Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210725/traty-1742763839.html
Эксперты посчитали траты россиян на покупку автомобиля
Эксперты посчитали траты россиян на покупку автомобиля - РИА Новости, 25.07.2021
Эксперты посчитали траты россиян на покупку автомобиля
Россияне в июле в среднем тратят на автомобили низкого ценового сегмента 411 тысяч рублей, а среднего - 840 тысяч рублей, при этом любимыми марками россиян... РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T09:26
2021-07-25T09:26
россия
lada kalina
lexus
авто
volkswagen group
kia rio
skoda octavia
общество
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149502/44/1495024489_0:0:4109:2311_1920x0_80_0_0_1e01659bf7e334cc29bf5645d3f69264.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россияне в июле в среднем тратят на автомобили низкого ценового сегмента 411 тысяч рублей, а среднего - 840 тысяч рублей, при этом любимыми марками россиян являются российский Lada, корейский Hyundai и немецкий Volkswagen, рассказали РИА Новости в компании "СберАвто".Эксперты онлайн-сервиса проанализировали данные из чеков клиентов по всей России с 1 по 22 июля и сравнили их с прошлым месяцем и началом года."Средний чек на покупку авто в июле на авто экономичного ценового сегмента (Lada Kalina и Lada Vesta, Hyundai Solaris, Kia Rio) составил 411 тысяч рублей. За авто среднего (Skoda Octavia, Nissan Qashqai, Renault Duster) и высокого (Mercedes-Benz, Audi, Toyota Land Cruiser, Lexus и другие) ценового сегмента россияне в июле были готовы заплатить 840 тысяч рублей и 1,4 миллиона рублей соответственно", - выяснили эксперты.Таким образом, средний чек в низком ценовом сегменте снизился по сравнению с месяцем ранее на 7,2%, в среднем ценовом сегменте - на 2%, высоком ценовом сегменте остался неизменным. При этом с начала года показатели по всем сегментам существенно выросли: в январе россияне покупали авто низкого ценового сегмента в среднем за 340 тысяч рублей, среднего и высокого - за 712 тысяч рублей и 1,2 миллиона рублей соответственно."Рост среднего чека в сервисе логичен: в начале года россияне либо еще не успели заключить сделку по покупке авто, либо ожидали скидок от дилеров и производителей или вступления в силу программ льготного кредитования. Растущие в течение первого полугодия 2021 года цены на авто как на первичном, так и вторичном рынке закономерно привели и к возрастанию среднего чека на автомобили в летний период", - пояснили аналитики.Отмечается, что предпочтения россиян с точки зрения марок автомобилей в текущем месяце немного изменились. Так, если в июне в фаворитах у граждан были машины российской Lada и корейских Hyundai и Kia, то в июле Kia вытеснил немецкий бренд Volkswagen. При этом и в начале года, и в первые летние месяцы россияне через сервис приобретали преимущественно автомобили с пробегом - на такие машины приходится около 80%.
https://ria.ru/20210722/arenda-1742083339.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/149502/44/1495024489_183:0:3835:2739_1920x0_80_0_0_f379cfb79bbd36fb7feaaa9a75edfc35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, lada kalina, lexus, авто, volkswagen group, kia rio, skoda octavia, общество, экономика
09:26 25.07.2021
 
Эксперты посчитали траты россиян на покупку автомобиля

Исследование "СберАвто": траты россиян на покупку автомобиля стартуют от 411 тысяч рублей

© Fotolia / alexstrДва автомобиля, калькулятор на фоне полиса, извещения и денег
Два автомобиля, калькулятор на фоне полиса, извещения и денег - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© Fotolia / alexstr
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Россияне в июле в среднем тратят на автомобили низкого ценового сегмента 411 тысяч рублей, а среднего - 840 тысяч рублей, при этом любимыми марками россиян являются российский Lada, корейский Hyundai и немецкий Volkswagen, рассказали РИА Новости в компании "СберАвто".
Эксперты онлайн-сервиса проанализировали данные из чеков клиентов по всей России с 1 по 22 июля и сравнили их с прошлым месяцем и началом года.
"Средний чек на покупку авто в июле на авто экономичного ценового сегмента (Lada Kalina и Lada Vesta, Hyundai Solaris, Kia Rio) составил 411 тысяч рублей. За авто среднего (Skoda Octavia, Nissan Qashqai, Renault Duster) и высокого (Mercedes-Benz, Audi, Toyota Land Cruiser, Lexus и другие) ценового сегмента россияне в июле были готовы заплатить 840 тысяч рублей и 1,4 миллиона рублей соответственно", - выяснили эксперты.
Таким образом, средний чек в низком ценовом сегменте снизился по сравнению с месяцем ранее на 7,2%, в среднем ценовом сегменте - на 2%, высоком ценовом сегменте остался неизменным. При этом с начала года показатели по всем сегментам существенно выросли: в январе россияне покупали авто низкого ценового сегмента в среднем за 340 тысяч рублей, среднего и высокого - за 712 тысяч рублей и 1,2 миллиона рублей соответственно.
Все, что нужно знать о путешествиях на арендованной машине - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 14:00Не роскошь
Все, что нужно знать о путешествиях на арендованной машинеМашина сильно расширяет возможности путешественника. Есть ли альтернативы аренде? Опасно ли брать машину напрокат, и какой бывает страховка? Можно ли арендовать машину мечты и сколько это стоит в России и мире? Самые распространенные методы "развода" и способы себя защитить.
"Рост среднего чека в сервисе логичен: в начале года россияне либо еще не успели заключить сделку по покупке авто, либо ожидали скидок от дилеров и производителей или вступления в силу программ льготного кредитования. Растущие в течение первого полугодия 2021 года цены на авто как на первичном, так и вторичном рынке закономерно привели и к возрастанию среднего чека на автомобили в летний период", - пояснили аналитики.
Отмечается, что предпочтения россиян с точки зрения марок автомобилей в текущем месяце немного изменились. Так, если в июне в фаворитах у граждан были машины российской Lada и корейских Hyundai и Kia, то в июле Kia вытеснил немецкий бренд Volkswagen. При этом и в начале года, и в первые летние месяцы россияне через сервис приобретали преимущественно автомобили с пробегом - на такие машины приходится около 80%.
Опрос
Нужно ли ужесточить наказание за использование телефона во время вождения?
Проголосовали:
Вчера, 10:10
 
РоссияLada KalinaLexusАвтоVolkswagen GroupKia RioSkoda OctaviaОбществоЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:44Тхэквондистка Минина завоевала серебро на Олимпийских играх в Токио
15:28В Хабаровске рейсовый автобус врезался в опору освещения
15:24В Приамурье возбудили уголовное дело после смерти главы Минцифры региона
15:24В Харькове продавец отказалась обслуживать клиентку, говорившую на мове
15:22В ДТП на Кутузовском проспекте пострадали три человека
15:21Роухани обвинил парламент Ирана в торможении вопроса снятия санкций
15:19Выявлена способность COVID-19 необратимо снижать уровень интеллекта
15:10Похитители в Нигерии освободили 28 учеников школы-интерната, сообщили СМИ
15:06Рапиристка Дериглазова принесла сборной России третье серебро на Олимпиаде
15:01Японская компания начала испытывать препарат от COVID-19 на людях
14:58В Кронштадте открыли историческую площадку "От парохода до атомохода"
14:53Тест системы сближения на модуле "Наука" прошел успешно
14:51Во Франции задержали более 70 человек на протестах против мер по COVID-19
14:48Пляжи Сочи снова открылись для купания
14:46В Краснодарском крае рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом
14:36В Карабахе прошел митинг памяти адмирала Исакова
14:25В Балтийске прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ
14:15Финансовая грамотность россиян выросла на фоне пандемии
14:13СК проработает вопрос о возможности дистанционного сбора доказательств
14:10Рапиристка Коробейникова принесла сборной России пятую медаль на Олимпиаде
Лента новостейМолния