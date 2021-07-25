Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210725/vykhodka-1742838738.html
Девушка рассказала о выходке отчима и шокировала пользователей Сети
Девушка рассказала о выходке отчима и шокировала пользователей Сети - РИА Новости, 25.07.2021
Девушка рассказала о выходке отчима и шокировала пользователей Сети
Пользователь платформы Reddit из Британии пожаловалась на привычку отчима экономить в ресторанах и рассказала, до каких крайностей это доходит. РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T23:54
2021-07-25T23:55
общество
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/97782/08/977820879_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_785f1b2c22013abe64079c8a09a6476d.jpg
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Пользователь платформы Reddit из Британии пожаловалась на привычку отчима экономить в ресторанах и рассказала, до каких крайностей это доходит.По словам девушки, ее мать вышла замуж, когда она поступила в университет и съехала из дома. Автор истории назвала нового члена семьи "приятным парнем", но позднее узнала о его патологической бережливости."В заведениях быстрого питания он попросит мою маму отказаться от сыра в ее бургере, чтобы сэкономить несколько пенни (0,01 фунта стерлингов или около одного рубля. — Прим. ред.). В ресторанах он попросил ее не брать напиток из меню и просто заказать воду", — написала британка.Кроме того, мужчина просил жену выбрать мясо для блюда в ресторане подешевле, притом, что разница была совсем небольшой."Однажды он даже попросил меня, моего парня, его племянницу и ее подругу поменять нашу обычную лазанью на детскую, чтобы сэкономить несколько фунтов", — возмутилась девушка.Однако недавно поведение отчима достигло апогея, пожаловалась она. Во время ужина с членами семьи и другими родственниками мужчина стал оправдывать свою экономность."Я спросила его, действительно ли он настолько скупой, что просит нас изменить выбор ради экономии на пару фунтов. Он был в ярости", — поделилась автор истории.По ее словам, ее мать также вышла из себя. Женщина заявила, что устала от диктовки супруга и ей надоело чувствовать себя преступницей за желание потратить заработанные деньги.Пользователи платформы осудили мужчину за скупость. Многие отметили, что такими привычками он портит жизнь жене, не давая в полной мере испытывать удовольствие. Другие отметили, что диктовать кому-либо, как себя вести и что заказывать, недопустимо.
https://ria.ru/20201211/koltso-1588846166.html
https://ria.ru/20201111/prozvische-1584176621.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/97782/08/977820879_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_8c38fcf59526a4ac5e5a0030553e2fed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, в мире
23:54 25.07.2021 (обновлено: 23:55 25.07.2021)
 

Девушка рассказала о выходке отчима и шокировала пользователей Сети

© Fotolia / ElenathewiseСтоловые приборы
Столовые приборы - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© Fotolia / Elenathewise
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Пользователь платформы Reddit из Британии пожаловалась на привычку отчима экономить в ресторанах и рассказала, до каких крайностей это доходит.
По словам девушки, ее мать вышла замуж, когда она поступила в университет и съехала из дома. Автор истории назвала нового члена семьи "приятным парнем", но позднее узнала о его патологической бережливости.
"В заведениях быстрого питания он попросит мою маму отказаться от сыра в ее бургере, чтобы сэкономить несколько пенни (0,01 фунта стерлингов или около одного рубля. — Прим. ред.). В ресторанах он попросил ее не брать напиток из меню и просто заказать воду", — написала британка.
Кроме того, мужчина просил жену выбрать мясо для блюда в ресторане подешевле, притом, что разница была совсем небольшой.
Свадебные кольца - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря 2020, 19:44
"Дешевка": невеста вернула жениху кольцо с бриллиантами и опозорилась
"Однажды он даже попросил меня, моего парня, его племянницу и ее подругу поменять нашу обычную лазанью на детскую, чтобы сэкономить несколько фунтов", — возмутилась девушка.
Однако недавно поведение отчима достигло апогея, пожаловалась она. Во время ужина с членами семьи и другими родственниками мужчина стал оправдывать свою экономность.
"Я спросила его, действительно ли он настолько скупой, что просит нас изменить выбор ради экономии на пару фунтов. Он был в ярости", — поделилась автор истории.
По ее словам, ее мать также вышла из себя. Женщина заявила, что устала от диктовки супруга и ей надоело чувствовать себя преступницей за желание потратить заработанные деньги.
Пользователи платформы осудили мужчину за скупость. Многие отметили, что такими привычками он портит жизнь жене, не давая в полной мере испытывать удовольствие. Другие отметили, что диктовать кому-либо, как себя вести и что заказывать, недопустимо.
Молодая пара с мобильными устройствами - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября 2020, 19:15
Женщина узнала о жестоком прозвище от мужа и решила развестись
 
ОбществоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:20Мишустин рассказал о специальном экономическом режиме на Курилах
07:17Мишустин: нужно сохранять на Курилах пониженную ставку страховых взносов
07:15Правительство хочет освободить от налогов работающих на Курилах бизнесменов
07:11Пентагон продемонстрировал дозаправку в воздухе самолета "судного дня"
07:07Власти разработают комплекс мер для обеспечения Южных Курил энергоресурсами
06:53На Курилах хотят ввести режим свободной таможенной территории
06:51Япония предлагала России не проводить визит Мишустина на Итуруп
06:49Саакашвили нашел решение для Украины после запуска "Северного потока — 2"
06:48Мишустин анонсировал беспрецедентные меры поддержки экономики на Курилах
06:43Китай призвал США изменить их "крайне опасную" политику в его отношении
06:39Азербайджан обвинил Армению в обстреле его позиции в Кельбаджарском районе
06:18Япония заявит протест России из-за визита Мишустина на Итуруп
06:16Мишустин пообещал помочь с оборудованием районной больнице на Итурупе
06:10Эксперт назвал самые распространенные виды мошенничества в сети
06:07Эксперт объяснил, почему ФРС США не повысит ставку для борьбы с инфляцией
06:05В России снизилась заболеваемость туберкулезом
05:53Приморец на праздновании Дня ВМФ случайно ранил из ракетницы женщину
05:38Мошенники стали чаще подделывать сайты банков
05:21Самолеты с российской гумпомощью прибыли на Кубу
05:12СМИ: спикеру парламента Туниса и 64 депутатам запретили покидать страну
Лента новостейМолния