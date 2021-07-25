https://ria.ru/20210725/turtsiya-1742822042.html

Россиян предупредили о риске закрытия турецких курортов из-за COVID-19

Россиян предупредили о риске закрытия турецких курортов из-за COVID-19 - РИА Новости, 25.07.2021

Россиян предупредили о риске закрытия турецких курортов из-за COVID-19

Турецкие власти могут ужесточить ограничения в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в России, заявил Ura.ru президент Уральской ассоциации туризма Михаил... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T18:40

2021-07-25T18:40

2021-07-25T19:39

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

михаил мальцев

новости - туризм

турция

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Турецкие власти могут ужесточить ограничения в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в России, заявил Ura.ru президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. Он рассказал, что власти страны сейчас рассматривают вариант введения обязательного карантина для прибывающих россиян.Мальцев добавил, что в Турции ждут в августе сокращения показателей по заражаемости коронавирусом в России. В этом случае ограничения не будут ужесточать, пояснил он.Накануне глава Союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан призвал ужесточить антикоронавирусные требования к российским туристам на фоне роста заболеваемости в стране.Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 решил возобновить авиасообщение с Турцией во второй половине июня. С 22 июня в республику из России отправились регулярные и чартерные рейсы.В Турции для невакцинированных туристов старше шести лет необходима справка об отрицательном ПЦР-тесте, сделанном не ранее чем за 72 часа до прибытия, или о перенесенном COVID-19 за последние полгода. Привитым от коронавируса, в том числе и препаратом "Спутник V", достаточно предоставить сертификат о полной вакцинации двумя компонентами. С момента укола второй дозой должно пройти не менее 14 дней до въезда в Турцию. Сертификат должен быть на английском языке и содержать данные загранпаспорта.

https://ria.ru/20210710/egipet-1740653855.html

https://ria.ru/20210702/puteshestviya-1739410610.html

россия

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коронавирус covid-19, россия, михаил мальцев, новости - туризм, турция, в мире