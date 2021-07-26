Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210726/alsu-1742608114.html
"Мы такие разные": Алсу с Эмином Агаларовым выпустили клип
"Мы такие разные": Алсу с Эмином Агаларовым выпустили клип - РИА Новости, 26.07.2021
"Мы такие разные": Алсу с Эмином Агаларовым выпустили клип
Алсу и EMIN (Эмин Агаларов) выпустили клип на совместную песню "Разные". Об этом они сообщили в личных микроблогах. Видео опубликовано на YouTube-канале певца. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T00:45
2021-07-26T00:45
культура
эмин агаларов
алсу (алсу абрамова)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742604780_0:0:3628:2041_1920x0_80_0_0_62631ccc5f2d82c21c8f149dd954a921.jpg
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Алсу и EMIN (Эмин Агаларов) выпустили клип на совместную песню "Разные". Об этом они сообщили в личных микроблогах. Видео опубликовано на YouTube-канале певца."Встречайте наше красивое видео на песню", — написала Алсу."В этом клипе все понятно без слов, и я очень доволен результатом", — прокомментировал EMIN.В черно-белом ролике показано, как поют Алсу и Эмин. Также героями видео стали влюбленные парень и девушка. Молодые люди ссорятся в начале клипа, но все же их чувства оказываются достаточно сильными, чтобы они помирились. "Я не хочу писать тебе письма издалека. Жить ожиданием праздника и знать, что мы с тобою разные", — говорится в песне.Фанатам клип понравился. "Прекрасный дуэт. Поздравляю Вас. Хотелось бы продолжения", "Алсу и Эмин — близнецы друг друга, восточный принц и восточная принцесса, одинаковые семьи, одинаковый бэкграунд, странно что раньше не случилось этого дуэта. Все очень красиво, особенно их пара, словно созданы друг для друга", — пишут в комментариях к видео пользователи.
https://ria.ru/20210715/leschenko-1741338159.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742604780_597:0:3328:2048_1920x0_80_0_0_614d1857e154ba1c113102d59c0ec981.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эмин агаларов, алсу (алсу абрамова)
00:45 26.07.2021
 

"Мы такие разные": Алсу с Эмином Агаларовым выпустили клип

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Алсу и EMIN (Эмин Агаларов) выпустили клип на совместную песню "Разные". Об этом они сообщили в личных микроблогах. Видео опубликовано на YouTube-канале певца.
"Встречайте наше красивое видео на песню", — написала Алсу.
"В этом клипе все понятно без слов, и я очень доволен результатом", — прокомментировал EMIN.
В черно-белом ролике показано, как поют Алсу и Эмин. Также героями видео стали влюбленные парень и девушка. Молодые люди ссорятся в начале клипа, но все же их чувства оказываются достаточно сильными, чтобы они помирились.
"Я не хочу писать тебе письма издалека. Жить ожиданием праздника и знать, что мы с тобою разные", — говорится в песне.
Фанатам клип понравился. "Прекрасный дуэт. Поздравляю Вас. Хотелось бы продолжения", "Алсу и Эмин — близнецы друг друга, восточный принц и восточная принцесса, одинаковые семьи, одинаковый бэкграунд, странно что раньше не случилось этого дуэта. Все очень красиво, особенно их пара, словно созданы друг для друга", — пишут в комментариях к видео пользователи.
Loc-Dog & Лев Лещенко - Мы будем жить - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 12:06Культура
"Мы будем жить": Лев Лещенко записал дуэт с рэпером Loc-Dog
 
КультураЭмин АгаларовАлсу (Алсу Абрамова)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:20Мишустин рассказал о специальном экономическом режиме на Курилах
07:17Мишустин: нужно сохранять на Курилах пониженную ставку страховых взносов
07:15Правительство хочет освободить от налогов работающих на Курилах бизнесменов
07:11Пентагон продемонстрировал дозаправку в воздухе самолета "судного дня"
07:07Власти разработают комплекс мер для обеспечения Южных Курил энергоресурсами
06:53На Курилах хотят ввести режим свободной таможенной территории
06:51Япония предлагала России не проводить визит Мишустина на Итуруп
06:49Саакашвили нашел решение для Украины после запуска "Северного потока — 2"
06:48Мишустин анонсировал беспрецедентные меры поддержки экономики на Курилах
06:43Китай призвал США изменить их "крайне опасную" политику в его отношении
06:39Азербайджан обвинил Армению в обстреле его позиции в Кельбаджарском районе
06:18Япония заявит протест России из-за визита Мишустина на Итуруп
06:16Мишустин пообещал помочь с оборудованием районной больнице на Итурупе
06:10Эксперт назвал самые распространенные виды мошенничества в сети
06:07Эксперт объяснил, почему ФРС США не повысит ставку для борьбы с инфляцией
06:05В России снизилась заболеваемость туберкулезом
05:53Приморец на праздновании Дня ВМФ случайно ранил из ракетницы женщину
05:38Мошенники стали чаще подделывать сайты банков
05:21Самолеты с российской гумпомощью прибыли на Кубу
05:12СМИ: спикеру парламента Туниса и 64 депутатам запретили покидать страну
Лента новостейМолния