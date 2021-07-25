https://ria.ru/20210725/traty-1742763839.html

Эксперты посчитали траты россиян на покупку автомобиля

Эксперты посчитали траты россиян на покупку автомобиля - РИА Новости, 25.07.2021

Эксперты посчитали траты россиян на покупку автомобиля

Россияне в июле в среднем тратят на автомобили низкого ценового сегмента 411 тысяч рублей, а среднего - 840 тысяч рублей, при этом любимыми марками россиян... РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T09:26

2021-07-25T09:26

2021-07-25T09:26

россия

lada kalina

lexus

авто

volkswagen group

kia rio

skoda octavia

общество

экономика

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россияне в июле в среднем тратят на автомобили низкого ценового сегмента 411 тысяч рублей, а среднего - 840 тысяч рублей, при этом любимыми марками россиян являются российский Lada, корейский Hyundai и немецкий Volkswagen, рассказали РИА Новости в компании "СберАвто".Эксперты онлайн-сервиса проанализировали данные из чеков клиентов по всей России с 1 по 22 июля и сравнили их с прошлым месяцем и началом года."Средний чек на покупку авто в июле на авто экономичного ценового сегмента (Lada Kalina и Lada Vesta, Hyundai Solaris, Kia Rio) составил 411 тысяч рублей. За авто среднего (Skoda Octavia, Nissan Qashqai, Renault Duster) и высокого (Mercedes-Benz, Audi, Toyota Land Cruiser, Lexus и другие) ценового сегмента россияне в июле были готовы заплатить 840 тысяч рублей и 1,4 миллиона рублей соответственно", - выяснили эксперты.Таким образом, средний чек в низком ценовом сегменте снизился по сравнению с месяцем ранее на 7,2%, в среднем ценовом сегменте - на 2%, высоком ценовом сегменте остался неизменным. При этом с начала года показатели по всем сегментам существенно выросли: в январе россияне покупали авто низкого ценового сегмента в среднем за 340 тысяч рублей, среднего и высокого - за 712 тысяч рублей и 1,2 миллиона рублей соответственно."Рост среднего чека в сервисе логичен: в начале года россияне либо еще не успели заключить сделку по покупке авто, либо ожидали скидок от дилеров и производителей или вступления в силу программ льготного кредитования. Растущие в течение первого полугодия 2021 года цены на авто как на первичном, так и вторичном рынке закономерно привели и к возрастанию среднего чека на автомобили в летний период", - пояснили аналитики.Отмечается, что предпочтения россиян с точки зрения марок автомобилей в текущем месяце немного изменились. Так, если в июне в фаворитах у граждан были машины российской Lada и корейских Hyundai и Kia, то в июле Kia вытеснил немецкий бренд Volkswagen. При этом и в начале года, и в первые летние месяцы россияне через сервис приобретали преимущественно автомобили с пробегом - на такие машины приходится около 80%.

https://ria.ru/20210722/arenda-1742083339.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, lada kalina, lexus, авто, volkswagen group, kia rio, skoda octavia, общество, экономика