой более 1,5 метров в глубину до материкового основания. В число наиболее ценных находок вошли железная прокола и фрагмент металлического ножа. Теперь исследователям предстоит проанализировать сделанные открытия.
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