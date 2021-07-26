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В Абхазии с начала туристического сезона утонуло 12 отдыхающих из России
В Абхазии с начала туристического сезона утонуло 12 отдыхающих из России - РИА Новости, 26.07.2021
В Абхазии с начала туристического сезона утонуло 12 отдыхающих из России
Двенадцать отдыхающих из России утонуло в Абхазии с начала туристического сезона в этом году, сообщили РИА Новости в МЧС республики в понедельник. РИА Новости, 26.07.2021
2021-07-26T14:23
2021-07-26T14:23
2021-07-26T14:23
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СУХУМ, 26 июл – РИА Новости. Двенадцать отдыхающих из России утонуло в Абхазии с начала туристического сезона в этом году, сообщили РИА Новости в МЧС республики в понедельник."За время туристического сезона утонуло двенадцать отдыхающих из России", - сказал представитель пресс-службы ведомства.Ранее посольство России в Абхазии призвало россиян, отдыхающих в республике воздержаться от плавания во время неблагоприятных погодных условий, а также в местах, где купание строго запрещено.
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В Абхазии с начала туристического сезона утонуло 12 отдыхающих из России
МЧС Абхазии: в республике с начала туристического сезона утонуло 12 отдыхающих из России