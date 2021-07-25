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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210725/vaktsina-1742781886.html
В Подмосковье доставили первую партию вакцины "Спутник Лайт"
В Подмосковье доставили первую партию вакцины "Спутник Лайт" - РИА Новости, 25.07.2021
В Подмосковье доставили первую партию вакцины "Спутник Лайт"
В Подмосковье доставили 30 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт", сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T12:01
2021-07-25T12:03
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В Подмосковье доставили 30 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт", сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."На этой неделе в область поступила и первая партия "Спутник Лайт", пока только 30 тыс. доз. Но как только поставки увеличатся, в Подмосковье начнется кампания по ревакцинации. Еще 500 тыс. доз, но уже "ЭпиВакКорона", будут производить на заводе в Серпухове", - сказал губернатор Подмосковья в эфире "Россия 24".
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество
12:01 25.07.2021 (обновлено: 12:03 25.07.2021)
 
В Подмосковье доставили первую партию вакцины "Спутник Лайт"

Глава Московской области Андрей Воробьев: в регион доставили 30 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина "Спутник Лайт"
Российская вакцина Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В Подмосковье доставили 30 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт", сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"На этой неделе в область поступила и первая партия "Спутник Лайт", пока только 30 тыс. доз. Но как только поставки увеличатся, в Подмосковье начнется кампания по ревакцинации. Еще 500 тыс. доз, но уже "ЭпиВакКорона", будут производить на заводе в Серпухове", - сказал губернатор Подмосковья в эфире "Россия 24".
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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