https://ria.ru/20210725/ukraina-1742832038.html

СНБО не может выполнять функцию суда, считает спикер Рады

СНБО не может выполнять функцию суда, считает спикер Рады - РИА Новости, 25.07.2021

СНБО не может выполнять функцию суда, считает спикер Рады

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков не поддерживает введение санкций против граждан Украины, так как считает, что Совет национальной безопасности и... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T21:15

2021-07-25T21:15

2021-07-25T21:21

ирина венедиктова

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

виктор медведчук

верховная рада украины

украина

в мире

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КИЕВ, 25 июл – РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков не поддерживает введение санкций против граждан Украины, так как считает, что Совет национальной безопасности и обороны не может выполнять функцию суда."Моя позиция абсолютно системная. Есть вещи, которые я поддерживаю, как, например, санкции против иностранных граждан. А по поводу украинских граждан считаю, что сам инструмент санкций СНБО должен быть направлен на тех, кого мы не можем привлечь к ответственности в украинском суде. СНБО не может выполнять функцию суда", - сказал Разумков изданию "Страна.UA".Ранее СНБО Украины на заседаниях неоднократно вводил санкции против граждан страны. Под санкции, среди прочих, попали и депутаты Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук и Тарас Козак.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что главу политсовета "Оппозиционной платформы" Виктора Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием. Козак объявлен в розыск, Служба безопасности получила разрешение на его задержание, в отношении депутата также действуют санкции.Ранее Медведчук сообщил, что Козак находится на лечении в Белоруссии. Позднее Козак обнародовал декларацию, в которой указано, что он в конце мая заплатил более 48,2 тысячи долларов за аренду жилья в Белоруссии.

https://ria.ru/20210711/medvedchuk-1740811782.html

https://ria.ru/20210713/deputat-1741114486.html

украина

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ирина венедиктова, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, верховная рада украины, украина, в мире