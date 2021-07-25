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СНБО не может выполнять функцию суда, считает спикер Рады
СНБО не может выполнять функцию суда, считает спикер Рады - РИА Новости, 25.07.2021
СНБО не может выполнять функцию суда, считает спикер Рады
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков не поддерживает введение санкций против граждан Украины, так как считает, что Совет национальной безопасности и... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T21:15
2021-07-25T21:21
ирина венедиктова
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
виктор медведчук
верховная рада украины
украина
в мире
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КИЕВ, 25 июл – РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков не поддерживает введение санкций против граждан Украины, так как считает, что Совет национальной безопасности и обороны не может выполнять функцию суда."Моя позиция абсолютно системная. Есть вещи, которые я поддерживаю, как, например, санкции против иностранных граждан. А по поводу украинских граждан считаю, что сам инструмент санкций СНБО должен быть направлен на тех, кого мы не можем привлечь к ответственности в украинском суде. СНБО не может выполнять функцию суда", - сказал Разумков изданию "Страна.UA".Ранее СНБО Украины на заседаниях неоднократно вводил санкции против граждан страны. Под санкции, среди прочих, попали и депутаты Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук и Тарас Козак.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что главу политсовета "Оппозиционной платформы" Виктора Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием. Козак объявлен в розыск, Служба безопасности получила разрешение на его задержание, в отношении депутата также действуют санкции.Ранее Медведчук сообщил, что Козак находится на лечении в Белоруссии. Позднее Козак обнародовал декларацию, в которой указано, что он в конце мая заплатил более 48,2 тысячи долларов за аренду жилья в Белоруссии.
https://ria.ru/20210711/medvedchuk-1740811782.html
https://ria.ru/20210713/deputat-1741114486.html
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ирина венедиктова, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, верховная рада украины, украина, в мире
21:15 25.07.2021 (обновлено: 21:21 25.07.2021)
 
СНБО не может выполнять функцию суда, считает спикер Рады

Спикер Рады Дмитрий Разумков не поддержал введение СНБО санкций против украинцев

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСоветник президента Украины Владимира Зеленского, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков
Советник президента Украины Владимира Зеленского, глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 25 июл – РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков не поддерживает введение санкций против граждан Украины, так как считает, что Совет национальной безопасности и обороны не может выполнять функцию суда.
"Моя позиция абсолютно системная. Есть вещи, которые я поддерживаю, как, например, санкции против иностранных граждан. А по поводу украинских граждан считаю, что сам инструмент санкций СНБО должен быть направлен на тех, кого мы не можем привлечь к ответственности в украинском суде. СНБО не может выполнять функцию суда", - сказал Разумков изданию "Страна.UA".
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, в Киевском апелляционном суде - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
11 июля, 15:16
Партия Медведчука назвала санкции против него политической расправой
Ранее СНБО Украины на заседаниях неоднократно вводил санкции против граждан страны. Под санкции, среди прочих, попали и депутаты Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук и Тарас Козак.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что главу политсовета "Оппозиционной платформы" Виктора Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием. Козак объявлен в розыск, Служба безопасности получила разрешение на его задержание, в отношении депутата также действуют санкции.
Ранее Медведчук сообщил, что Козак находится на лечении в Белоруссии. Позднее Козак обнародовал декларацию, в которой указано, что он в конце мая заплатил более 48,2 тысячи долларов за аренду жилья в Белоруссии.
Владелец телеканалов 112.Украина, NewsOne и ZIK, депутат Рады Тарас Козак - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 16:31
Суд в Киеве арестовал имущество оппозиционного депутата Козака
 
Ирина ВенедиктоваОппозиционная платформа - За жизньТарас КозакВиктор МедведчукВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
 
 
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