https://ria.ru/20210726/abkhaziya-1742923760.html

В Абхазии с начала туристического сезона утонуло 12 отдыхающих из России

В Абхазии с начала туристического сезона утонуло 12 отдыхающих из России - РИА Новости, 26.07.2021

В Абхазии с начала туристического сезона утонуло 12 отдыхающих из России

Двенадцать отдыхающих из России утонуло в Абхазии с начала туристического сезона в этом году, сообщили РИА Новости в МЧС республики в понедельник. РИА Новости, 26.07.2021

2021-07-26T14:23

2021-07-26T14:23

2021-07-26T14:23

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СУХУМ, 26 июл – РИА Новости. Двенадцать отдыхающих из России утонуло в Абхазии с начала туристического сезона в этом году, сообщили РИА Новости в МЧС республики в понедельник."За время туристического сезона утонуло двенадцать отдыхающих из России", - сказал представитель пресс-службы ведомства.Ранее посольство России в Абхазии призвало россиян, отдыхающих в республике воздержаться от плавания во время неблагоприятных погодных условий, а также в местах, где купание строго запрещено.

https://ria.ru/20210726/turist-1742914650.html

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