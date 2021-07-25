https://ria.ru/20210725/vykhodka-1742838738.html
Девушка рассказала о выходке отчима и шокировала пользователей Сети
Девушка рассказала о выходке отчима и шокировала пользователей Сети - РИА Новости, 25.07.2021
Девушка рассказала о выходке отчима и шокировала пользователей Сети
Пользователь платформы Reddit из Британии пожаловалась на привычку отчима экономить в ресторанах и рассказала, до каких крайностей это доходит. РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T23:54
2021-07-25T23:54
2021-07-25T23:55
общество
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/97782/08/977820879_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_785f1b2c22013abe64079c8a09a6476d.jpg
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Пользователь платформы Reddit из Британии пожаловалась на привычку отчима экономить в ресторанах и рассказала, до каких крайностей это доходит.По словам девушки, ее мать вышла замуж, когда она поступила в университет и съехала из дома. Автор истории назвала нового члена семьи "приятным парнем", но позднее узнала о его патологической бережливости."В заведениях быстрого питания он попросит мою маму отказаться от сыра в ее бургере, чтобы сэкономить несколько пенни (0,01 фунта стерлингов или около одного рубля. — Прим. ред.). В ресторанах он попросил ее не брать напиток из меню и просто заказать воду", — написала британка.Кроме того, мужчина просил жену выбрать мясо для блюда в ресторане подешевле, притом, что разница была совсем небольшой."Однажды он даже попросил меня, моего парня, его племянницу и ее подругу поменять нашу обычную лазанью на детскую, чтобы сэкономить несколько фунтов", — возмутилась девушка.Однако недавно поведение отчима достигло апогея, пожаловалась она. Во время ужина с членами семьи и другими родственниками мужчина стал оправдывать свою экономность."Я спросила его, действительно ли он настолько скупой, что просит нас изменить выбор ради экономии на пару фунтов. Он был в ярости", — поделилась автор истории.По ее словам, ее мать также вышла из себя. Женщина заявила, что устала от диктовки супруга и ей надоело чувствовать себя преступницей за желание потратить заработанные деньги.Пользователи платформы осудили мужчину за скупость. Многие отметили, что такими привычками он портит жизнь жене, не давая в полной мере испытывать удовольствие. Другие отметили, что диктовать кому-либо, как себя вести и что заказывать, недопустимо.
https://ria.ru/20201211/koltso-1588846166.html
https://ria.ru/20201111/prozvische-1584176621.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/97782/08/977820879_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_8c38fcf59526a4ac5e5a0030553e2fed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, в мире
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости.
Пользователь платформы Reddit
из Британии пожаловалась на привычку отчима экономить в ресторанах и рассказала, до каких крайностей это доходит.
По словам девушки, ее мать вышла замуж, когда она поступила в университет и съехала из дома. Автор истории назвала нового члена семьи "приятным парнем", но позднее узнала о его патологической бережливости.
"В заведениях быстрого питания он попросит мою маму отказаться от сыра в ее бургере, чтобы сэкономить несколько пенни (0,01 фунта стерлингов или около одного рубля. — Прим. ред.). В ресторанах он попросил ее не брать напиток из меню и просто заказать воду", — написала британка.
Кроме того, мужчина просил жену выбрать мясо для блюда в ресторане подешевле, притом, что разница была совсем небольшой.
"Однажды он даже попросил меня, моего парня, его племянницу и ее подругу поменять нашу обычную лазанью на детскую, чтобы сэкономить несколько фунтов", — возмутилась девушка.
Однако недавно поведение отчима достигло апогея, пожаловалась она. Во время ужина с членами семьи и другими родственниками мужчина стал оправдывать свою экономность.
"Я спросила его, действительно ли он настолько скупой, что просит нас изменить выбор ради экономии на пару фунтов. Он был в ярости", — поделилась автор истории.
По ее словам, ее мать также вышла из себя. Женщина заявила, что устала от диктовки супруга и ей надоело чувствовать себя преступницей за желание потратить заработанные деньги.
Пользователи платформы осудили мужчину за скупость. Многие отметили, что такими привычками он портит жизнь жене, не давая в полной мере испытывать удовольствие. Другие отметили, что диктовать кому-либо, как себя вести и что заказывать, недопустимо.