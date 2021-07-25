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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210725/turtsiya-1742822042.html
Россиян предупредили о риске закрытия турецких курортов из-за COVID-19
Россиян предупредили о риске закрытия турецких курортов из-за COVID-19 - РИА Новости, 25.07.2021
Россиян предупредили о риске закрытия турецких курортов из-за COVID-19
Турецкие власти могут ужесточить ограничения в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в России, заявил Ura.ru президент Уральской ассоциации туризма Михаил... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T18:40
2021-07-25T19:39
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
михаил мальцев
новости - туризм
турция
в мире
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Турецкие власти могут ужесточить ограничения в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в России, заявил Ura.ru президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. Он рассказал, что власти страны сейчас рассматривают вариант введения обязательного карантина для прибывающих россиян.Мальцев добавил, что в Турции ждут в августе сокращения показателей по заражаемости коронавирусом в России. В этом случае ограничения не будут ужесточать, пояснил он.Накануне глава Союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан призвал ужесточить антикоронавирусные требования к российским туристам на фоне роста заболеваемости в стране.Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 решил возобновить авиасообщение с Турцией во второй половине июня. С 22 июня в республику из России отправились регулярные и чартерные рейсы.В Турции для невакцинированных туристов старше шести лет необходима справка об отрицательном ПЦР-тесте, сделанном не ранее чем за 72 часа до прибытия, или о перенесенном COVID-19 за последние полгода. Привитым от коронавируса, в том числе и препаратом "Спутник V", достаточно предоставить сертификат о полной вакцинации двумя компонентами. С момента укола второй дозой должно пройти не менее 14 дней до въезда в Турцию. Сертификат должен быть на английском языке и содержать данные загранпаспорта.
https://ria.ru/20210710/egipet-1740653855.html
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коронавирус covid-19, россия, михаил мальцев, новости - туризм, турция, в мире
18:40 25.07.2021 (обновлено: 19:39 25.07.2021)
 
Россиян предупредили о риске закрытия турецких курортов из-за COVID-19

Глава Уральской ассоциации туризма Мальцев предупредил о риске Турции для россиян в августе

© Depositphotos / slava296Пляж на турецком курорте Бодрум
Пляж на турецком курорте Бодрум - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© Depositphotos / slava296
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Турецкие власти могут ужесточить ограничения в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в России, заявил Ura.ru президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
Он рассказал, что власти страны сейчас рассматривают вариант введения обязательного карантина для прибывающих россиян.
"Также такие сторонники ужесточения мер, как турецкие власти, Минздрав, элиты, настаивают на серьезных ограничениях вплоть до закрытия границ и авиасообщения", — продолжил эксперт.
Мальцев добавил, что в Турции ждут в августе сокращения показателей по заражаемости коронавирусом в России. В этом случае ограничения не будут ужесточать, пояснил он.
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Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 решил возобновить авиасообщение с Турцией во второй половине июня. С 22 июня в республику из России отправились регулярные и чартерные рейсы.
В Турции для невакцинированных туристов старше шести лет необходима справка об отрицательном ПЦР-тесте, сделанном не ранее чем за 72 часа до прибытия, или о перенесенном COVID-19 за последние полгода. Привитым от коронавируса, в том числе и препаратом "Спутник V", достаточно предоставить сертификат о полной вакцинации двумя компонентами. С момента укола второй дозой должно пройти не менее 14 дней до въезда в Турцию. Сертификат должен быть на английском языке и содержать данные загранпаспорта.
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