https://ria.ru/20210726/alsu-1742608114.html

"Мы такие разные": Алсу с Эмином Агаларовым выпустили клип

"Мы такие разные": Алсу с Эмином Агаларовым выпустили клип - РИА Новости, 26.07.2021

"Мы такие разные": Алсу с Эмином Агаларовым выпустили клип

Алсу и EMIN (Эмин Агаларов) выпустили клип на совместную песню "Разные". Об этом они сообщили в личных микроблогах. Видео опубликовано на YouTube-канале певца. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T00:45

2021-07-26T00:45

2021-07-26T00:45

культура

эмин агаларов

алсу (алсу абрамова)

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Алсу и EMIN (Эмин Агаларов) выпустили клип на совместную песню "Разные". Об этом они сообщили в личных микроблогах. Видео опубликовано на YouTube-канале певца."Встречайте наше красивое видео на песню", — написала Алсу."В этом клипе все понятно без слов, и я очень доволен результатом", — прокомментировал EMIN.В черно-белом ролике показано, как поют Алсу и Эмин. Также героями видео стали влюбленные парень и девушка. Молодые люди ссорятся в начале клипа, но все же их чувства оказываются достаточно сильными, чтобы они помирились. "Я не хочу писать тебе письма издалека. Жить ожиданием праздника и знать, что мы с тобою разные", — говорится в песне.Фанатам клип понравился. "Прекрасный дуэт. Поздравляю Вас. Хотелось бы продолжения", "Алсу и Эмин — близнецы друг друга, восточный принц и восточная принцесса, одинаковые семьи, одинаковый бэкграунд, странно что раньше не случилось этого дуэта. Все очень красиво, особенно их пара, словно созданы друг для друга", — пишут в комментариях к видео пользователи.

https://ria.ru/20210715/leschenko-1741338159.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эмин агаларов, алсу (алсу абрамова)