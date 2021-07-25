https://ria.ru/20210725/vaktsina-1742781886.html

В Подмосковье доставили первую партию вакцины "Спутник Лайт"

В Подмосковье доставили первую партию вакцины "Спутник Лайт" - РИА Новости, 25.07.2021

В Подмосковье доставили первую партию вакцины "Спутник Лайт"

В Подмосковье доставили 30 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт", сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T12:01

2021-07-25T12:01

2021-07-25T12:03

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коронавирус в россии

коронавирус covid-19

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В Подмосковье доставили 30 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт", сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."На этой неделе в область поступила и первая партия "Спутник Лайт", пока только 30 тыс. доз. Но как только поставки увеличатся, в Подмосковье начнется кампания по ревакцинации. Еще 500 тыс. доз, но уже "ЭпиВакКорона", будут производить на заводе в Серпухове", - сказал губернатор Подмосковья в эфире "Россия 24".

https://ria.ru/20210723/vaktsinatsiya-1742537332.html

московская область (подмосковье)

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