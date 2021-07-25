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В Подмосковье доставили первую партию вакцины "Спутник Лайт"
В Подмосковье доставили первую партию вакцины "Спутник Лайт" - РИА Новости, 25.07.2021
В Подмосковье доставили первую партию вакцины "Спутник Лайт"
В Подмосковье доставили 30 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт", сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T12:01
2021-07-25T12:01
2021-07-25T12:03
распространение коронавируса
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андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В Подмосковье доставили 30 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт", сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."На этой неделе в область поступила и первая партия "Спутник Лайт", пока только 30 тыс. доз. Но как только поставки увеличатся, в Подмосковье начнется кампания по ревакцинации. Еще 500 тыс. доз, но уже "ЭпиВакКорона", будут производить на заводе в Серпухове", - сказал губернатор Подмосковья в эфире "Россия 24".
https://ria.ru/20210723/vaktsinatsiya-1742537332.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество
12:01 25.07.2021 (обновлено: 12:03 25.07.2021)
В Подмосковье доставили первую партию вакцины "Спутник Лайт"
Глава Московской области Андрей Воробьев: в регион доставили 30 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт"