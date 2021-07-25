21:15 25.07.2021 (обновлено: 21:21 25.07.2021)
СНБО не может выполнять функцию суда, считает спикер Рады
Спикер Рады Дмитрий Разумков не поддержал введение СНБО санкций против украинцев
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСоветник президента Украины Владимира Зеленского, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков
КИЕВ, 25 июл – РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков не поддерживает введение санкций против граждан Украины, так как считает, что Совет национальной безопасности и обороны не может выполнять функцию суда.
"Моя позиция абсолютно системная. Есть вещи, которые я поддерживаю, как, например, санкции против иностранных граждан. А по поводу украинских граждан считаю, что сам инструмент санкций СНБО должен быть направлен на тех, кого мы не можем привлечь к ответственности в украинском суде. СНБО не может выполнять функцию суда", - сказал Разумков изданию "Страна.UA".
Ранее СНБО Украины на заседаниях неоднократно вводил санкции против граждан страны. Под санкции, среди прочих, попали и депутаты Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук и Тарас Козак.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что главу политсовета "Оппозиционной платформы" Виктора Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием. Козак объявлен в розыск, Служба безопасности получила разрешение на его задержание, в отношении депутата также действуют санкции.
Ранее Медведчук сообщил, что Козак находится на лечении в Белоруссии. Позднее Козак обнародовал декларацию, в которой указано, что он в конце мая заплатил более 48,2 тысячи долларов за аренду жилья в Белоруссии.